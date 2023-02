Serie „A Thin Line“ : Erst Klimaprotest, dann Gewalt

Was wäre, wenn? In dem sehenswerten Thriller „A Thin Line“ gehen Klimaaktivisten zum Terror über – oder zum Bundeskriminalamt.

Was ging wohl im Team dieser Serie vor, als die Debatte um die enthemmten Protestaktionen der „Letzten Generation“, die der Sache mehr schaden als nutzen, im Herbst überkochte? Wussten die Produzenten Jakob und Jonas Weydemann noch wohin mit ihrer Freude über das Timing? Oder wurde es ihnen zu heiß?

Die Dreharbeiten waren jedenfalls seit Sommer im Kasten. Und nun ist der Sechsteiler „A Thin Line“, der von Um­weltaktivisten handelt, die in den Terrorismus abgleiten, auch schon zu sehen – ein atmosphärisch dichtes Drama, treffend besetzt und frisch inszeniert.

Es trägt die Frage, wohin sich der radikale Flügel der Klimabewegung entwickeln könnte, engagiert in Fernsehfiktion. Wobei die Bewegung nicht bloß von einem Trio repräsentiert wird, das zu allem bereit ist – sondern auch von einer jungen Frau, die beim Übergang zum Terror nicht mitzieht. „Auf welcher Seite stehst du?“ heißt es in der Ankündigung keck.

Zwei ungleiche Schwestern

Auch Altlinke dürfen nicht fehlen. Ihr Familiengeheimnis hätte sich das Drehbuchteam um Stefanie Ren gerne sparen können, weil die beiden Hauptdarstellerinnen Hanna Hilsdorf und Saskia Rosendahl keine dramaturgischen Taschenspielertricks brauchen. Aber man war sich wohl nicht sicher, ob die psychische Ex­tremsituation, in der sich die Protagonistinnen befinden, extrem genug ist und ihre Biographie genügend zur Geltung kommt. Hilsdorf und Rosendahl sind das Kraftzentrum der Produktion. Sie spielen in „A Thin Line“ zwei ungleiche Schwestern, die das Zwillingsdasein, die Leidenschaft fürs Programmieren und der Kampf gegen die Klimaapokalypse zusammenschweißt. Benni, Hilsdorfs Figur, ist vom Typ her Draufgängerin, lässig in den Tag hineinlebend, optisch schon mal für den Abdruck auf Fahndungsplakaten bereit. Anna ist umsichtiger, nach innen gekehrt. Was sie aber nicht davon abhält, mit Benni einen ausgebufften Hackerangriff auf den Computer des verhassten Verkehrsministers zu starten. Die erbeuteten Dokumente, Belege eines Skandals, stellen sie auf ihrer Plattform „Climate.Leaks“ ein, um die Ab­holzung eines Waldes und den Ausbau einer Autobahn zu verhindern.

Bis die Polizei bei ihnen einfällt. Benni entwischt, taucht in einer fremden Wohnung ab und verwandelt ihr Handy per Mixer in einen ungenießbaren Smoothie. Anna kommt hinter Gitter, was dank ihres Patenonkels Christoph Wandel (Peter Kurth), der im BKA für die Abteilung „Server Crime“ zuständig ist, und des Anschlags auf eine Raffinerie im Rheinland allerdings nicht allzulang währt.

Hinter dem Anschlag steckt nämlich Benni. Benni wird von einer bellenden Kriegsveteranin mit niederländischem Akzent (Hadewych Minis) und einem schüchternen Oberlippenflaumträger (Aniol Kirberg) immer tiefer in terroristische Aktionen des „Letzten Widerstandes“ verstrickt, wird halb gezogen, sinkt halb dahin. Und Anna kennt den „Exploit-Code“, den sie verwendet. Die Kooperation mit dem BKA, das in Wirklichkeit hoffentlich mehr Manpower besitzt als hier, wo außer Benni nur noch die Climate.Leaks-Sympathisantin Stella einen Com­puter bedienen kann (Lucia Kotikova), soll ihr das Gefängnis ersparen.

Menschen kommen trotzdem zu Schaden. Ein Deep-Fake-Video mit dem Ge­sicht des Verkehrsministers kündigt weitere Anschläge an, eine Liste mit den „hundert größten Klimasündern Deutschlands“ kursiert. Alles geht schnell: „Ab jetzt weht hier ein anderer Wind. Ein Orkan, wenn ihr so wollt.“ Nur für etwas Liebe bleibt Zeit. Der von Sabrina Sarabi und Damian John Harper in Szene gesetzte Thriller „A Thin Line“ (Idee: Paul Salisbury) erzählt von dieser Eskalation mit einem pochenden Elektro-Soundtrack (Andreas Pfeiffer) und flirrenden Bildern, bei denen Kameramann Philipp Baben der Erde viel mit Schärfe und Unschärfe spielt, Nähe zu den Figuren suggeriert und Authentizität.

Ein argumentativer Ritt auf der Rasierklinge

Zuweilen wird Bennis Weg in den Terror – das kann man bei „A Thin Line“ genauso diskutieren, wie man es beim „Baader-Meinhof-Komplex“ konnte – zu stark ästhetisiert. Das Gegenmittel findet sich im hyperemotionalen Verhältnis der ungleichen Zwillingsschwestern, das auf Annas Kopfschütteln und Bennis Bruch mit der Schwester hinauslaufen muss.

In einer pastoralen Videobotschaft, die eigentlich an die Zuschauer gerichtet ist, sagt Anna nach der Katastrophe: „Ich verstehe das, was meine Schwester gemacht hat, aber ich will das nicht verstehen. Ich will, dass wir ihr keinen Grund mehr geben, so weiterzumachen, ich will nicht, dass das der Weg ist. Aber was ist unsere Antwort? Was machen wir jetzt?“ Dass dies ein argumentativer Ritt auf der Rasierklinge ist, versteht sich bei einer Serie mit diesem Titel von selbst.

A Thin Line startet heute bei Paramount+.