Die Literaturwelt bringt selten echte Popstars hervor. Die irische Schriftstellerin Sally Rooney ist eine Ausnahme. Als vor einigen Jahren ihr Debütroman „Gespräche mit Freunden“ herauskam, schienen jüngere Menschen überhaupt nichts anderes mehr lesen zu wollen, und so ging der Erfolg mit „Normale Menschen“ gleich weiter. Als dann Rooney drittes Buchs „Schöne Welt, wo bist du?“ erschien, wurden vorab Leseexemplare für Journalisten zu hohen Preisen im Internet gehandelt. Vor den Buchhandlungen standen die Fans Schlange, Verlage verschickten Merchandise-Produkte – was angesichts der vehementen Kapitalismuskritik der marxistischen Autorin ein wenig ironisch war.

Anna Vollmer Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die Verfilmung der Bücher war nur eine Frage der Zeit. Auch, weil Rooneys dialoglastiger, oft knapper Stil sich ohnehin zuweilen liest, als könne man die Szenen genau so drehen. Im April 2020 wurde „Normal people“, zwei Jahre später „Conversations with friends“ in der BBC ausgestrahlt, was dem Sender zu einer gewissen Verjüngung verhalf. „Normal people“ war eine der meistgesehenen BBC-Serien überhaupt. Dabei spielte nicht zuletzt das Timing eine Rolle: In der Zeit des Lockdowns war die zu einem guten Teil aus Sexszenen bestehende Liebesgeschichte zwischen Marianne und Connell, die sich in der Schule ineinander verlieben, trennen und im College wiedertreffen, vielleicht genau das, was viele sehen wollten.

Ausgedehnte Sexszenen

Doch den Erfolg der Serie, die nun, gemeinsam mit „Conversations with friends“, endlich in Deutschland bei ZDF neo gezeigt wird, allein auf ein sinnlich verkümmertes Publikum zu schieben würde ihr nicht gerecht. „Normal people“ ist eine berührende, gut gespielte Serie, die tatsächlich auch von ihren Sexszenen, der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Paul Mescal (Connell) und Daisy Edgar-Jones (Marianne) lebt. Das sollte man gar nicht belächeln – eine solche Chemie muss man erst einmal entwickeln. Wie gleichberechtigt und zärtlich diese beiden Figuren miteinandern umgehen, ist einfach schön anzusehen.

Rooney, die gemeinsam mit der Dramatikerin Alice Birch für das Drehbuch verantwortlich war, hat zwei Charaktere geschaffen, die trotz der klassischen Konstellation (Highschool-Darling verliebt sich Mauerblümchen) keine alten Rollenbilder verkörpern, sondern zeitgenössisch sind. Das beginnt schon mit der – von den Figuren selbst aufgeworfenen Frage, wer hier eigentlich wen verführt hat. Marianne ist zwar eine Außenseiterin doch weiß sie mit ihrer schlagfertigen, gewitzten und klugen Art sehr genau, was sie will. Connell, der vor seinen coolen Freunden nicht nur die Beziehung mit Marianne verheimlicht, sondern auch wie viel er liest, kann dagegen zu Beginn gar nicht recht sagen, was er eigentlich fühlt.

Als das Schuljahr zu Ende geht, ist es Marianne, die Connell dazu ermutigt, sich am berühmten Trinity College für Literatur zu bewerben, anstatt den sichereren Weg eines Jurastudiums zu wählen. Dass für sie dieser Schritt selbstverständlich, für ihn hingegen ganz und gar nicht ist, liegt an ihren jeweiligen Hintergründen: Marianne wächst in einem fast unrealistisch großen Haus mit ihrer deprimierten, aber reichen Mutter Denise (Aislín McGuckin) auf, Connells Mutter Lorraine (Sarah Greene) erledigt dort den Haushalt. Dieser Gegensatz gerät, wie auch Denise’ Weinkonsum, ziemlich plakativ. Doch die Tatsache, dass sich wohlhabendere Akademikerkinder eher an ein brotloses Studium wagen als Arbeiterkinder, nicht.

Unnatürliche Dialoge

So lässt sich zumindest besser von Klassenunterschieden erzählen, als es „Conversations with friends“ tut, in der die Figuren das Thema in neunmalklugen Dialogen und affirmativen Aussagen („Frances ist Kommunistin“) abbilden. Überhaupt kann „Conversations with friends“, für die erneut die Schöpfer von „Normal People“ verantwortlich sind (in beiden Fällen Lenny Abrahamson), mit dem Charme der Letzteren nicht mithalten. Zu langsam, zu seufzend kommt diese Verfilmung daher, die von einem Beziehungsgeflecht vierer Menschen erzählt. Frances und Bobbi, Studentinnen Anfang zwanzig und früher einmal ein Paar, lernen Melissa und Nick, ein Ehepaar in ihren Dreißigern kennen. Während Bobbi sich von Melissa angezogen fühlt, beginnt Frances bald eine Affäre mit Nick, ihre erste Liebesbeziehung mit einem Mann.

Schon von Beginn an hat das einen tragischen Unterton, den man nicht ganz versteht. Warum nur all die schwermütigen, bedeutungsschwangeren Blicke, warum die melancholische Klaviermusik? Während Bobbi fröhlich zugibt, mit Melissa auf deren Geburtstagsparty geknutscht zu haben, es also sein könnte, dass diese Ehe offener ist, als es der Begriff der Ehe konventionellerweise impliziert, scheint der gleiche Vorfall zwischen Nick und Frances dramatisch zu sein. Wenn die beiden sich im Schlafzimmer gegenüberstehen und er ihr „Deine Wangen sind rot“ entgegenhaucht, klingt das mehr nach Jane Austen als nach einer stinknormalen Affäre im 21. Jahrhundert. Wo ist die Leichtigkeit, der Humor, der mit einer frischen Verliebtheit ja auch immer einhergeht?

Mehr zum Thema 1/

Es ist schade, dass ausgerechnet die Dialoge, für die Rooney unter anderem berühmt ist, hier so verkrampft geraten. In Teilen mag das an der Synchronisation liegen (in „Normal people“ fällt allen Ernstes der Satz „Der Sex war klasse“), doch nicht nur. Der ganze Umgang mit­ein­ander, die Konstellation wirkt oft unnatürlich, konstruiert. Dass es keine vertrackten Vierecksgeschichten braucht, um auf moderne Weise von der Liebe zu erzählen, kann man an „Normal people“ sehen.

Normal People ist am 4. August um 21.50 Uhr, Conversations with Friends am 6. August um 20.15 auf ZDFneo und anschließend in der ZDF-Mediathek zu sehen.