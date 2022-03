„Funeral for a Dog“ bei Sky : Drei sind immer einer zuviel

Die Serie „Funeral for a Dog“ mit Albrecht Schuch erzählt eine klassische Dreiecksliebesgeschichte. Wie so etwas endet, kann man sich denken. Das ist leider kein großes Gefühlskino.

Der Journalist Daniel Mandelkern und seine Frau Elisabeth haben keine Lust mehr aufeinander. Sie sind Mitte dreißig, deprimiert vom Mittelklassedasein und suchen den Ausweg aus der Lethargie. Dass Elisabeth (Anne Ratte-Polle) Daniels Chefin ist, macht es nicht leichter. Die beiden fordern sich nur noch heraus, was den verkopften Mandelkern (Albrecht Schuch) in eine Lebenskrise stürzt. So beginnt die Sky-Serie „Funeral for a Dog“.

Neuer Auftrag bringt eine Auszeit

Ein neuer Auftrag beschert dem Paar die benötigte Auszeit. Elisabeth drängt Daniel, dem Buchautor und Lebemann Mark Svensson (Friedrich Mücke) auf die Spur zu kommen. Lädiert reist Mandelkern in die Schweiz. Dort angelangt, nimmt ihn die „etwas andere Beziehungskonstellation“ von Mark, Tuuli (Alina Tomnikov) und Felix (Daniel Sträßer) in Empfang. Alle drei sind zugleich Figuren aus Svenssons Bestseller „Astroland“. Ihm ist schnell klar, dass er auf dem Anwesen des Schriftstellers nicht willkommen ist. Doch Tuuli ermutigt ihn, zu bleiben. Er vertieft sich in Svenssons literarisches Werk. In jeder Episode liest Mandelkern ein neues Kapitel. Es entspinnt sich ein surrealer Rausch, in dem Roman und die Realität miteinander verschmelzen.

Die Serie basiert auf dem 2008 erschienenen Debütroman „Bestattung eines Hundes“ von Thomas Pletzinger. Das Buch schildert die Liebesgeschichte dreier Menschen, die 1998 bei einem Freiwilligendienst in Kolumbien beginnt, über Brasilien, den Polarkreis bis hin zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York reicht und in Italien endet. Es gibt eine Geburt, viel nackte Haut und eine komplizierte Amour fou. Das Buch wurde seinerzeit als Porträt der Popgeneration gefeiert.

Die Regisseure David Dietl und Barbara Albert und die Drehbuchautoren Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger haben daraus eine vierhundertminütige Serie entwickelt. Für schöne Bilder, in Sepia getaucht, sorgt der Kameramann Frank Griebe, der auch „Winterschläfer“ oder „Babylon Berlin“ filmte. Der Plot umfasst mehrere Zeitebenen: die Dreiecksbeziehung in der Vergangenheit, das frühere Leben des Journalisten und die Gegenwart. Die Rückblenden umrahmen literarische Verweise auf Max Frischs „Montauk“, F. Scott Fitzgeralds „Der große Gatsby“ oder Goethes „Werther“, was selten poetisch, sondern eher gewollt wirkt.

Höhepunkt der Serie ist ein Hahnenkampf, zu dem Felix und Svensson antreten. Mandelkern wird von Svensson ebenso zum Duell aufgefordert – zum Tischtennis, aber das ist so aggressiv, dass klar ist: Hier geht es um das Ringen um Tuulis Liebe und sonst nichts. Die Rivalität unter Männern wird zum Hauptmotiv der Serie.

Und so fragt man sich, ob das ein Kommentar auf neue Beziehungsformen und die Popliteraturgeneration ist, eine Karikatur des Literaturbetriebs (allein der Titel und der Schweizer Handlungsort erinnern an Christian Kracht) oder ein Beziehungsdrama. In die Liga von Truffauts Ménage-à-trois „Jules und Jim“, „Casablanca“, Woody Allens „Vicky Cristina Barcelona“ oder Tom Tykwers „Drei“ steigt die Serie schon einmal nicht auf. Die Dreiecksbeziehung und der Plot wirken konstruiert, die Handlungsebenen laufen auseinander. Am Ende löst sich wenigstens das Geheimnis des titelgebenden, dreibeinigen Hundes auf. Mehr nicht.

