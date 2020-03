„Plot Against America“ bei Sky : Wie anfällig sind wir fürs Totalitäre?

David Simon hat mit Fernsehstücken wie „The Wire“, „Treme“ oder „Show Me a Hero“ an die kritischen Punkte des amerikanischen sozialpolitischen Systems gerührt. Mit „The Plot Against America“ inszeniert er nun einen Roman von Philip Roth als sechsteilige Serie. Die Geschichte spielt in den vierziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts und handelt als alternative Geschichtsschreibung vom politischen Aufstieg des Antisemiten Charles Lindbergh bis an die Spitze des Staates. Wir trafen David Simon in Los Angeles und wollten wissen, was uns diese Story sagen soll.

Mr. Simon, Ihre Adaption von Philip Roths „The Plot Against America“ ist eine Selbstbetrachtung Amerikas, die mit der Präsidentschaft von Donald Trump für viele neue Relevanz erhalten hat. Stimmt es, dass Sie die Verfilmung des Buchs ursprünglich abgelehnt hatten?