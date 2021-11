„Dexter“ kehrt zurück : Er hat noch etwas zu erledigen

Was er im wohl Schilde führt? Michael C. Hall als Dexter Bild: Seacia Pavao/Showtime/Sky

Da stand der Titelheld, in der letzten Szene der achten Staffel von „Dexter“, mit Bart, in Karohemd und Daunenweste, auf einem Holzlagerplatz im amerikanischen Nordwesten, nachdem er in Miami seinen Tod auf hoher See vorgetäuscht hatte. Und die Herzen der Zuschauer sanken. „Dexter lebt; der Rest von uns stirbt innerlich“, fasste Entertainment Weekly 2013 die Enttäuschung über das Finale zusammen.

Die Serie zählte schließlich zum Besten, was das amerikanische Fernsehen zu bieten hat, auch, weil sie so kontrovers war und ihr Held unter den vielzitierten „difficult men“, den Antihelden des großen amerikanischen Fernsehens der vergangenen zwanzig Jahre, ziemlich weit oben rangierte. Immerhin verübte der titelgebende, freundliche und ziemlich verkorkste Forensiker des Miami-Metro Police Department, Dexter Morgan (Michael C. Hall), Selbstjustiz an besonders schrecklichen Übeltätern, die der Gerichtsbarkeit entwischten – und verstrickte sich dabei sowohl beruflich als auch privat in ein immer kompliziertes Katz-und-Maus-Spiel. Dass all dies vor acht Jahren so unentschieden endete, nahmen Fans und Kritiker der Serie gleichermaßen übel. Nun folgt mit „Dexter: New Blood“ unter der Ägide von Clyde Phillips der Versuch, der Geschichte des „rechtschaffenen“ Serienkillers ein würdiges zehnteiliges Ende zu bereiten.

Phillips war der Chefproduzent der Serie über die ersten vier Staffeln, bevor er die Zügel an Scott Buck übergab, um mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen, und „Dexter“ unter wechselnden Produzenten an Format verlor. Sechs Jahre nach dem glanzlosen Schluss der Serie wandte sich 2019 der neue Unterhaltungschef des Senders Showtime, Gary Levine, mit der Bitte an Phillips, das Finale mit einem abgeschlossenen zehnteiligen „Special“ würdig zu gestalten. Levine, zuvor Programmchef des Senders, befand selbst, die Serie habe nicht das Ende erhalten, das sie verdient gehabt hätte. Phillips konnte Michael C. Hall und weitere Mitglieder der Originalbesetzung für das abschließende Kapitel gewinnen. Er besteht darauf, dass dies mitnichten eine neunte Staffel der Serie sei.

Das Ende als Grund für einen neuen Anfang

Michael C. Hall sagte in einem Pressegespräch zu „Dexter: New Blood“: „Die Art und Weise, wie die Serie endete, hat viel damit zu tun, warum wir das Ganze jetzt noch einmal aufnehmen. Vielen Leuten fehlte ein Abschluss, und wir hoffen das hier zu bewerkstelligen – wir wollen die Frage beantworten, was mit diesem Typen passiert.“ In den vergangenen Jahren waren bereits mehrere Versuche unternommen worden, dem Ganzen noch eins draufzusetzen, darunter ein Vorschlag von Halls Mutter, die „ein Stück mit Dexter im Kloster im Sinn hatte“, wie sich Hall erinnert. Aber all diese Bemühungen verliefen im Sande – nicht zuletzt, wie Hall sagt, „weil genügend Zeit vergehen musste, damit sich bestimmte erzählerische Möglichkeiten auftun konnten“.

Jetzt ist nahezu ein Jahrzehnt vergangen, Dexter lebt inzwischen unter dem Namen Jim Lindsay (eine Verneigung vor Jeff Lindsay, dem Autor der „Darkly Dreaming Dexter“-Romane, auf denen die Originalserie basierte) in der Nähe einer abgeschiedenen Kleinstadt im amerikanischen Nordosten, das genaue Gegenteil also der schillernden tropischen Metropole Miami, wo er einst ansässig war. Sein aktuelles Zuhause ist nicht länger der Trailer vom Holzlagerplatz in Oregon aus dem Finale, sondern eine rustikale Blockhütte in den Wäldern des Bundesstaats New York, und wenn er nicht gerade jagt, fischt oder sein eigenes Brennholz hackt, verdient er seinen Unterhalt in einem Laden für Jäger- und Anglerbedarf in einem Städtchen, wo ihn jeder kennt und ganz offenbar schätzt. Es ist eine rechte Idylle, deren etwas angestrengte Ausmalung natürlich dazu dient, die Läuterung des einstigen Serienkillers zu unterstreichen – und die Kulisse zu bilden für den unvermeidlichen Rückfall, der im Titel bereits vorweggenommen ist.