Neue Vox-Serie „Rampensau“ : Und was ist mit Mathe?

Da ist sie wieder: die Frau mit dem Grimm im Gesicht. Jasna Fritzi Bauer, bekannt geworden durch die Tourette-Komödie „Ein Tick anders“, spielte die rachsüchtige Sascha in der Bronsky-Verfilmung „Scherbenpark“, die Beinahe-Selbstmörderin in „About a Girl“, später in „Axolotl Overkill“, und jedes Mal dachte man bei ihrer Miene: Das hat der Zustand der Welt mit ihr gemacht. Jetzt ist Jasna Fritzi Bauer die Hauptdarstellerin der Vox-Serie „Rampensau“, die das Remake einer israelischen Vorlage namens „Metumtemet“ ist, und das ist für Vox ein Sechser im Lotto. Schon die Story ist nicht schlecht: Die erfolglose Schauspielerin Shiri Conradi, dreißig Jahre alt, aber wie ein Teenager aussehend und nicht über Jobs im Kükenkostüm hinauskommend, wird als Undercover-Ermittlerin an eine Schule geschickt. Sie soll sich als Oberstufenschülerin ausgeben und Drogendealer auffliegen lassen.

Wirklich komisch wird die Geschichte durch Jasna Fritzi Bauer. Die Wahlberlinerin, die ihr Handwerk an der Schauspielschule Ernst Busch erlernte und für drei Jahre zum Wiener Burgtheater gehörte, spielt mit einer Intensität, die selten ist. Ihre Shiri ist eine Gefühlsextremistin, die beim kleinsten Anlass Riesenwirbel macht – und doch eigentlich nichts mehr will als eine Umarmung. Im Grunde ist sie jenes verwundete Tier, das sie in dem desaströsen Theatercasting, mit dem die Serie einsteigt, zu spielen hat.

Feuerlöscher versprühen auch Wutschaum

Für Dünnbrettbohrer Jonas (Benjamin Lillie), Shiris Geliebten, ist das zu anstrengend. Er macht aus dem Tag des Castings ein endgültiges Desaster, indem er die Beziehung beendet. Woraufhin sich Shiri von Ulf (Peter Fieseler) aufgabeln lässt, einem Polizisten, der seine Ehesorgen auf einer Party mit reichlich Whisky bekämpft. Nur Stunden später sieht man sich wieder. Ulf hat Jonas wegen Drogenbesitzes verhaftet, Shiri stürmt das Revier, um ihren Ex freizuquatschen und nebenher zu beweisen, dass Feuerlöscher auch Wutschaum versprühen. Es ist einziges Tohuwabohu, mit viel Popcorn inszeniert von Regisseur Dustin Loose, der für die ersten vier Folgen verantwortlich zeichnet.

Mittendrin Ulfs sanftmütiger, fast väterlicher Vorgesetzter Martin Wallmann (Peter Schneider). Er erkennt Shiris Potential als jugendliche Undercover-Agentin und schlägt ihr, wenn sie Jonas helfen will, einen verdeckten Einsatz am „Michael-Ende-Gymnasium“ vor. Dort ist die Tochter des Innensenators durch bunte Pillen ins Koma gefallen. Die Polizei braucht eine Ermittlerin, die wie eine entnervte Oberstufenschülerin daherkommt. Dass Matheaufgaben anfallen, fällt Wallmann und Shiri erst später ein.

Die Drehbuchautoren Arne Nolting und Jan Martin Scharf („Club der roten Bänder“) steigen nach der forschen Eröffnungsfolge leider auf die Bremse. Bevor Shiri in der Schule aufschlägt, gibt es drei Verbeugungen vor dem Zeitgeist: eine überlange Metoo-Szene, in der Shiri einem lüsternen Regisseur zeigt, wo der Hammer hängt; eine vulgärhumorige Nummer, in der Shiri beim ersten Undercover-Test einem Gangster begegnet, und eine Story, in der Ulfs Ehefrau Anja (Lorna Ishema), ebenfalls Polizistin, im Erotik-Bestseller ihres Exfreunds auftaucht.

Doch immer, wenn die optisch und akustisch modern verpackte Serie schwächelt, ist da die herzensgute Shiri mit ihrer miesepetrigen Laune. Die anderen Figuren schleifen sich ein, vom blassen Schulleiter Tess (Florian Bartholomäi), der womöglich eine Affäre mit der Innensenator-Tochter hatte, bis zu dem Polizisten Dennis, den Leon Ullrich mit Bürohengst-Witz mimt. Dazu ein Fiesling (Ronald Kukulies), der Menschenversuche mit frisch gepresstem Orangensaft durchführt.

Mit seiner letzten Eigenproduktion „Das Wichtigste im Leben“, die von einer ganz normalen Familie in einer ganz normalen Stadt erzählte, kam Vox beim Publikum nicht an. „Rampensau“, derb und bunt, könnte besser ankommen, so der Drogen- und Schulserien nicht langsam genug sind. Als Fortsetzung schlagen wir die Seniorenheim-Version mit Hans-Joachim Heist als Gernot Hassknecht in der Hauptrolle vor.

Rampensau, heute, Mittwoch, 20. November, um 20.15 Uhr bei Vox.