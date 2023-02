Der Hausherr liegt erdolcht in der Bibliothek, die Hausherrin blutüberströmt und ebenfalls tot im Bett, neben ihr schlief nichtsahnend die karibische Geliebte, die sogleich unter großem Geschrei aus dem Bett und vor Gericht gezerrt wird.

Das ist die Ausgangssituation der Miniserie „Das Geständnis der Frannie Langton“, die auf dem gleichnamigen Roman von Sara Collins beruht. Ein Roman, der das Genre der Gothic Novel mehr als nur streift und mit reichlich Literaturverweisen gesättigt ist. Frannie, jamaikanische Tochter einer Sklavin und eines Plantagenbesitzers, früh der Mutter entrissen und nun mit dem ungeliebten, mittellosen Vater nach England verschifft, hat nicht viel, aber immerhin eine gewisse Bildung erfahren und liest, was sie in die Finger bekommt.

Die Gattin des Hauses hat es ihr angetan

Über Bücher und Gedichte kann sie auch mit Madame Margeruite (Sophie Cookson) reden, der unglücklichen und nach Laudanum süchtigen Gattin im Hause Benham. Dort wurde Frannie von ihrem Vater Lohn Langton (Steven Mackintosh) abgeladen. Nachdem seine Plantage abbrannte, blieb ihm nichts. Er hatte gehofft, bei Benhams unterzukommen, aber George Benham (Stephen Campbell Moore) erwies sich als gnadenlos. Das Mädchen darf bleiben, verfügt er, Langton solle anderswo unterkommen. Benham und Langton sind Wissenschaftler, sie forschten an Sklaven, vermaßen Schädel und waren versessen darauf, zu beweisen, dass Schwarze keine Menschen im eigentlichen Sinne seien. Und Frannie musste im Labor assistieren. Sie macht so lange mit, bis eines Tages ein Albinojunge als neues Forschungsobjekt auf die Plantage mit dem ironischen Namen „Paradise“ kommt.

Das ist harter Stoff. Erzählt wird er in Rückblenden aus dem Gefängnis heraus, vor allem bei den häufigen Besuchen der Bordellbesitzerin Sal (Amarah-Jae St. Aubyn), bei der Frannie zwischenzeitlich unterkommt und dort mit der Lederpeitsche einer Arbeit nachgehen kann, die sie als Selbstermächtigung erlebt.

Erinnerung an Menschenversuche

Bis zum Schluss gibt Sal die Hoffnung nicht auf, Frannie retten zu können, doch die erinnert sich an nur wenige Einzelheiten der laudanumgeschwängerten Nacht. Das macht die Arbeit für den Pflichtverteidiger William Pettigrew (Henry Pettigrew) nicht einfach, der sich vor Gericht redlich bemüht, seiner Mandantin zu helfen. Sehr bald erweisen sich die eigentlich offensichtlichen Indizien als trügerisch, nahezu jeder hätte Grund gehabt, zumindest einen der beiden Benhams umzubringen.

Es ist schade, dass die vierteilige Miniserie trotz Whodunnit und einiger guter Momente der Sache im Ganzen nicht gerecht wird. Das Drehbuch hat die Autorin selbst verfasst, daran liegt es wohl weniger. Eher schon an dem ewigen Melodrama, mit dem jede Szene übergossen wird wie mit dicker, sämiger Soße. Den Figuren werden wenig Zwischentöne eingeräumt, Benham zischt und brüllt wie ein Disney-Schurke, die verbitterte und gemeine Haushälterin Mrs. Elliott ist in jeder einzelnen Szene verbittert und gemein, und in der letzten Folge sieht man Frannie nie ohne Rotznase und zitternde Unterlippe. Dabei gelingt es der in London geborenen Schauspielerin Karla-Simone Spence, die selbst jamaikanische Wurzeln hat, sehr oft, Frannie als kraftvolle, aufmüpfige und zugleich verletzliche Figur zu zeigen.

Auch zu kurz kommt die historische Dimension, die der Geschichte zugrunde liegt. Frannie erlebt in Jamaika die Abschaffung des Sklavenhandels, doch immer wieder gibt es Schlupflöcher für willige und solvente Käufer. Das wird nur am Ende kurz angerissen. Wirklich frei ist kaum eine oder einer der schwarzen Frauen und Männer. Freiheit erlebt Frannie nur kurz im Bordell, und dort ist sie sogar eigenständiger als ihre Geliebte, Marguerite Benham, die Wohl und Wehe des niederträchtigen Gatten ausgeliefert ist. Die Geschichte der Abhängigkeiten und Machtverhältnisse im England des 19. Jahrhunderts ist eigentlich interessant. Ein wenig mehr Zurückhaltung an den Gefühlsreglern und eine etwas differenziertere Sichtweise auf die Figuren, die ja nicht einfach so böse und verroht sind, sondern Kinder ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft, hätten der Serie gutgetan.

Das Geständnis der Frannie Langton startet an diesem Sonntag bei Magenta TV.