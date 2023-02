Streaming im Februar : Das ist neu auf Netflix, Amazon Prime und Disney+

Ab 1. Februar auf Netflix streamen

„AEIOU – Das schnelle Alphabet der Liebe“ ist ein deutscher Liebesfilm. Er handelt von der unwahrscheinlichen Liebe zwischen einer 60-jährigen Schauspielerin (Sophie Rois) und einem 17-jährigen Schüler (Milan Herms). Der Film von Nicolette Krebitz beweist eine Leichtigkeit, „wie sie im deutschen Kino sonst kaum jemand erreicht“.

„Emmas Glück“. In dem Film von Regisseur Sven Taddicken aus dem Jahr 2006 kommen sich die Hauptdarsteller Jürgen Vogel und Jördis Triebel im Schweinestall näher.

„Girls5eva“ vereint Musical und Comedy. Die Serie von Meredith Scardino handelt von der gleichnamigen Girlgroup, die Jahre nach ihrem One-Hit-Wonder-Ruhm ein Comeback wagen will.

„Gunthers Millionen“: Schäferhund Gunther IV. ist der wohl reichste Hund der Welt. Er erbte einst 400 Millionen Dollar von einer mysteriösen Gräfin. Diese zeigt sein extravagantes Hundeleben mit 27 Menschenangestellten. Im Trailer werden seine Verwicklung in Sekten, Gehirnwäsche und Klone angedeutet.

„Kebab Connection“ In der Komödie aus 2004 spielt Fahri Yardim den Griechen Lefty der seinem Freund Ibo (Denis Moschitto) in Liebes- und Lebensdingen aus der Patsche hilft.

„Die Mitte der Welt“ ist die Verfilmung des Romans von Andreas Steinhöfel.

„Verschwende deine Jugend“: Im deutschen Film „Verschwende deine Jugend“ von 2003 spielen Tom Schilling, Robert Stadlober und Jessica Schwarz mit.

„Happy End“

„Heil“

„I Will Be Your Bloom“

„Alfons Zitterbacke: Das Chaos ist zurück“

„Detektiv Conan: The Culprit Hanzawa“: Staffel 1

„Stellungswechsel“

Ab 2. Februar auf Netflix

„Freeridge“

„Make My Day“

Ab 3. Februar auf Netflix

„True Spirit“: Die 16-jährige Australierin Jessica Watson will als jüngster Mensch allein, nonstop und ohne Hilfe um die Welt zu segeln – darum geht es in der Verfilmung der Autobiographie „Solo mit Pink Lady: Mit 16 die Welt erobert“ mit Teagan Croft als Hauptdarstellerin.

„Class“

„Infiesto“

„Stromboli“

„Viking Wolf“

Ab 8. Februar auf Netflix

„Bill Russell: Legend“

„Der Handel“

Ab 9. Februar auf Netflix

„You - Du wirst mich lieben“: Der erste Teil der vierten Staffel „You“ mit dem so charmenten wie gefährlichen Joe Goldberg (Penn Badgley) startet am 9. Februar – allerdings zunächst nur der erste Teil. Der 2. Teil 2 erscheint am 9. März 2023.

„Dear David“

„My Dad The Bounty Hunter“

„Vinland Saga“: Neue Folgen der 2. Staffel

Ab 10. Februar auf Netflix

„10 Tage eines guten Mannes“

„Love To Hate You“

„Your Place Or Mine“

Ab 11. Februar auf Netflix

„Crash Course in Romance“

Ab 13. Februar auf Netflix

„Nochmal Liebe²“

Am Valentinstag, 14. Februar, kommen neu zu Netflix

„Jedes Mal, wenn wir uns verlieben“

„Perfect Match“

„re:member“

„Jim Jefferies: High n' Dry“

„A Sunday Affair“

„A Todas Partes“

Ab 15. Februar auf Netflix

„African Queens: Njinga“

„Full Swing“

„Das Gesetz nach Lidia Poët“

„Sem Filtro - #NoFilter“

„La Primera Vez“

„Red Rose“

Ab 16. Februar auf Netflix

„Aggretsuko“: Staffel 5

„Beneath“

„Boss Baby“

„Bushwick“

„The Upshaws“: Staffel 3

„The Womb“

Ab 17. Februar auf Netflix

„Im Auge des Wolfes“: Staffel 2

„División Palermo“

„Ein Mädchen und ein Kosmonaut“

„Unlocked“

Ab 19. Februar auf Netflix

„Whindersson Nunes: Das ist keine Predigt“

Ab 22. Februar auf Netflix

„Die Murdaugh-Morde: Skandal in den Südstaaten“

„The Strays“

„Triptych - Drei Leben“

Ab 23. Februar auf Netflix

„Call Me Chihiro“

„Ein Mädchen namens Lay Lay“: Staffel 2

„Outer Banks“: Staffel 3

Ab 24. Februar auf Netflix

„Formula 1: Drive to Survive“: Auch die 5. Staffel der Dokumentation begleitet Fahrer, Manager und Teambesitzer die Formel-1-Saison über.

„Oddballs: Die seltsamen Abenteuer von James & Max“: Staffel 2

„Vor wem laufen wir eigentlich davon?“

„We Have A Ghost“

Ab 28. Februar auf Netflix

„Too hot to handle: Germany“: In diesem Reality-Format werden hotte Singles in die Sonne geschickt. Aber bloß nicht anfassen, denn dann verringert sich das Preisgeld Nach vier US-Staffeln und Varianten in Lateinamerika und Brasilien startet auf Netflix Ende Februar auch eine deutsche Version.

Neu auf Amazon Prime sind im Februar

3. Februar 2023: „Harlem“ (Staffel 2)

10. Februar 2023: „Clarkson's Farm“ (Staffel 2)

17. Februar 2023: „La Cabeza de Joaquín Murrieta“ (Staffel 1)

17. Februar 2023: „Star Trek Picard“ (Staffel 3)

17. Februar 2023: „Carnival Row“ (Staffel 2)

24. Februar 2023: „The Consultant“

Ab 1. Februar auf Disney+

„Black Panther: Wakanda Forever“: Regisseur Ryan Coogler erinnert mit „Black Panther: Wakanda Forever“ an den Schauspieler Chadwick Boseman und erweitert Marvels Kinouniversum um weitere schwarze Superhelden.

„Reservation Dogs“: Staffel 2, „Köche in der Wildnis“: Staffel 1, „Die Prouds: Lauter und trauter“: Staffel 2 und „Königreich des Polarwolfs“: Staffel 1

Ab 3. Februar auf Disney+

Ghost Rider

Ab 8. Februar auf Disney+

„Hitlers letzter Widerstand“: Staffel 1

Ab 10. Februar auf Disney+

„Dug Tage: Carls Date“

„Marvel Studios LEGENDS“: Staffel 2, Episoden 27-29

„Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie“

„L.A. Confidential“

Ab 15. Februar auf Disney+

„Bleach: Thousand-Year Blood War“

„Bleach“: Staffel 1-16

„Death in the Dorms“: Staffel 1

Ab 17. Februar auf Disney+

„Knight and Day“

Ab 22. Februar auf Disney+

„Death in the Dorms“: Staffel 1

„Baymax und Mochi“: Staffel 1

„The A Word“: Staffel 1-3

„Europas verborgene Naturwunder“: Staffel 1

Ab 24. Februar auf Disney+

„Bruiser“

„Love Vegas“