Aktualisiert am

Im Hintergrund fiept ein Feuermelder. Es ist ein enervierendes Geräusch, das in etwas zu langen Abständen auftaucht – immer wenn man gerade denkt, der Warnton sei verebbt, fiept es erneut los in den Marmorhallen von Richard Sacklers Anwesen. Es ist die Auftaktszene von „Painkiller“, einer sechsteiligen Netflix-Serie, inszeniert von Peter Berg.

Sackler ist Spross einer wohlhabenden Familie von Medizinern, die sich als Kunstmäzene und Philanthropen feiern ließen, während sie mit ihrem Schmerzmittel Oxycontin eine Drogenepidemie ungeahnten Ausmaßes auslösten. Bisher starben mehr als eine halbe Million Amerikaner an den Folgen von Oxycontin, die Sacklers scheffelten Milliarden.

Es ist keine neue Geschichte. Wie dieser Sechsteiler stützte sich die Doku „The Crime of the Century“ von 2021, deren Autor Alex Gibney hier auch produziert, auf die Arbeit des Journalisten Patrick Radden Keefe, der 2017 im „New Yorker“ das schmutzige Geschäft der Sacklers offenlegte, sowie auf Barry Meiers Buch „Pain Killer“ von 2003, das 2018 in Neuauflage erschien.

Mehrfach ist der Skandal filmisch verarbeitet worden – darunter mit der Doku „All the Beauty and the Blood­shed“ über die Künstlerin Nan Goldin 2022 und der Hulu-Miniserie „Dopesick“ von 2021 mit Michael Keaton. Kann man die Geschichte der Sacklers, die sich mit geschickten Winkelzügen und politischem Einfluss bis heute aus der Verantwortung ziehen, überhaupt oft genug erzählen? Wahrscheinlich nicht.

Aufstieg dank der Sucht anderer

Peter Berg und die Serienschöpfer Micah Fitzerman-Blue und Noah Harpster rahmen die Story aus der Perspektive einer Ermittlerin des US Attorney’s Office in Virginia. Edie Flowers (Uzo Aduba) ist eine resolute Rechtspflegerin, die sich von netten Worten so wenig beeindrucken lässt wie von tränenreichen Geständnissen. „Ich bin Bürokratin. Bürokratien halten Gesellschaften zusammen“, sagt sie. „Painkiller“ ist auch die Geschichte der Ohnmacht der Institutionen angesichts der Gier von schwerreichen und einflussreichen Familien wie den Sacklers.

Dr. Arthur Sackler erwarb in den Vierziger- und Fünfzigerjahren Pharmaunternehmen, eine medizinische Fachzeitschrift und einen medizinischen Werbedienst. „Das Sackler-Imperium ist eine komplett integrierte Operation“, welche die Erschaffung von Drogen und ihre Erprobung, positive Bewertungen von Kliniken im hauseigenen Netzwerk und die Bewerbung im firmeneigenen medizinischen Fachblatt umfasse, zitierte Patrick Radden Keefe in seinem Artikel Estes Kefauver, einen Senator aus Tennessee in den frühen Sechzigerjahren.

„Painkiller“ fächert auf, wie besonders Arthurs Neffe Richard (Matthew Broderick) das lukrative Potential dieser Konstellation bis zum letzten Cent abzuschöpfen entschlossen ist. Seit 1996 vermarket Sacklers Purdue Pharma das Medikament Oxycontin als „lebensverändernd“ für Schmerzpatienten. Ein Opiat, also ein seit Jahrtausenden als suchterzeugend bekannter Stoff, der Krebspatienten unter extremen Schmerzen vorbehalten war, ist plötzlich als Pille zu haben, die als ebenso wirksam wie sicher gilt. Die Sacklers schicken eine Legion von Handelsvertretern aus, die diese Mär verbreiten – und umso mehr verdienen, desto mehr Oxycontin unters Volk kommt. Gerechtfertigt wird dies mit dem Argument, Leiden würde gelindert – Elemente einer „griechischen Tragödie“ erkennt ein von Keefe zitierter Mediziner in der schlimmsten Drogenepidemie in Amerika, die andauert.

Wer reich ist, kann sich freikaufen

Berg inszeniert diese monströse Verzerrung des amerikanischen Traums in grellen Farben und drastischen Bildern. Richard Sackler taumelt in halluzinierten Konversationen mit seinem längst verstorbenen Onkel Arthur durch die Marmorhallen seiner Residenz. Geld scheffelnde Handelsvertreter wie die junge Shannon Schaeffer (West Duchovny) lassen sich von extravaganten Partys, vom eigenen Porsche, dem schicken Loft jeden Zweifel vernebeln. Derweil wirft das Opiat, das dem Automechaniker Glen Kryger (Taylor Kitsch) nach einem Unfall zunächst ein schmerzfreies Leben ermöglicht, nicht nur ihn, sondern seine gesamte Familie aus der Bahn. Der Ermittlerin Flowers gelingt es zwar endlich, die Sacklers vor Gericht zu bringen. Aber der Prozess endet dank ein paar Anrufen bei hohen Stellen mit außergerichtlicher Einigung, bevor er beginnt. Es bleibt beim nervtötenden Fiepen des Feuermelders; die Flammen lodern außerhalb der Marmormauern.

Tatsächlich haben sich die Sacklers zuletzt 2022 im Rahmen des Insolvenzprozesses gegen Purdue Pharma, das mehrere US-Bundesstaaten auf die Kosten der Epidemie verklagt hatten, aus der Verantwortung gestohlen. Gegen eine Zahlung von rund sechs Milliarden Dollar (etwa die Hälfte des geschätzten Familienvermögens) wollen sie künftige Immunität; die juristische Bestätigung des Deals steht aus.

In „Painkiller“ ist die Grenze zwischen Verbürgtem und schöpferisch Gestaltetem nicht immer offenbar, und das droht Distanz zum Geschehen zu schaffen. Immerhin: „Was nicht fiktionalisiert wurde, ist meine Geschichte“, sagen Betroffene am Beginn jeder Episode. Es sind Menschen, die Töchter und Söhne an Oxycontin verloren haben und deren Leben von der Sackler-Droge zerstört wurden.

Painkiller startet heute bei Netflix.