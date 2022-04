„Slow Horses“ bei Apple TV+ : Rechnung ohne die alten Klepper gemacht

Nostalgie ist selten verkehrt. Zumal serientechnisch. In der Spionagebranche macht das alte Handwerk aber wohl tatsächlich mehr her als Big-Data-Analysen. Ohne alle Poesie ist das in Geheimdienstthrillern üblich gewordene „Situation Room“-Motiv: Einsatzleiter, die vor riesigen Bildschirmen mit Live-Überwachungsaufnahmen „Freigabe erteilt“ ins Headset zischen (diesmal sogar als Eingangsszene; hier freilich eine List). Früher, im Zwielicht der Doppel- und Dreifachtäuschungen, hatte die Spionage einfach mehr Stil. Man denke nur an Gary Oldmans Pokerface-Agenten George Smiley in „Dame, König, As, Spion“, einer John-le-Carré-Verfilmung aus dem Jahr 2011, die die Siebzigerjahre wieder aufleben ließ. Und ebendieser Gary Oldman sitzt da nun mit löchrigen Socken auf einer zugemüllten Couch, pafft, alt geworden, eine Zigarette wie damals und seufzt: „Geht es nur mir so? Oder ging um 1997 herum der ganze Spaß verloren?“

Da ahnt man, wie der schöne Titel „Slow Horses“ gemeint ist: Die lahmen Gäule zeigen noch einmal ihre Tricks. Den olympischen Blick brauchen sie dafür nicht. Jackson Lamb, ein ausrangierter MI5-Agent, den Oldman jetzt ebenso ikonisch verkörpert wie einst Smiley, steht schlicht für alles, was im High-End-Hauptquartier des britischen Inlandsgeheimdienstes, hier erfundenerweise an den Regent’s Park verlegt und (stellvertretend) geleitet von Kristin Scott Thomas alias Diana Taverner, als gestrig gilt. Aber er ist ein König im eigenen Reich. Mitten im geleckten Gegenwarts-London liegt es und wirkt nicht weniger aus der Zeit gefallen als sein Gebieter: eine verdreckte Hinterhofkaschemme, in der die frühen Neunziger nie geendet zu haben scheinen und wo man über die Etagen hinweg durch Aufstampfen kommuniziert. Genau so sah es in London vor dreißig Jahren tatsächlich aus.

Die Abteilung gilt als internes Sibirien

Lambs Abteilung, in der einzig kafkaeske, bedeutungslose Schreibtischarbeit erledigt wird, gilt als internes Sibirien (Lamb nennt es „gesegnetes Refugium“). Hierher werden alle abgeschoben, die sich schwere Fehler im Geheimdienst Ihrer Majestät erlaubt haben, River Cartwright (Jack Lowden) etwa, der bei der Terrorabwehr versagte und nun den Müll eines schmierigen Journalisten zu durchwühlen hat, ohne zu wissen, wonach er eigentlich sucht. Trost findet River bei seinem Großvater, einer MI5-Legende (Jonathan Pryce genießt sichtlich seinen Gastauftritt). Dass in Slough House nichts von Belang geschieht, dass mit „Killer“ hier allenfalls deftige Darmwinde gemeint sind, ist gewissermaßen die Definition dieses Limbus. Und dann, von einem Tag auf den anderen, ändert sich alles.