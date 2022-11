Neue Serie „The English“ : Ein wahrer Western

Die Bilder sind berauschend: endlose Prärien, über denen die Sonne versinkt, im Wind schaukelnde Gräser, in goldenes Licht getaucht. Idyllische Hügellandschaften, die sich bis an den Horizont erstrecken. Weiten, in denen Reiter, Kutschen, sogar Gebäude wie winzige Kleckse wirken. Aber was der Kameramann Arnau Valls Colomer hier zeigt, illustriert jene bittere Täuschung, die der Kardinalsünde der amerikanischen Pioniere zugrunde liegt: dass dieses Land nur darauf wartete, von europäischen Einwanderern in Besitz genommen zu werden. Mein Land, dein Land, Gottes Land – es ist ein zentraler Topos auch in dieser Neuaufnahme des Westerns, die der britische Filmemacher Hugo Blick mit der Miniserie „The English“ geschaffen hat (und die übrigens nicht in Kansas, sondern in Ávila westlich von Madrid gefilmt wurde).

Skalpjäger, Wegelagerer, Rinderbarone

„The English“, das ist der Sammelbegriff für die Europäer, die sich den Kontinent zum Ende des 19. Jahrhunderts einverleibt haben. 1890 ist das Jahr, in dem die amerikanische Frontier, also die westliche Grenze ihres Vordringens, vom U.S. Census Bureau als völlig erschlossen erklärt wurde; ein mythischer Ort, an dem man ungeahnte Chancen ergreifen und sich weit emporstemmen kann. Was genau das bedeutet, liegt freilich in den extrem dünn besiedelten Gebieten der Plains – Oklahoma, Kansas, Nebraska – im Ermessen jener rauen Gestalten, die hier die Vorhut für die nachfolgenden Siedler bilden: Skalpjäger, Wegelagerer und andere Opportunisten, Rinderbarone und Machtschacherer, brave Mennoniten und sonstige Idealisten.

In „The English“ ist es das Jahr, in dem die junge Engländerin Cornelia Locke (Emily Blunt) in Amerika landet, mit einer Tasche voller Geld und einem schwachen Orientierungssinn auf der Spur eines Mannes, an dem sie Rache nehmen will. Es dauert nicht lange, bis sie in den Fängen des gewissenlosen Hotelbetreibers Richard Watts (Ciaran Hinds) landet, der hinter dem einsam inmitten der Prärie stehenden Gebäude einen Pawnee-Scout namens Eli Whipp (Chaske Spencer) gefangen hält. Im Folgenden verweben sich die Wege von Eli und Cornelia, die ebenso gegensätzlich wie sich ähnlich sind. Eli ist ein schmallippiger Typ mit grimmer Miene und US-Uniform, der ein Stück Land und seine Ruhe haben will. Er hat in der Kavallerie gedient und gehört nirgendwo hin – seine eigenen Leute sehen ihn ebenso wie seine Militär-Kameraden jeweils als „einen von denen“. Auch Cornelia ist, zumindest für die Ureinwohner dieses Kontinents, „eine von denen“. Sie ist eine aufgeschlossene Frau mit wachem Verstand, die nach dem Tod ihres Kindes wenig zu verlieren hat; der existenziellen Unsicherheit im amerikanischen Westen, die diese Serie veranschaulicht, tritt sie unerschrocken entgegen. „Sie sind nicht ganz die Frau, die ich erwartet habe“, sagt der Hotelbesitzer Watts zu Cornelia, als die seine Vergewaltigungsdrohung kontert, indem sie beherzt in seine „Prairie Oysters“ – Bullenhoden – beißt. Sie entgegnet: „Sie dagegen sind ganz das, was ich von einem Mann erwarte.“