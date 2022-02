Suspicion bei „Apple TV“ : Wie viel Gewalt verträgt Wahrheit?

Reden wir zu wenig über die Verantwortung – oder wie es hier heißt: die verheerende Rolle – von PR-Agenturen? Im Mittelpunkt von „Suspicion“, einem achtteiligen Thriller von Rob Williams, der zu den Autoren von „The Man in the High Castle“ gehörte und die schottische Miniserie „The Victim“ erfand, steht jedenfalls die supermächtige, mit Politik und Wirtschaft verwachsene amerikanische Kommunikationsagentur Cooper Newman.

Wobei die Geschichte zunächst von drei unglamourösen Briten und einer Verwechslung erzählt: Aadesh (Kunal Nayyar), Schwiegersohn eines Teppichhändlers aus London, Tara (Elizabeth Henstridge), Universitätsdozentin aus Oxford, und Natalie (Georgina Campbell), Mamas Liebling im Brautkleid, bekommen nach einer Amerika-Reise unangemeldeten Besuch von der Polizei. Sie kennen sich nicht, waren aus unterschiedlichen Gründen in einem Hotel in New York – und werden doch eines spektakulären Verbrechens verdächtigt: Leo Newman (Gerran Howel), der erwachsene Sohn des Newman-Imperiums, wurde im Hotel von maskierten Tätern beim Musikhören gestört, in einen Koffer gesteckt und entführt.

Die Öffentlichkeit giert nach Neuigkeiten

Haben die drei Briten etwas mit der Sache zu tun? Die ernste britische Ermittlerin Vanessa Okoye (Angel Coulby) und ihr gaumenschnalzender, eigens in die Stadt an der Themse geflogener FBI-Kollege Scott Andersen (Noah Emmerich) sind davon überzeugt. Und erst recht dürfte Sean Tilson (Elyes Gabel), ein Profikiller, der zur fraglichen Stunde ebenfalls in Manhattan gewesen ist, in die Entführung verwickelt sein. Tilson hat kurz nach der Entführung ebenfalls den Flieger nach England genommen, um den auf ihn wartenden Spezialeinheiten zu entgehen, nach Nordirland zu fliehen und zur Entspannung etwas Sprengstoff zu zünden.

Die transatlantische Öffentlichkeit harrt unterdessen auf Neuigkeiten zu Leos Entführung. Seit das Überwachungsvideo der Entführung in den sozialen Medien kursiert, starrt man kollektiv auf Handys, lacht sein schallendes Gelächter, weil die Masken der Täter den Überfall wie eine Aktion des britischen Königshauses aussehen ließen. Gleichzeitig wird eine Reaktion von Leos Mutter, der unnahbaren Agentur-Inhaberin Catherine Newman (Uma Thurman), erwartet. Eine Reaktion auf die Forderung der Entführer: „Tell the truth“. Gemessen an den effektvollen Auftritten, die sich die Geiselnehmerbande erlaubt, und den elitären Kontakten Newmans, die bis ins Weiße Haus reichen, kann es sich ja nur um eine Wahrheit von welterschütternden Ausmaßen handeln.

Die Auflösung von „Suspicion“ geht tatsächlich in diese Richtung: Auf dem Höhepunkt der Geschichte sind aufgebrachte, an die Fans der Bankräuber in „Haus des Geldes“ erinnernde Demons­tranten zu sehen; das von der Masse skandierte „Tell the truth“ hallt zwischen den Lichtreklamen des Times Square wider. Zeit für die Predigt. „Suspicion“, eine Adaption der israelischen Serie „False Flag“ – dort ging es um fünf Israelis und die Entführung eines iranischen Diplomaten in Moskau –, generiert leider zu wenig aus seiner Idee. Regisseur Chris Long („The Americans“) braucht geschlagene dreieinhalb Folgen, bis man sich als Zuschauer auf „Suspicion“ einlassen mag. Die Polizeiszenen wirken blass, und tiefere Einblicke in das Leben von Catharine Newman, die von Uma Thurman („Kill Bill“) ein wenig zu enigmatisch und schwebend verkörpert wird, hätten der Serie auch gutgetan. In diesem Punkt sprechen die Bilder auch leider selten für sich.

Mehr zum Thema 1/

Gelungen ist die mehrdeutige Zeichnung der Normalbürger, die der Entführung verdächtigt und von der Polizei mit den Mitteln eines allgegenwärtigen Überwachungsstaates im Blick gehalten werden. Sie sind die Sympathieträger von „Suspicion“, und trotzdem besteht weiterhin die Möglichkeit, dass einer von ihnen entgegen aller Unschuldsbeteuerungen in die Verschleppung von Leo Newman involviert ist. Der von Kunal Nayyar („Big Bang Theory“) gespielte Aadesh kann nicht bloß den Computer seines Schwiegervaters einstellen; er hat sich heimlich eine Karriere als Cybersecurity-Experte aufgebaut. Georgina Campbells Braut freut sich bis zum Erscheinen der Polizei auf nichts mehr als ihre Hochzeit und hat gleichzeitig merkwürdig viel Geld in der Hinterhand. Derweil mimt Elizabeth Henstridge (bekannt als Wissenschaftlerin Jemma Simmons aus „Agents of S.H.I.E.L.D“) die politisch hellwache Dozentin Tara. Hier ist in Zeiten von Fake News, Faktenleugnung und Frustbewältigung alles drin.

Suspicion startet heute bei Apple TV+.