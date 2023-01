Politthriller „Bonn“ : Die alten Nazis waren einfach überall

Bei den Reichstagswahlen am 6. November 1932, den letzten vor der Ernennung Hitlers zum Kanzler im Januar 1933, entfielen 33 Prozent der Stimmen auf die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, 44 Prozent waren es bei den Wahlen am 5. März 1933, auch wenn diese bereits durch die „Reichstagsbrandverordnung“ und den einsetzenden Terror unter anderen Vorzeichen stattfanden. Und ob aus Überzeugung oder Opportunismus – neun Millionen Deutsche waren gegen Ende des „Dritten Reiches“ NSDAP-Mitglied.

Mit solchen Zahlen vor Augen kann es nicht erstaunen, dass die Anfangsjahre der Bundesrepublik personalpolitisch von einem gewissen Pragmatismus geprägt waren. „Man schüttet kein dreckiges Wasser aus, wenn man kein reines hat“, sagte Bundeskanzler Konrad Adenauer, der einst von den Nationalsozialisten aus dem Amt gejagte Oberbürgermeister von Köln, bei einem Journalistengespräch 1952.

Immer wieder schockieren muss aber der Umstand, dass in den Nachkriegsbehörden auch schwer belastete Männer an den Schreibtischen saßen, die Zahl belasteter Personen in einflussreichen Positionen raubt einem den Atem. An der Spitze des Bundesnachrichtendienstes, der sich aus einem Vorläufer namens Organisation Gehlen entwickelte, stand zum Beispiel der einstige Leiter der „Abteilung fremde Heere Ost“, Reinhard Gehlen.

„Blut an den Händen“

Und der griff keineswegs nur pragmatisch auf belastete Leute zurück. Er rekrutierte sie gezielt und in großem Umfang. Zehn bis zwanzig Prozent seines Personals hatten Erkenntnissen des Historikers Gerhard Sälter zufolge sogar „Blut an den Händen“. Während der Anteil früherer Gestapo- oder SS-Angehöriger im Verfassungsschutz, der von dem früheren Widerstandskämpfer Otto John geleitet wurde, laut einer Untersuchung von Michael Wala und Constantin Goschler vergleichsweise niedrig war.

Im Ersten läuft nun eine Serie, die aus den Erkenntnissen der historischen Forschung einen Thriller macht. Der Sechsteiler „Bonn“, geschrieben von der Regisseurin Claudia Garde zusammen mit Martin Rehbock und Peter Furrer (Idee: Gerrit Hermans), erzählt von der Rivalität zwischen Gehlen und John. Wobei Reinhard Gehlen von einem diabolisch lächelnden Martin Wuttke und Otto John von einem einnehmend charmanten, später verzweifelt dreinblickenden Sebastian Blomberg verkörpert wird. Der Untertitel „Alte Freunde, neue Feinde“ ist nicht ganz glücklich gewählt, weil manche Feindschaften keineswegs neue waren. Und im Familiendrama um den fiktiven rheinischen Baustoffhändler Gerd Schmidt (Jürgen Maurer) und Tochter Toni (Mercedes Müller), das die Geschichten von Gehlen und Otto verbindet, stecken außerdem einige Schlagworte zu viel.

Aber die Story von „Bonn“ packt, weil sie auf einen der großen Skandale aus den ersten Jahren der Bundesrepublik hinausläuft: Im Sommer 1954, am Abend des symbolträchtigen 20. Juli, begab sich der bundesdeutsche Verfassungsschutzpräsident Otto John zu allgemeiner Bestürzung nach Ostberlin, wo er im Fernsehen kritische Worte über die Bundesrepublik verlor. Als er anderthalb Jahre später aus der DDR zurückkehrte, bezeichnete er das Geschehen als Entführung und sein Wiedererscheinen im Westen als Flucht.