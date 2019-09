Russische Netflix-Serie : Frau Terminator rettet die Familie

Am Anfang erklingen Isaac Asimovs vor 77 Jahren formulierte Gesetze der Robotik aus zartem Kindermund: Ein Roboter dürfe keinem Menschen schaden, er müsse dem Menschen gehorchen und sich selbst nur in dem Maß schützen, in welchem das dem ersten und zweiten Gesetz nicht widerspricht, lispelt ein Mädchen aus dem Off. Der Superroboter, den die erste von Netflix angekaufte russische Serie „Better Than Us“ ins Moskau des Jahres 2029 verfrachtet, verstößt dann freilich erst einmal gegen alle drei Gebote.

Das sechzehnteilige Science-Fiction-Drama, das unter dem Originaltitel „Besser als Menschen“ (Lutsche tschem ljudi) von der Gasprom-Tochter Yellow, Black and White in Kooperation mit Sputnik Vostok Production und dem Ersten Kanal des Staatsfernsehens produziert wurde und seit November vorigen Jahres mit großem Erfolg im russischen Streamingdienst Start läuft, ist ein ehrgeiziges Projekt, das die Kinotradition des „Blade Runner“ und „Terminator“ sowie der schwedischen Fernsehserie „Echte Menschen“ im russischen Kontext weiterführt.