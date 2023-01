Netflix-Serie „Totenfrau“ : Sie weiß, wie man Leute unter die Erde bringt

In der Serie „Totenfrau“ spielt Anna Maria Mühe eine Bestatterin, die Rache für den Mord an ihrem Mann nimmt. Leichen pflastern ihren Weg. Und der könnte weit führen.

Brünhilde Blum ist nicht zimperlich. Der Sarg, der für den alten Herrn parat steht, den sie auf dem Präparationstisch vor sich liegen hat, ist zu klein. Einen größeren kann die Familie sich nicht leisten. Was nun? „Herr Pichler, ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel“, sagt die Bestatterin. „Nein, nein“, erwidert der Verstorbene, „wozu brauche ich die fünfzehn Zentimeter denn noch?“ Blum greift zur Säge. Der Sarg bleibt unversehrt.

Was nicht passt, das macht die eher zierliche Person, der wir in der Serie „Totenfrau“ folgen, passend – wenn es sein muss, auf rabiate Weise. Ihr Mann Mark (Maximilian Kraus) scheint der fürsorgliche Typ zu sein, so wie er mit ihr, den beiden Kindern und seinem im Haus der Familie lebenden Vater umgeht. Zu sehen bekommen wir Brünhilde, die von allen nur „Blum“ genannt wird, und Mark in den ersten Szenen auch in jungen Jahren: Blum liegt sonnenverbrannt an Deck eines Segelboots, wacht auf und vermisst ihre Eltern. Die wollten einmal kurz ins Meer springen. Mark schippert vorbei und spendet der gerade zur Waisen gewordenen Trost. Ohne diesen, ohne ihn kommt sie nicht aus, sagt sie.

Umso härter und tiefer ist der Einschnitt. Mark, der Polizeibeamte, verabschiedet sich mit Küsschen von der Familie, setzt sich auf die Ducati, fährt ab und – wird vor den Augen seiner Frau von einem Landrover zerfetzt. Der Fahrer flieht, die Kamera geht in die Totale und zeigt uns eine Berglandschaft im Winter, Familie Blum wohnt hoch oben, direkt am Pass.

Blutrünstiger Horror-Plot

Nicht nur die Ortsbegehung der Serie, von der sich der mitproduzierende ORF und Netflix einen internationalen Erfolg versprechen, erinnert an den Sky-Thriller „Der Pass“. Die Geschichte, entwickelt nach dem Bestseller „Totenfrau“ von Bernhard Aichner, wartet mit einem ganz ähnlichen, blutrünstigen Horror-Plot auf. Mark ist mitnichten einem Unfall zum Opfer gefallen, er war einer Verschwörung auf der Spur, wie seine Frau herausfindet. Während sie Indizien sammelt, die für einen Mord sprechen, bleibt die Polizei tatenlos. Warum, können wir uns denken. Schon vor Jahren ist ein siebzehnjähriges Mädchen aus dem Dorf spurlos verschwunden, jetzt werden junge Frauen aus Osteuropa nach Bad Annenhof verschleppt und tauchen nie wieder auf. Dem Geheimnis geht die Witwe nach, und sie macht keine Gefangenen. Angesichts der Perversionen, denen sie auf Spur kommt, möchte man das fast verstehen.

Die Figur der Bestatterin ist für Anna Maria Mühe eine dankbare Aufgabe. Blum ist einnehmend und verletzlich, rachsüchtig und eiskalt. Für ihre Familie und ihren ermordeten Mann geht sie über die Leichen von Leuten ohne Moral. Darin ähnelt sie sehr dem Forensiker und Serienmörder Dexter Morgan aus der gleichnamigen Serie, welche die Zuschauer vor die Frage stellte, ob man für einen solchen Typen angesichts seiner vermeintlich durch eine höhere Moral gerechtfertigten Taten Sympathie empfinden kann. Der Bestseller­autor Aichner stellt es in „Totenfrau“ genauso geschickt an, wie es die Macher von „Dexter“ taten: Was zunächst klar konturiert erscheint, als Gut und Böse leicht zu erkennen, bekommt einen doppelten Boden. Der Regisseur Nicolai Rohde steigert das nach Drehbüchern von Barbara Stepansky, Wolfgang Mueller, Benito Mueller, Mike Majzen und ihm selbst souverän von Folge eins bis Folge sechs. Der Spannungsaufbau lässt auch nichts zu wünschen übrig, die Besetzung mit Felix Klare, Yousef Sweid, Romina Küper, Gregor Bloéb, Gerhard Liebmann, Simon Schwarz, Michou Friesz, Hans Uwe Bauer, Shenja Lacher, Robert Palfrader, Sebastian Hülk, Andrea Wenzl und Emilia Pieske ist erstklassig. Die erste Geige im Reigen der schillernden Figuren spielt dabei Felix Klare als Massimo, Kollege und Freund des ermordeten Mark, der sich Blum als Vertrauter andient.

Dialoge entsprechen der üblichen Handelsware

Doch auch bei ihm sollte die Bestatterin Reserven haben, die Charaktere entpuppen sich dem Genre gehorchend der Reihe nach als das Gegenteil dessen, als was sie erscheinen. Wobei Blum zupass kommt – der Thrillertrick ist nicht neu –, dass sie mit den Toten reden kann, und diese reden mit ihr. Vor ihr, sagt eine ältere Verstorbene zu der jungen Brünhilde, die gerade bei ihrem Vater das Handwerk erlernt, in einer Rückblickszene, müsse sie keine Angst haben. „Die Einzigen, vor denen du dich fürchten musst, sind die Lebenden.“

Daran hält sich die Bestatterin, von leben und leben lassen kann bei ihr nicht die Rede sein und bei den tonangebenden Damen und Herren im fiktiven Skiort Bad Annenhof selbstverständlich auch nicht. Habgier, Profitsucht, Korruption, perverse Gewalt – der Krimiautor Bernhard Aichner lässt nichts aus, Sodom und Gomorrha verlegt er in die Alpen. Von Lokalkolorit ist indes keine Spur, schwarzen Humor gibt es allenfalls in Spurenelementen, die Dialoge entsprechen der üblichen Handelsware. Dafür legt sich die Regie bei den Actionszenen ins Zeug. Anna Maria Mühe ist in etlichen Kampf-und Prügelszenen im „Stirb langsam“-Stil von Bruce Willis gefragt. Bei der Darstellung unappetitlicher Details herrscht keine Zurückhaltung.

Die Serie „Totenfrau“, die für den internationalen Markt unter dem Titel „Woman of the Dead“ firmiert, ist erkennbar glatt auf weltweite Vermarktung getrimmt. Das nächste große, dunkle, morbide Ding aus dem deutschsprachigen Raum, den der amerikanische Streaminganbieter auf diese Weise etikettiert. Und wahrscheinlich ist es nicht das letzte. Bernhard Aichner hat aus seinem Bestseller eine Trilogie gemacht. Auf die „Totenfrau“ folgten das „Totenhaus“ und der „Totenrausch“. Wenn es das Publikum goutiert, bringt die Bestatterin Blum, die ihren Vornamen Brünhilde hasst (wahrscheinlich, weil er so gut zu ihrem Charakter passt, die Nibelungen lassen grüßen) bei Netflix noch einige unter die Erde.

Totenfrau startet an diesem Donnerstag bei Netflix.