Serie „Die Wespe“ bei Sky : Amors Pfeile und die German Masters

Er will doch nur spielen. Und sie nur gewinnen. Die phantastische Sky-Komödie „Die Wespe“ mit ihren liebenswert verkrachten Helden geht in die zweite, noch schrillere Staffel.

Soll man das Rassismus nennen? Bienen, die brummenden Vegetarier im Pelz, werden geliebt; ihre gestreiften, fleischeslüsternen Verwandten, die aussehen, als hätte sich ein schlankes Bienchen in eine neonfarbene Trainingsklamotte aus dem letzten Jahrtausend gequetscht, gelten als Hooligans unter den Insekten. Hier die unermüdlichen Arbeitstiere, da die Asozialen. Angst flößen uns Maja, Willi und ihre klebrige Bioladen-Gang allerdings keine ein; Wespen, obwohl die ihr Gift dosieren, dafür umso mehr. Es ist also schon klar, warum sich der Berliner Dart-Profi Eddie Frotzke (Florian Lukas in Paraderolle) „Die Wespe“ nennt, wenn er der Konkurrenz den Stachel zeigen will.

„Die Welt ist eine Scheibe“

Er sieht auch ähnlich grell aus. Eddies Jogging-Outfit hat freilich eher damit zu tun, dass er den Neunzigern nachhängt, seiner großen Zeit, als er zweimal deutscher Dart-Meister wurde. Danach hat er, in Kneipen abhängend, so gut wie nichts mehr auf die Reihe bekommen. Ein heilloser Optimist und frotzelnder Menschenfreund ist er trotzdem geblieben. Seine nicht weniger schrill gekleidete, leicht auf ihn herabblickende und nicht allzu treue Frau Manu (Lisa Wagner, eine Idealbesetzung), ebenfalls Dart-Profi, bekommt er mit seiner Offenherzigkeit immer wieder rum. Weil ihm ein Leben ohne Dart sinnlos erscheint („Die Welt ist eine Scheibe“), scheute Eddie nicht vor einem Einbruch bei einem Bekannten zurück, um eine Verbandsstrafe bezahlen zu können. Das brachte ihn in den Knast.

Das ist in etwa schon die ganze Handlung der ersten Staffel der, Achtung Wortspiel, bestechend guten Sky-Serie „Die Wespe“, die das Publikum vor einem Jahr mit ihrer entspannt lakonischen Atmosphäre und dem schrägen Retro-Chic hellauf begeisterte. Lukas und Wagner spielten die einander umkreisenden Dart-Maniker wie entfesselt, unterstützt von dem ebenso guten Leonard Scheicher als Eddies Quasiziehsohn (und Liebesnebenbuhler) Kevin sowie von Ulrich Noethen in der Rolle des grandios abgehalfterten Dart-Kumpels Nobbe. Und die Serie hatte, was jede überragende Serie hat: den einen ikonischen Moment, der in Erinnerung bleibt. Tony Soprano im Pool mit den Enten, die durch die Decke krachende Badewanne voller Gedärm in „Breaking Bad“, hier nun: der in Eddies Auge steckende Pfeil, das Ergebnis eines Duells mit Kevin („Bullseye“, kommentierte Eddie).

Pikanterweise war es just diese Idee in Jan Bergers Drehbuch, die den Vorwurf zu erhärten schien, die Serie habe verdächtig viele Übereinstimmungen mit der über Crowdfunding finanzierten, warmherzigen Low-Budget-Kinokomödie „Heikos Welt“ (2021, abgedreht 2019) von Dominik Galizia und Alexander Schoeller. Auch in diesem Film verliert der Protagonist, ebenfalls eine berlinernde Versagerfigur, ein Auge. Niemand aus dem „Wespe“-Team habe den Film gekannt, versicherte hingegen Produzent Andreas Bareiss (Gaumont). Das Thema sei vielmehr eine Verneigung vor dem aufgrund eines Bienenstichs (!) einäugigen Spieler Jamie „Jabba“ Caven, der in der ersten Staffel auch namentlich auftaucht; zudem gehe das Treatment zur Serie viel weiter zurück. In der Tat sind die Plots sehr verschieden. Auch ist die Einäugigkeit in „Die Wespe“ von untergeordneter Bedeutung. Was die Serie so bezwingend machte, waren die dichte Atmosphäre, das gewitzte Buch und eine lässig gekonnte Inszenierung, die hässliche Eckkneipen und brutalistische Hallen zu Wonneorten erhob. Gaumont reichte schließlich Feststellungsklage vor Gericht ein. Gegen eine zweite Staffel von „Die Wespe“ scheint nichts gesprochen zu haben.