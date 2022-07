Disney-Serie „The Dropout“ : Der Neun-Milliarden-Dollar-Bluff

Der Streamingkanal Disney+ setzt auf Unterhaltung und fächert das gesamte Portfolio auf, das der Konzern zu bieten hat. Die eigenen Klassiker, die Simpsons, „Star Wars“ und das Universum der Marvel Comics machen den Kern der Marke aus. Aber es ist unverkennbar, dass Disney – wenn auch bislang bei uns mit mäßigem Erfolg – dem an die Grenze des Wachstums gestoßenen Streamingdienst Netflix auf allen Feldern Paroli bietet. Neben „Dopesick“ und „Life & Beth“ bezeugt dies die Hulu-Miniserie „The Dropout“, die von einem der größten amerikanischen Wirtschaftsskandale der jüngeren Vergangenheit handelt. „The Dropout“ liefert über acht Folgen hinweg Anspruch, ohne zu langweilen. Und das gelingt nicht nur wegen der unglaublichen Geschichte der Protagonistin.

Die kleingewachsene Medizinstudentin Elizabeth Holmes hat es im Studium durchaus schwer. Trotz ihrer hohen Intelligenz und ihres ausgesprochenen Ehrgeizes will Holmes nicht so ganz zu den feierwilligen Kommilitonen in ihren Chinesisch-Sprachkursen passen. Einerseits büffelt sie in Ihrer Freizeit, studiert bis in die Nachtstunden, andererseits fehlen ihr die Soft Skills, um den sozialen Anschluss an Gleichaltrige zu finden. Das dämpft ihre Ambitionen keineswegs: Schon vor ihrem Studienbeginn ist sich Holmes sicher, dass sie irgendwann eine Firma gründen und die amerikanische Gesundheitsbranche auf den Kopf stellen wird.

2002 kommt sie an die Eliteuni Stanford und versucht schon als Erstsemester, die Abschlusskurse aufzumischen. Mit einer Melange aus Idealismus, Beharrlichkeit und Selbstüberschätzung verdient sie sich die Aufmerksamkeit ihres Professors und findet schließlich „ihre“ Firmenidee: Sie ersinnt ein Gerät, mit dem Hunderte medizinischer Tests mit der Abnahme eines einzigen Tropfens Blut möglich sein sollen. Ein Piks in den Finger sollte die unangenehme Blutabnahme mittels Spritzen obsolet machen. Dies wäre eine Revolution gewesen, zumal für das veraltete Gesundheitssystem der Vereinigten Staaten.

Holmes als feministisches Tech-Aushängeschild

Mit der Unterstützung ihrer Eltern bricht Elizabeth Holmes nach dem Vorbild von Vorreitern aus der Tech-Branche ihr Studium ab und gründet das Biotech-Start-up „Theranos“. Sie begibt sich im Silicon Valley auf die Suche nach Venture-Kapital – mit zunehmendem Erfolg. Der Haken: Die brillante und faszinierende Geschäftsidee eines tragbaren elektronischen Blutdiagnosegeräts hat in der Praxis keine Entsprechung. Doch die Finanzierungsmillionen fließen da bereits in Strömen, und die scheinbar unbedarfte Studentin mutiert in wenigen Folgen zur abgefeimten, skrupellosen Firmenchefin, die gestandene Managementkollegen ausmanövriert, indem sie sowohl ihren Investoren als auch der eigenen Belegschaft immer wieder Lügengeschichten erzählt.

Gleichzeitig inszeniert sich Holmes zunehmend perfekt als erfolgreiche Visionärin, sie schleift an ihrer Sprache und verfeinert ihr Äußeres. Je mehr Finanziers und Unterstützer in ihr Unternehmen einsteigen, desto größer wird der Hype um Theranos, desto mehr wird Holmes zum feministischen Tech-Aushängeschild und ziert die Titelseiten. Da bleibt es erst mal nebensächlich, dass der Prototyp ihres Diagnosegeräts nur in guten Zeiten verlässliche Ergebnisse ausspucken will – zumindest für Holmes und ihren Mentor, Liebhaber und Ko-Geschäftsführer Sunny Balwani.

„The Dropout“ ist nicht nur ein alles andere als dröge erzählter Wirtschaftskrimi, sondern auch das Porträt einer jungen Frau, die alle Erwartungen erfüllt und enttäuscht hat. Elizabeth Holmes schwankt zwischen Überforderung und Brillanz, zwischen Durch- und Getriebenheit. Amanda Seyfried vermag es in dieser Rolle, all diese Widersprüche in ein einziges, grandios aufgesetztes, stark überschminktes Grinsen zu packen. Unterstützt wird die herausragende Hauptdarstellerin von einer gut eingespielten Besetzung mit William H. Macy und Stephen Fry sowie einem Score, der aus einem Wirtschaftsskandal immer wieder ein locker inszeniertes Unterhaltungsformat macht, ohne seine Fakten zu vergessen.

„The Dropout“ ist sicherlich auch inspiriert von Adam McKay’s Wirtschaftskrimi „The Big Short“, hat aber ausreichend Tiefe, um über seine acht Folgen hinweg den Zuschauer bei der Stange zu halten, auch wenn die Erzählung – für Serien untypisch – fast vollständig chronologisch verläuft. Da fällt es kaum ins Gewicht, dass der Theranos-Skandal in den Vereinigten Staaten ein großes Thema und bei uns eher eine Randnotiz war. Die unglaubliche Story hält. Im Zuschauer werden Sympathien für die Protagonistin geweckt, die dann zunehmend abgründiger erscheint. Sosehr man sich anfangs für Holmes über ihre Erfolge freut, so sehr wünscht man sich, dass ihr Betrug doch bitte bald auffliegen möge. Denn während zwei junge Theranos-Mitarbeiter verzweifelt und unter höchstem persönlichem Risiko versuchen, den Skandal auffliegen zu lassen, ist das katastrophal fehlerbehaftete Diagnosegerät bereits in Dutzenden Filialen der Drogeriekette Walgreens im aktiven Einsatz.

Mehr zum Thema 1/

„The Dropout“ macht nicht den Fehler, seine wahre Story mit erhobenem Zeigefinger zu erzählen oder die Genderfrage unnötig in den Mittelpunkt zu stellen. Die Serie erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die ihre moralischen Einstellungen dem eigenen Ehrgeiz und der Selbsttäuschung opfert. Die Eleganz, mit welcher der Regisseur Michael Showalter inszeniert, lässt hoffen, dass Disney+ sich mit einem solchen Komplex nicht zum letzten Mal beschäftigt hat.

The Dropout ist abrufbar bei Disney+.