Serie „In Therapie“ bei Arte : Wer zum Therapeuten geht, will etwas sagen und etwas auslassen

Bei seiner zweiten Begegnung mit dem traumatisierten Elitepolizisten Adel Chibane fragt der Psychoanalytiker nach der Angst. Sie sitzen sich gegenüber in einem Raum voller Bücher, hier das obligatorische Therapiesofa, dort Dienstwaffe im Auto vor der Tür. Chibane hat die Hände ineinander verschränkt. Er knetet sie. Von der Angst will er nichts wissen. „Ist mein Beruf“, ruft er. Wenn man bei der Kripo ist, heult man ja auch nicht herum, weil man den Anblick von Toten nicht ertragen kann. Beim Einsatz muss man mitten rein. „Ist wie bei Ihnen. Sie beschweren sich auch nicht darüber, was die Leute für einen Schwachsinn erzählen.“ Kurze Stille. „Obwohl, vielleicht doch.“

Doch. In der Tat hat Dr. Philippe Dayan (Frédéric Pierrot), dessen Praxis im elften Arrondissement direkt an seine Wohnung grenzt, seinem guten Ruf zum Trotz eine Krise. Eine Woche ist seit den Terroranschlägen vergangen, zweihundert Meter entfernt starben die Menschen auf der Straße, sein Elitepatient musste im Musikclub Bataclan über Leichen steigen. Aber Dayan hat den Schock selbst noch nicht begriffen. Die Ordnung der Dinge sei ins Wanken geraten, sagt er einer Analytikerfreundin, die Welt um ihn fremd. Er zweifelt, mag die Menschen in ihrer Vorhersehbarkeit nicht mehr. Sie fragt nach. Da muss noch etwas sein, das er nicht sagt. Auch sie sitzen sich in einem Therapiezimmer gegenüber. Wer hier wen durchdringt, ist für Momente unklar. Okay, gibt Dayan schließlich zu, da sind auch Familienprobleme. Da ist die Erinnerung an die Untreue des Vaters. Und diese junge Patientin: Ariane.

Unter dem Eindruck des Terror

„In Therapie“ kommt in 35 Folgen, jede von ihnen so lang wie ein knappes Gespräch beim Therapeuten, jede von ihnen ein Dialog, nur ein Paar ist dabei, das sich von Dayan beraten lässt. Die beiden Regisseure Olivier Nakache und Éric Toledano, die auch das Drehbuch geschrieben haben, sind mit dem Film „Ziemlich beste Freunde“ erfolgreich geworden. Jetzt also eine Fernsehserie, eine Adaption zwar der israelischen Serie „Betipul“, von der es auch einen amerikanischen Ableger gibt: „In Treatment“. Aber hier stehen die Gespräche unter dem Eindruck des Pariser Terroranschlags, der Stimmung in der Stadt, der Traumata, die sich gerade erst bemerkbar machen, der Zäsur. Nakache und Toledano sind ganz nah herangegangen, so nah, dass es schmerzt. Wir blicken über die Schulter einer Patientin, folgen dem Weg einer Träne bis zum Kinn, hören unregelmäßige, panische Atemzüge, ein Rascheln zwischen nervösen Händen. Und die kontrollierte Stimme des Therapeuten in der Stille.

Die junge Chirurgin Ariane (Mélanie Thierry) hat nach dem Terror achtundvierzig Stunden Verletzte operiert. Als die Anspannung nachließ, hat sie sich mit einem Kollegen in einem Hinterzimmer Ablenkung verschafft, so jedenfalls erzählt sie es Dayan, den sie sehr energisch zu verführen sucht. Ein Fall von Übertragung, urteilt der Psychoanalytiker: Sie hat ihre verdrängten Wünsche unbewusst auf ihn projiziert. Manchmal steht sie zwei Stunden vor seiner Tür. Sich der körperlichen Anziehung zu verwehren kostet Dayan Kraft. Was ihren eigenen Partner angeht, ist Ariane unentschlossen. Wieso gibt er sich so verweichlicht? Die vielen Verwundeten in der Notaufnahme konnten sich auch beherrschen.

„Sie sind nutzlos“

Dann ist da die sechzehn Jahre alte Schwimmerin Camille (Céleste Brunnquell), die Chancen auf olympisches Gold hat. Seit einem Fahrradunfall sind ihre Arme gebrochen. In Dayans Augen steht die Frage, ob sie sich bewusst verletzt hat. Das vergiftete Mitleid der anderen Schwimmerinnen in ihrem Alter durchschaut Camille genauso wie das Kalkül, wenn sie auf Instagram Fotos vom Bataclan posten. Was sie suchen, sind mehr Follower und weniger Konkurrenz. Den Therapeuten sieht sie auch kritisch, findet, er rede zu sehr um die Dinge herum: „Sie sind nutzlos und werden dafür bezahlt.“

Überhaupt hat es Dayan schwer mit der Anerkennung. Bei einem über die Abtreibung eines Kindes streitenden Ehepaar gerät er in die Schusslinie, als er ein paar tief sitzende Unsicherheiten aufzeigt („Große Besorgnis macht wütend“). Ob er sich nicht schäme, krakeelt der Mann, Menschen so zu manipulieren. Man habe ihn um seinen professionellen Rat gebeten – jetzt treibe er sie in die Scheidung.

So viel Leid, Wahn und Scheitern an der eigenen Psyche ist nur auszuhalten, weil Nakache und Toledano Meister der tragischen Komödie sind, weil in Dayans zunehmender Überforderung und der Unberechenbarkeit seiner Patienten so viel unfreiwillige Komik steckt, weil sich das unglückliche Paar dermaßen klischeehaft streitet („Ich lüge, weil du mich einengst“) und Privates und Weltgeschehen berührend ineinanderfließen. Als weniger raffiniert erweist sich die Verschränkung der Originalhandlung der Serie mit der Atmosphäre eines Landes im Ausnahmezustand. Ariane und der Polizist Chibane sind zwar direkt vom Terror betroffen. Beiden gelingt es nicht, die Totenstille im Bataclan und der Klinik-Notaufnahme aus ihren Köpfen zu verbannen. Aber die Einordnung der gesellschaftlichen Lage kommt zu kurz, so groß ist die Kluft zwischen den Motiven der Patienten im Therapiezimmer und der Stimmung draußen.

Mehr zum Thema 1/

Was wiederum in den Köpfen passiert, hat die französische Adaption fein ausgearbeitet. „Wer zu einem Therapeuten geht, will etwas sagen und etwas nicht sagen“, so Dayans Analytikerfreundin. Aus diesem Ungesagten entstehen Bilder, die weit über das Therapiezimmer hinausgehen. Auch Bilder aus Begegnungen mit dem eigenen Selbst. Das allein ist Anreiz, bis zur letzten Folge zuzusehen.

In Therapie beginnt heute um 21.50 Uhr bei Arte.