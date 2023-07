Aktualisiert am

Die junge Sasha will Sängerin werden und versucht, mit Social Media und Sexarbeit an ihr Ziel zu kommen. „Mood“ zeigt die Schattenseiten einer Pornokarriere.

Eine Frau singt und tanzt sich in einem Musikvideo durch pinkfarbenen Rauch, die Farben der urbanen Szenerie sind kräftig, die Stimmung ist ausgelassen. Plötzlich verblassen die Farben, und die Musik verebbt. Ein Mann erscheint, die beiden küssen sich innig, dann stößt er sie weg und beschimpft sie. Plötzlich befindet sich die Frau in einer Disco, wenig später brennt ihre Jacke. Da schreckt sie aus ihrem Albtraum hoch.

Johanna Schwanitz Volontärin Folgen Ich folge

Schon in den ersten Minuten der sechsteiligen ZDFneo-Koproduktion „Mood“, die auf dem Theaterstück „Superhoe“ der Hauptdarstellerin Nicôle Lecky basiert, werden die zentralen Probleme der Protagonistin Sasha vorgestellt: Sie will Sängerin sein, macht aber nichts aus ihrem Leben, ist rücksichtslos und übernimmt keine Verantwortung. Sie stellt ihrem Ex-Freund nach, trinkt zu viel und lebt noch im Haus ihrer Eltern, wo meist angespannte Stimmung herrscht. Als dann die Polizei vor der Tür steht, weil Sasha angeblich ein Feuer im Vorgarten ihres Ex-Freundes gelegt hat, eskaliert die Situation. Sasha packt überstürzt ihre Sachen und zieht aus.

Zwischen Befreiung und Ausbeutung

Im Verlauf der immer wieder von Leckys Gesang- und Tanzeinlagen untermalte Handlung kommt Sasha bei der extrovertierten und erfolgreichen Influencerin Carly (Lara Peake) unter, die sie kurz zuvor kennengelernt hatte. Die feierfreudige Carly zeigt Sasha einen neuen Weg, sich finanziell unabhängig zu machen: Sie verdient ihr Geld mit erotischen Videos auf „Daily Fans“, einer fiktiven Version von Only Fans, und Escort-Services.

Auch Sasha erarbeitet sich mit Carlys Hilfe bald einen gewissen Wohlstand und Bekanntheitsgrad, dennoch muss sie sich immer wieder den verdrängten Ängsten ihrer Vergangenheit stellen. Sasha und Carly kommen sich näher, und Sasha verliert ihren Traum, Sängerin zu werden, im glamourösen Nachtleben von London als Social-Media-Sternchen scheinbar mehr und mehr aus den Augen.

Lecky, die nicht nur das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch Koproduzentin ist, führt in „Mood“ glaubhaft vor, wie schnell Frauen mit Portalen wie „Daily Fans“, die sexuelle Inhalte verkaufen, Geld verdienen können. Aber noch deutlicher zeigt sie, wie schnell mittellose Frauen im Sexgewerbe ausgebeutet werden und wie gefährlich der Beruf sein kann – vor allem wenn sich die Frauen bei den falschen Menschen sicher fühlen.

Die Regisseurin Dawn Shadforth, die unter anderem durch Musikvideos für Kylie Minogue bekannt geworden ist, macht in „Mood“ deutlich, dass Sexarbeit, vor allem mit Seiten wie „Daily Fans“, zwischen Ausbeutung und Befreiung changiert.

Mehr zum Thema 1/

Sasha verdient damit zwar viel Geld, überschreitet aber auch durch Carly immer wieder ihre eigenen Grenzen und tut Dinge, bei denen sie sich sichtbar unwohl fühlt. Zu Recht fragt eine Kollegin Sashas bei einem gemeinsamen Auftrag: „Hat Carly dich rausgeholt oder reingezogen?“ Eine Frage, die auch am Ende der letzten Folge nicht abschließend geklärt wird. Die muss sich der Zuschauer selbst beantworten.

Mood ist von heute, 21. Juli, an ab 10 Uhr in der ZDF-Mediathek, von 22 Uhr an bei ZDFneo zu sehen.