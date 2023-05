Noch ein Rückblick in die Familiengeschichte der Familie Dutton: Mit „1923“ startet der zweite Ableger der erfolgreichen Westernserie „Yellowstone“ von Taylor Sheridan. Diesmal befinden wir uns in den frühen Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in Montana. Die Große Depression zieht heraus, indianische Ureinwohner werden gewaltsam entführt und umerzogen, und zwischen den Duttons, einer Gruppe von Schafhirten und Schürfern kommt es zum Krieg. „Gewalt hat diese Familie schon immer heimgesucht“, sagt die aus der Serie „1883“ bekannte Elsa Dutton, die auch hier als Erzählerin fungiert: „Wir suchen sie.“

Taylor Sheridan schafft mit seinen bisher drei Dutton-Geschichten ein Epos über die amerikanische Frage, wessen Land dies eigentlich ist, dass sich in all seinen Facetten zu betrachten lohnt. Aber wie schon bei „1883“ muss man die in der Gegenwart angesiedelte Handlung von „Yellowstone“ nicht kennen, um hier mitzukommen.

Die Lebensweise der Cowboys

Dennoch, der Vollständigkeit halber: „Yellowstone“ erzählt von den Duttons von heute, deren riesige Ranch in Gefahr ist. Die Crow erheben Ansprüche auf das Land, ebenso gierige Stadtentwickler und Bürokraten der Nationalparkbehörden. Der Patriarch John Dutton (Kevin Costner) wird bei seinen Bemühungen, traditionelle Werte und Lebensweisen der Cowboys in die Moderne hinüberzuretten, von seinen Kindern Beth (Kelly Reilly), Kayce (Luke Grimes) und Jamie (Wes Bentley) mal mehr, mal weniger loyal unterstützt.

Die Serie traf einen Nerv in den USA. Ihre fünfte Staffel wurde im vergangenen Jahr zum meistgesehenen TV-Ereignis neben Football. Sheridan schuf gleich zwei Ableger über die Vorgeschichte der Duttons: Der Zehnteiler „1883“ fächert auf, welche Härten die Emigranten bei ihrem Zug über den amerikanischen Kontinent auf sich nahmen. Hier sind es die Dutton-Vorfahren James (Tim McGraw) und Margaret (Faith Hill) bei ihrem Auszug aus Texas. In Montana überlassen ihnen indigene Bewohner ein paradiesisches Tal, für die Dauer von sieben Generationen.

„1923“, dessen zweite Staffel schon in Arbeit ist, erzählt vom Kampf von James’ Bruder Jacob (Harrison Ford) und dessen Frau Cara (Helen Mirren) um das Imperium, das sie aufgebaut haben, und für dessen Fortbestand die Familie hundert Jahre später ringen wird. Jacob und Cara haben keine eigenen Kinder, aber sie haben die Neffen Jacobs, Spencer (Brandon Sklenar) und John (James Badge Dale) großgezogen. Während John auf der Ranch eine Familie gründete, diente Spencer im Ersten Weltkrieg. Den Horror dieser Zeit versucht er als Großwildjäger in Afrika zu verdrängen.

Als ihn Caras Nachricht er­reicht, dass die von einer Dürre getroffene Ranch einen brutalen Konflikt mit Schafhirten ausficht, die illegal das Weideland nutzten, macht er sich mit seiner abenteuerlustigen Frau Alex (Julia ­Schlaepfer) auf die lange und gefährliche Heimreise nach Montana. Und wie schon in „1883“ glänzt der Serienschöpfer Sheridan hier mit der Illustration der so riskanten Pilgerreise über Kontinente und Ozeane.

„Alles Indianische auszutreiben“

Daheim auf der Ranch spitzt sich derweil der Streit zwischen den Duttons und dem Anführer der Schafhirten, Banner Creighton (Jerome Flynn), zu. Jacob erteilt Creighton eine harte Lektion, aber so leicht lässt der sich nicht ausschalten. In einer dritten Storyline versucht sich die junge Crow-Indianerin Teonna Rainwater (Aminah Nieves) den barbarischen Zumutungen des katholischen Internats zu entziehen, in das sie und ihresgleichen gezwungen wurden, um ihnen „alles Indianische auszutreiben“. Ihr Widerstand wird brutal bestraft. Sie schlägt zurück und ergreift allein die Flucht in die Wildnis, bald verfolgt von Häschern des grausamen Father Renaud (Sebastian Roche).

In „1923“ bleibt Harrison Ford als knurriger alter Rancher seltsam blass, Helen Mirren trumpft wie gewohnt auf. Sie ist die Matriarchin, deren Härte ein großes Herz verbirgt, und trägt die Serie. Wie fast alle Frauenfiguren Sheridans tut Cara, was getan werden muss, auch wenn das große Opfer und eiskaltes Handeln fordert. Und wie viele andere Dutton-Frauen scheut sie sich nicht, die oft von Stolz geblendeten Kerle zu erden. Die Rede, die sie ihrem Mann in der sechsten Episode hält, lässt Fords ohnehin schon greise wirkenden Jacob ganz schön alt aussehen.

Dass Teonna in die Story gehört, obwohl sich ihre Geschichte abseits des Geschehens auf der Ranch abspielt, lässt sich aus ihrem Nachnamen ableiten: Thomas Rainwater (Gil Birmingham) wird dereinst mit den modernen Crow dem von Kevin Costner gespielten John Dutton III. das Land streitig machen. Und doch kommt „1923“ weniger entschlossen daher als die beiden anderen Dutton-Erzählungen. Womöglich ist all dies nur Vorspiel zu dem, was dräut: ein blutiger Krieg um die Ländereien des idyllischen Yellowstone-Tals in Montana, die weder Ranchern und Schäfern noch Schürfern gehören, sondern denen, die sie nie als Besitz beansprucht haben. Stattdessen überließen sie sie großzügig den Dutton-Neuankömmlingen – für, wie gesagt, sieben Generationen. Deren nächste tritt in dem bereits angekündigten „1944“ aus dem Schatten.

1923 läuft von heute, Samstag 27. Mai, an bei Paramount+.