„Sacha“ auf Arte : Die Seele ist ein zweifarbiger Fluss

Shaqiri (Karine Guignard) und Hoffman (Thibaut Evrard) müssen in einem Fall ermitteln, der die Staatsanwältin mit einem Prostitutionsring in Verbindung bringt. Bild: 2021 RTS/RITA

Die Schweiz, so überschaubar wie mondän, ist ein einzigartiger Widerspruch. Schön wie ein Märchenland, aber immer dichter zubetoniert. Mittendrin in Europa lebt man hier und doch sehr weit weg. Der globale Kapitalismus hat die Repu­blik stinkreich gemacht, aber zugleich besonders kleingeistig in Bezug auf alles Fremde. Eigenartig auch: Das reichste Land der Welt (das pro Kopf noch reichere Luxemburg ist ja nicht wirklich ein Land) geizt bei seinem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, statt ihm die Mittel zu geben, mit Netflix und Konsorten mitzuhalten. Die unter Dauerbeschuss der Rechten stehende Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG (1,45 Milliarden Franken verteilen sich auf Regionalgesellschaften in vier Sprachen) muss kräftig sparen, trotz des gewonnenen Referendums über den Rundfunkbeitrag im Jahr 2018.

Der Senderverbund für die französischsprachige Schweiz, RTS, kann sich also nur wenige international beachtete Serien leisten, und auch diese – im vorliegenden Fall eine Koproduktion mit Arte – dürfen nicht allzu teuer werden. Da ist es ein Glück, eine Regisseurin wie Léa Fazer zu finden, die der fast ermüdend perfekten Überwältigungsdramaturgie der Streaming-Giganten selbstbewusst etwas entgegensetzt, den französischen Weg sozusagen: faszinierend authentische, bezwingend gut erzählte Geschichten, die sich vor keiner Konsequenz drücken. „Sacha“ ist so eine berückende Miniserie, der es gelingt, in einem nie langweilenden Krimirahmen – wie selten ist allein das! – über so delikate Themen wie toxische Beziehungen, Drogensucht, Prostitution, Menschenhandel und sexuellen Missbrauch zu sprechen. Die Geschichte lehnt sich locker an die Autobiographie der Politikerin und ehemaligen Schauspielerin Nicole Castioni an, die davon berichtet hat, wie sie als junge Frau fünf Jahre lang in Paris lebte: gefangen in einem Kreislauf aus Drogen und Prostitution. In der Serie, hinter der ein sehr weibliches Team steht, wird daraus eine starke Loverboy-Handlung.

Eine märchenhaft schöne Seele, heute zubetoniert

Was in der Schweiz kostenlos ist, sind dramatische Kulissen: Panoramen, gegen die selbst Hollywood machtlos ist. Bezeichnenderweise verzichtet Fazer fast gänzlich auf solche Einstellungen. Sie zieht eine beklemmend enge, bläulich kalt inszenierte Optik vor. Das gilt für Fahrten durch das nächtliche Genf ebenso wie für Szenen in dunklen Verhörzimmern oder seelenlosen Luxusapartments. In warme Farben getaucht wird dagegen die in Rückblenden eingeschaltete Jugendzeit der Heldin. Das Sonnenbeschienene entspricht ihren Hoffnungen von damals, geblendet von Liebe und Erwartung einer glänzenden Schauspielkarriere in Paris: eine märchenhaft schöne Seele, heute zubetoniert.

Zwei metaphorisch aufgeladene Bildmotive tauchen immer wieder auf, die spektakuläre Genfer Hans-Wilsdorf-Brücke – ihre Metallkonstruktion ist zugleich offen und geschlossen und soll wohl für die Verbindung zum Verdrängten stehen – sowie ein zweifarbiger Fluss, ein berühmtes Genfer Naturschauspiel am Zusammenfluss von Arve und Rhône. Wie die beiden Gewässer in der Mitte ineinanderverwirbeln, aber noch eine Weile scheinbar getrennt nebeneinanderfließen, ist sogar das zentrale Motiv der Serie und symbolisiert so umstandslos wie treffend die gespaltene Psyche der Protagonistin, der renommierten Staatsanwältin Anne Dupraz (eine grandiose Sophie Broustal).