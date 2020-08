Serie „Arde Madrid“ bei RTL : Die amerikanische Diva lässt es krachen

Aktualisiert am

In „Arde Madrid“ trägt die Hollywoodschauspielerin Ava Gardner das Ihre zum Sturz der Franco-Regimes bei. In ihrer Villa feiert sie rauschende Orgien. Der Diktator setzt eine Spionin auf sie an.

In Feierlaune: Debi Mazar spielt Ava Gardner. Bild: RTL/TV Now

Madrid 1961. In einem Jahr beginnt der asturische Bergarbeiterstreik, es wird Studentenproteste geben und Unruhen. Noch aber fürchtet der spanische Diktator Franco vor allem die Umtriebe, die von einer Luxusvilla der Hauptstadt ausgehen.

Man munkelt, dass es hier besonders nachts gefährlich, kommunistisch und anarchistisch zugehe. Verantwortlich ist die Frau, die es „mit den Toreros treibt“. Überhaupt sei diese Person nicht nur für „Sex, Whiskey und Rock‘n‘Roll“ nach Madrid gekommen. Sondern zur Destabilisierung der braven spanischen Ehefrau. Unterwanderung durch Sünde. Selbstverständlich sei so eine Unkatholische auf der Flucht vor ihrem Gatten. Der heißt Frank Sinatra.

Aber jetzt reicht es Franco mit der Amerikanerin. Spione müssen her, es muss eine Gegenoffensive gegen Liederlichkeit und politische Infiltrierung gestartet werden. Zumal der Nachbar der Suspekten, General Juan Perón (Osmar Núnez), seit kurzem mit Gattin Isabelita (Fabiana García Lago) und Zwergpudel aus Argentinien exiliert, wegen des Lärms unter Schlafentzug leidet. Die liberalere Lebensweise, die mit dem Wirtschaftswunder der nächsten Jahre Spanien verändern wird, lässt sich aber auch durch das Ausspionieren eines Filmstars nicht aufhalten. Ende des Jahrzehnts wird die Verhütungspille sich im Land verbreitet haben, schlimmer als jede umstürzlerische Agitation.

Mit Ana Mari (Imma Cuesta) einer regimetreuen Lehrerin, ist die Richtige gefunden, um die höchst verdächtige Schauspielerin Ava Gardner (Debi Mazar) auszuspähen. Spricht sie Englisch? „Thank you, hello, kitchen, onion“ – perfekt, findet ihre Einsatzleiterin. Flamencoliebhaberin Ava Gardner sucht nämlich Personal, um die Spuren nächtlicher Orgien zu beseitigen. Vorzugsweise ein verheiratetes Paar. Mit Leichtfuß Manolo (Paco Léon, auch Erfinder und Produzent der Serie) in der Chauffeursrolle zieht Ana Mari bei der Diva ein. Sekretär Bill Gallagher (Ken Appledorn) gibt das Briefing, Hausmädchen Pilar (Anna Castillo) die Details.

Es gilt, morgens Übernächtigte vom Urinieren in die Zimmerbotanik abzuhalten, Stierkopfattrappen zu sortieren und den Alkoholnachschub aufrecht zu erhalten. Mitunter muss der Star sturzbesoffen aus Jetset-Clubs, in denen die Reichen ungehemmt und übersexualisiert protzen, nach Hause geschleift werden. Tanzen, Trinken, Rauchen, Koksen, freie Liebe – was der ideologisch strammen Ana Mari anfangs abstoßend vorkommt, findet nach und nach ihr Gefallen.

Der mehrfach ausgezeichneten spanischen Serie „Arde Madrid“ gelingt in acht Mal dreißig mal bestürzenden, mal witzigen Minuten, Mentalitäten während des Franco-Regimes Anfang der sechziger Jahre großartig zu vermitteln. Der erzählerische Kniff – das echte oder vermeintliche Lotterleben des amerikanischen Filmstars –, wird aus der Perspektive ihrer Hausangestellten erzählt, ist zwar nicht hier erfunden worden, funktioniert aber prächtig. Bigotterie und ideologische Engstirnigkeit erliegen dabei immer mehr der weiblichen Libertinage – in „Arde Madrid“ geht es vor allem auch um die Befreiung weiblicher Sexualität aus dem gesellschaftlich und politisch herrschenden Machismo. Zwischen Bügeleisen und Staubwedel versteckt die brave Frau nun auch mal einen hausgemachten Dildo. Nicht nur die reichen Vergnügungssüchtigen, auch die armen Bediensteten entdecken die Freiheiten des sexuellen Amüsements. Alles ohne Fortpflanzungsabsicht, Skandal!

Gedreht ist „Arde Madrid“ in Schwarzweiß, was der Emanzipationsgeschichte zusätzlichen zeithistorischen Pep verleiht. Die Serie startet auf Deutsch synchronisiert bei TVNow und beim Bezahlangebot von RTL Passion. In der Senderumgebung anderer süffiger Liebesserien – allerdings läuft hier auch „Downton Abbey“ und Ähnliches – geht der (gesellschafts-)politische Impetus der Serie zwar unter, der Spaß aber bleibt.

Arde Madrid läuft bei RTL Passion um 20.15 Uhr und bei TV Now.