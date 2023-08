„Es wird nach einem happy end / im Film jewöhnlich abjeblendt“, schrieb Tucholsky in seinem Gedicht „Danach“. Das war 1930. Heute, fast hundert Jahre später, ist es immer noch so, dass Liebesgeschichten in Filmen und Serien meist vom Kennenlernen und eher selten vom Zusammensein erzählen. Wenn doch, dann, weil es Probleme gibt. Geschichten glücklicher Paare sehen wir selten. Braucht es das Drama, um eine Liebesgeschichte interessant zu machen?

Die Netflix-Serie „Heartstopper“ (Regie: Euros Lyn) beweist das Gegenteil. Sie erzählt von Charlie (Joe Locke) und Nick (Kit Connor), zwei Teenagern, die sich ineinander verlieben. Weil „Heart­stopper“ eine klassische Romcom ist, darf an dieser Stelle gespoilert werden, dass die Sache für die beiden in der ersten Staffel ein glückliches Ende nimmt und sie in der zweiten, nun auf Netflix veröffentlichten Staffel, immer noch zusammen sind. Das „Happy End“ haben sie hinter sich. Es steht fest, dass sie ineinander verliebt sind und ein Paar bleiben wollen. Doch während Charlie sein Coming-out (unfreiwillig) schon lange gemeistert hat, steht Nick seines noch bevor. „Heartstopper“ erzählt, unter anderem, von diesem Prozess.

Liebe ohne Tragik

Das Coming-out ist für Nick nicht einfach. Es erfordert Mut und ist schmerzhaft, doch nicht tragisch. Queer zu sein bedeutet in „Heartstopper“ nicht, eine leidvolle Existenz als Außenseiter zu führen, sondern ein erfülltes Liebesleben und gute Freunde an seiner Seite zu haben. Es ist pures Wohlfühlfernsehen und in dieser Hinsicht manchmal unrealistisch – doch keineswegs unrealistischer, als es heterosexuelle Wohlfühlfilme eben auch sind.

Queer zu sein ist in „Heartstopper“ normal. Genau das ist das emanzipative Element der Serie. Dafür steht eine weitere Figur – Elle (Yasmin Finney), ein Transmädchen. Auch Elle hat sich längst geoutet und ist auf eine Mädchenschule gewechselt. Sie bemerkt, dass sie in Tao (William Gao), einen ihrer besten Freunde, verliebt ist. Die „Probleme“, die damit einhergehen, sind die jeder Annäherung: Mag er mich? Oder nicht? Geht die Freundschaft kaputt, wenn man sich auf einmal datet?

Heterosexuelle Figuren sind hier Randcharaktere

Ein bisschen erinnert die Teenie- Romanze an eine andere Netflix-Serie, „Sex Education“. Die erzählte ebenfalls offen und divers vom Liebesleben als Teenager, ­allerdings mit deutlich mehr, nun ja, Sex. Charlie und Nick sind sehr keusch. Doch so progressiv „Sex Education“ war, stand immer noch ein heterosexueller Junge im Vordergrund. In ­„Heart­stopper“ ist die homo­sexuelle Liebe vom Neben- in den Haupterzählstrang aufgestiegen. Hier stehen die heterosexuellen Figuren am Rand.

Wer nun denkt, „Heartstopper“ wäre vor allem für queere Leute interessant, der irrt. Denn die Serie erzählt, wie gute Romcoms das tun, noch von anderen Themen: Freundschaft, Schule, Familienproblemen. Nicht zuletzt davon, wie man eine wertschätzende Beziehung führt. Das sehen sich viele Menschen offenbar gerne an.

„Heartstopper“ ist zu einem globalen Phänomen geworden. Das Drehbuch von Alice Oseman beruht auf ihren gleich­namigen Webcomics, die sie als Fort­setzungsgeschichte veröffentlichte. Das sieht man der Serie, die kleine Comic­elemente enthält, manchmal an. Während Oseman an den Comics arbeitete, konnten die Leser mit Kommen­taren zu den bis dahin veröffentlichten Folgen ein wenig auf die weitere Erzählung Einfluss nehmen. Viele von ihnen hatten wohl Lust auf eine glückliche, queere Liebes­geschichte, die nicht nach dem ersten Kuss endet. In den sozialen Medien schrieben zahlreiche Menschen, wie wichtig es für sie sei, ein positives, ermunterndes Beispiel nichtheterosexueller Liebe zu sehen. Andere berichteten, Nick habe ihnen den Mut zu ihrem eigenen Coming-out gegeben.

Nach dem Happy End, so mutmaßt Tucholsky, wird meistens abgeblendet, weil es danach nur noch bergab geht: Die Romantik geht, die Tristesse hält Einzug. „Heartstopper“ erzählt etwas anderes. Die Beziehung von Charlie und Nick ist eine zuckersüße, watteweiche Liebes­geschichte. Für alle.

Heartstopper läuft auf Netflix.