„Nord bei Nordwest“ im Ersten : Kommt eine russische Agentin an die Ostsee

Hauke Jacobs (Hinnerk Schönemann) ist ein Mann mit Vergangenheit. Die holt den früheren LKA-Ermittler, der verdeckt arbeitete, regelmäßig ein. Diesmal in Person von Natalja Soljenka (Jaschka Lämmert). Die steht plötzlich in Jacobs’ Tierarztpraxis und bittet dessen Kollegin Jule Christiansen (Marleen Lohse), ihm auszurichten, sie sei da und warte auf ihn. Als Jacobs die Nachricht am Handy erreicht, ist er sprachlos: Natalja ist seines Wissens seit mehr als zwanzig Jahren tot.

Michael Hanfeld verantwortlicher Redakteur für Feuilleton Online und „Medien“. Folgen Ich folge

Bald aber steht sie vor ihm – bei einer wilden Schießerei auf dem Friedhof. Ein Beamter des BKA (Ercan Durmaz) und eine – angebliche – russische Polizistin sind hinter Natalja her. Anna-Lena Kurkowa (Marina Weis) ballert drauflos, die örtliche Polizeibeamtin Hannah Wagner (Jana Klinge) streckt sie kurzerhand nieder, um freie Schussbahn zu haben. Nach dem Showdown ziehen die Russin und der BKA-Mann mit Natalja, die in Russland einen Polizeibeamten erschossen haben soll und mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, ab. Hauke Jacobs hat ein schlechtes Gefühl, zumal sich Natalja bei ihm mit den Worten verabschiedet: „Pass bitte auf unseren Sohn auf.“

Hat Jacobs, der als Junggeselle im (fiktiven) Schwanitz an der Ostsee auf einem Hausboot lebt und sich in seiner ungelenken Art in Äquidistanz beziehungsweise unentschiedener Nähe sowohl zu seiner Polizeikollegin Wagner wie zu seiner Veterinärskollegin Christiansen befindet, einen Sohn, von dem er nichts weiß? Der lebt in Hamburg, seine Mutter aber in Moskau? Warum ist seine frühere Freundin Natalja untergetaucht und hat eine Existenz unter falschem Namen geführt? Weil sie beim Geheimdienst war, mutmaßen wir als Zuschauer von Beginn an, ebenso, dass Kurkowa keine Polizistin, sondern eine Killerin ist. Als solche tritt sie auch bald in Aktion. „Das war keine Festnahme, das war eine Hinrichtung“, sagt Hauke Jacobs. Doch als er das sagt, ist es selbstverständlich zu spät.

Geeignet für einen Serienmarathon

Nach dem 24. Februar des vergangenen Jahres, als die russische Armee mit ihrem Vernichtungskrieg gegen die Ukraine begann, hätte der Drehbuchautor Niels Holle eine solche Geschichte sicherlich nicht entworfen. Die Dreharbeiten für diese neunzehnte Folge der Serie „Nord bei Nordwest“ fanden auf der Ostseeinsel Fehmarn just zu der Zeit statt, als der russische Angriff begann. Aber auch so ist die wilde Agentengeschichte von etlichen Fragwürdigkeiten durchzogen: Da reist also eine russische Polizistin an, macht Jagd auf eine vermeintliche Verbrecherin, schießt um sich, die deutsche Polizei tritt bedröppelt zur Seite, und niemand wird misstrauisch? Weder der BKA-Mann noch die beiden Polizisten aus Schwanitz? Die beiden bleiben auf sich gestellt, trotz der erkennbar hochgefährlichen, sich zuspitzenden Lage? Gerade mal ein BND-Agent schaltet sich ein? Das sind sehr viele Ungereimtheiten. Doch sie erscheinen nötig, um den Plot, den der Regisseur Felix Herzogenrath spannend zu inszenieren weiß, am Laufen zu halten. Und der Plot steuert auf ein gekonnt ausgereiztes Finale zu.

Damit passt die Episode dann auch wieder ins Portfolio des Serienkrimis „Nord bei Nordwest“, der alle möglichen Genres aufnimmt, vom Thriller bis zur Groteske, und von seinen Figuren und einem großen Erzählbogen geprägt ist, an den die Schauspieler, Autoren und Regisseure immer wieder anknüpfen können. Im ersten Fall dieses Jahres, der vor zwei Wochen lief, war Hinnerk Schönemann Hauptdarsteller und – erstmals – Regisseur in Personalunion. Das hatte sichtbar zur Folge, dass seine Figur stark zurückgenommen wirkte, dafür steht sie in der Episode „Natalja“ wieder im Vordergrund. Dieser Hauke Jacobs, Veterinär und Polizist, ist schon eine Marke. Große Emotionen sind ihm nicht fremd, doch soll er sie ausdrücken, beißt er sich auf die Zunge oder – Lieblingsstilmittel – stockt und korrigiert sich mitten im Satz. Konversationen beginnt er gerne mit Trockenkalauern der Marke friesisch herb, und zwar so, dass nach dem ersten Satz gar nichts mehr folgen muss: „Wissen Sie, was ich am Angeln nicht mag? Das Angeln.“

Die Autoren von „Nord bei Nordwest“, Holger Karsten Schmidt und Niels Holle, pflegen ihre Figuren. Das gilt für den Hauptcast Jacobs, Christiansen und Wagner ebenso wie für Nebencharaktere wie das Dorffaktotum Mehmet Ösker (Cem Ali Gültekin), das jedes Mal, wenn es auftaucht, einen anderen Job und ein neues, nicht wirklich erfolgsträchtiges Business hat. Mit dieser Konfiguration, der Bandbreite und der immer wieder ausgebremsten Lieblichkeit hebt sich das seit 2014 produzierte „Nord bei Nordwest“ von den anderen Regionalkrimis der ARD ab und geht in der Flut der Nordostseestorys (die nächste Dünenwanderung beginnt demnächst bei RTL) nicht unter. Es eignet sich auch gut für einen Serienmarathon in der Mediathek.

Nord bei Nordwest – Natalja, an diesem Donnerstag um 20.15 Uhr, ARD