„Anatomie eines Skandals“ : Der Boys-Club soll es richten

„Jungs sind halt so“, findet James Whitehouses Mutter. Schon ganz klein, beim Monopoly, machen sie eigene Regeln, verstecken Karten und kommen damit durch. Sie üben Taktik und Strategie, damit aus ihnen später erfolgreiche politische Spieler werden können. In der übertriebenen Selbstsicherheit der Männer, die in Großbritannien Geschichte schreiben, bestehe das Herkunftsprivileg der Elite, ihre Siegermentalität. So wie bei ihrem Sohn James (Rupert Friend, mit öligem Charme), einem erstaunlich jungen Minister für Immigrationsfragen, dem aufstrebenden Star im Unterhaus. Man sagt ihm Premierminister-Qualitäten nach.

Die Mutter ist dann doch dezent verblüfft, als James’ Frau Sophie (Sienna Miller) sie beim Tee mit steifer Oberlippe zur Rede stellt. Da läuft der Vergewaltigungsprozess schon. Angeklagt ist ihr Junge, weil ihn seine wissenschaftliche Mitarbeiterin Olivia Lytton (Naomi Scott) angezeigt hat. Im Aufzug des House of Commons habe er sich ihr aufgezwungen, nach einer fünfmonatigen Affäre am Arbeitsplatz, über deren Ende er entschied. Er war in Rage, das ist belegt, weil die „Times“ ihn gerade „arrogant“ genannt hatte. Ihn, ausgerechnet. Den Mann, der bei Bürgersprechstunden die Wähler mit seiner humorvollen Leutseligkeit einwickelt. Der immer den richtigen Ton trifft. Und er soll seine Untergebene mit Gewalt penetriert haben? Absurd, findet die Mutter. Absurd, findet auch seine Ehefrau Sophie, Bilderbuchgattin mit Vorzeigekindern und beneidenswertem Leben, das in den sechs Folgen der Netflix-Serie „Anatomie eines Skandals“ gründlich auseinanderfällt.

Wann fiel das Wort „Nein“?

Die Chancen einer Verurteilung des Ministers scheinen zunächst gering. Sein bester Freund aus Oxford-Tagen, der Premierminister Tom Southern (Geoffrey Streatfeild), hält zu ihm, trotz der Manipulationen des Kommunikationschefs Chris Clarke (Joshua McGuire) hinter den Kulissen. Allerdings urteilt dieses Mal nicht der superexklusive „Libertin Club“ der Universität, dem Whitehouse und Southern tief verbunden sind, sondern eine Jury von Normalos. Riskant bleibt die Sache gleichwohl. In der Akte der Kronanwältin Kate Woodcroft (Michelle Dockery) finden sich immerhin Fotos von Verletzungen und zerrissenen Dessous. Im Prozess sorgt James Whitehouse für Heiterkeit, als er Olivia Lyttons Unterwäsche als „für gewöhnlich unsubstanziell“ bezeichnet. Dabei schaut er der Jury in die Gesichter. Man wird doch noch einen Witz machen dürfen.

Das Machtgefälle der Affäre einmal beiseitegelassen, wird zur zentralen Frage im Prozess, ob und wann Miss Lytton das Wort „Nein“ gesagt hat. Beim leidenschaftlichen Kuss? Als er in ihre Brust biss? Als die „unsubstanzielle“ Unterwäsche zerriss? „Nicht hier“ bedeutet laut Verteidigerin Angela Regan (Josette Simon) lediglich „lieber woanders“. „Nicht hier“ war nach James Whitehouse schlicht Teil des Rollenspiels, das beide pflegten. Sein Leben lang, auch in Oxford, wo er „sexuell robust“ unterwegs gewesen sei, habe er als Gentleman immer auf Konsens geachtet. Oder hat er sich vielleicht doch genommen, wonach ihm der Sinn stand?

„Anatomie eines Skandals“ ist die Verfilmung des gleichnamigen Politkrimis von Sarah Vaughan. David E. Kelley („Big Lit­tle Lies“, „The Undoing“), seit Jahrzehnten Großmeister des Fernseh-Gerichtsdramas, und Melissa James Gibson (Autorin für „House of Cards“ und „The Americans“) sind für die Drehbücher verantwortlich. Auch deshalb wirkt die Dramaturgie oft eher amerikanisch als britisch. Aus der Perspektive der Ehefrau, des honorigen James und der Anwältin Kate erzählt, erscheint die Implosion der Lebensfassade der Whitehouses lange durchaus angemessen dargestellt. Besonders die Details des Schlagabtauschs der beiden brillanten Anwältinnen Woodcroft und Regan, die Auseinandersetzung mit den Lehren aus „MeToo“ und der Debatte über „Was heißt Nein?“ sind angemessen blickscharf gestellt.

Die vielen Rückblenden in die Neunziger, als der „Libertin Club“ es in Oxford krachen ließ (ein Club, der an die „Dining Society“ Bullingdon Club erinnert, in der sowohl die Premiers Boris Johnson und David Cameron als auch der Schatzkanzler George Osborne Mitglieder waren), treffen den Punkt. Es geht natürlich um Machtmissbrauch, um den Zusammenhang von Politik und Privilegien in Großbritannien und um Männer, die mithilfe ihrer Spindoktoren das Land in einer Weise regieren, die vor allem ihnen selbst dient. Warum sich Partys versagen, nur weil der Rest des Landes im strikten Corona-Lockdown ist?

In den letzten Folgen allerdings erlaubt sich das Drama eine unsinnige Wendung, durch die sich der Fokus verschiebt. Die Zeit- und Milieu-Diagnostik verschwimmt, die Kamera, die vorher schon schiefe Einstellungen, Doppelbilder und Dreihundertsechzig-Grad-Runden bevorzugte, ist mehr und mehr für Märchenhaftes zuständig. „Anatomie eines Skandals“ tut sich mit damit keinen Gefallen. Am Ende glaubt man kaum ein Wort.

Anatomie eines Skandals läuft bei Netflix.