„Das Buch von Boba Fett“ : Ritter Rost und das goldene Herz

In der Wüste von Tatooine, genauer in der Grube von Carkoon, nistet der „allmächtige Sarlacc“, eine Art überdimensionaler Ameisenlöwe, in dessen Gierschlund der Gangsterboss Jabba der Hutte in der sechsten Episode der „Star Wars“-Saga seine zum Tode verurteilten Gefangenen Luke Skywalker, Han Solo und Chewbacca werfen lassen will. Wie der Droide C-3PO noch anschaulich darlegt, erwarten die drei in seinem Bauch unfassbare Schmerzen, während er sie über 1000 Jahre verdauen wird.

Es ist vielleicht eine allzu naheliegende Metapher für das Schicksal des „Star Wars“-Franchise im Bauch des Disney-Konzerns, aber sie wird bei der Betrachtung der vorab nur in wöchentlichen Einzelepisoden einzusehenden jüngsten Serie aus dem „Star Wars“-Universum, „Das Buch von Boba Fett“ (Idee Jon Favreau), schmerzlich bestätigt. Für den Kopfgeldjäger Fett, der sich über die Jahre auch aufgrund vieler bezaubernder Parodien einen Platz in den Herzen der Fans ergaunert hat, geht die „Rückkehr der Jedi-Ritter“ schlecht aus: Nachdem der geblendete Han Solo versehentlich dessen Raketenrucksack gezündet hat, landet der Düsentriebler kreischend in der Grube, der Sarlacc gibt einen deutlichen Verdauungslaut von sich – und Schluss. Was tun, wenn der Vorgänger einen Charakter, dessen späte Popularität sich bestimmt noch zu Geld machen lässt, in einer Grube ohne Wiederkehr versenkt hat? Man holt ihn wieder aus der Versenkung! Was sind schon 1000 Jahre Verdauung und Schmerz?

Bereits in der Serie „The Mandalorian“, in der ein ähnlich behelmter Held den im Internet als „Baby-Yoda“ bezeichneten Macht-Fratz Grogu in Sicherheit bringen muss, wird klar, dass Fett überlebt hat. In Kapitel eins des Boba-Buches kriecht er nun nach fünf Jahren – Sarlaccs halten ihre Beute künstlich am Leben – wieder aus der Versenkung und nimmt sich nichts Geringeres vor, als den Thron des vom Winde des Wandels verwehten Jabba zu erobern.

Komplett geläutert durch schreiende Wüstensöhne

Treu bleibt die Serie der Figur, indem sie dem nicht nur dank der fünfjährigen Verdauungsphase etwas blass um die Nase wirkenden Temuera Morrison selten mehr als einen Satz pro Szene zugesteht. Überhaupt werden wenige Worte verloren. Streckenweise wirkt es, als spiele dieses Space-Western-Mafiosi-Crossover nicht auf einem Wüstenplaneten, sondern in Schleswig-Holstein. Das Geschehen spult sich mit einer durch viele unnötige Szenen beförderten Behäbigkeit auf mehreren Zeitebenen ab.

Wir sehen den angesäuerten Boba Fett in einem Bacta-Tank, wo er seinem angedauten Körper eine Frischzellenkur verpasst und in Erinnerungen schwelgt. Er wird von Sandleuten aufgepäppelt und in ihren Stamm aufgenommen. Wir sehen viel Wüste, ein paar putzige Kreaturen und hören viel Geschrei – die Ausdrucksmöglichkeiten der Sandleute sind beschränkt. Nachdem er es nicht vermocht hat, diesen Ureinwohnern von Tatooine ihr Land zurückzugeben, begibt er sich mit einem Bantha auf Rachefeldzug. Komplett geläutert durch schreiende Wüstensöhne, erinnert nichts mehr an seine überaus fragwürdige Vergangenheit, mal abgesehen von seiner harten Schale aus Beskar.

Verbunden werden die auftauchenden Figuren, die Killerin Fennec Shand, der Wookie Krssantan und eine Art pubertäre Transhumanisten-Mopedgang, eher durch Zufall als durch echte Motive. In ihren stärksten Momenten verweist die Serie auf Szenen aus anderen „Star Wars“-Reihen oder stellt sie nach. Zu jedem in „Star Wars“ auftretenden Droiden verspürt der Zuschauer nach wenigen Sekunden mehr emotionale Verbundenheit als nach fünf der zwischen dreißig und fünfzig Minuten dauernden Kapitel aus dem „Buch von Boba Fett“. Gespannt ist man nur darauf, ob sich die Figur auch aus dieser Grube noch einmal befreien kann.

Das Buch von Boba Fett läuft auf Disney+.