Fast schade, dass es kein Kino ist: Große Optik, toll choreographierte Lichtschwert-Kämpfe, sehenswerte Ausstattung – der neueste „Star Wars“-Ableger, „Ahsoka“, ist mehr als ansehnlich. Zudem erzählt er die Story einer Schlüsselfigur in der Saga des galaktischen Kampfs zwischen Gut und Böse. Dass das bislang vor allem Fans bekannt war, dürfte sich nun ändern.

„Ahsoka“ dreht sich um mehrere Meister und Padawans, also Lehrlinge, der geheimnisvollen Macht, deren helle und dunkle Seiten seit 1977 treibende Kraft des vielteiligen Epos sind. Die Auftaktepisode trägt dann auch den Titel „Master and Apprentice“. Die Beziehungen zwischen beiden fungiert hier offenbar als die Linse, in dem sich das Geschehen bricht – so zumindest scheint es nach der Sichtung der zwei ersten zur Rezension verfügbar gemachten Folgen.

Eine geheimnisvolle Karte

Rosario Dawson spielt die titelgebende Ahsoka, eine Kämpferin für die Sache der Republik, nach deren Sieg über das Imperium. Inmitten des brüchigen Friedens, der immer wieder durch versprengte Imperialisten bedroht wird, bringt Ahsoka eine verschlüsselte Karte in ihren Besitz, die entscheidend für die politische Stabilität der Republik sein könnte.

Gegen Ahsokas Willen gelangt diese Karte in die Hände ihres einstigen Lehrlings Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo als eine Art Punk-Padawan). Die beiden verbindet eine komplizierte Vergangenheit, die in gegenseitigem Misstrauen mündete. Aber Sabine Wren ist mit ihrem Kunstsinn, ihren Ingenieursfertigkeiten und ihren Waffen-Kenntnissen womöglich die Einzige, die die Karte zu entschlüsseln vermag. Das zumindest befindet Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Generalin der Neuen Repu­blik, und bald sind die drei Frauen gezwungen, ihre Kräfte ungeachtet gegenseitiger Vorbehalte zu bündeln.

Eine Figur mit langer Geschichte

Man muss weder die Vorgeschichte noch die umfangreiche narrative Landschaft des „Star Wars“-Universums kennen, um hier mitzukommen, aber so viel zum Hintergrund: Ahsoka Tano tauchte erstmals als Teenagerin in einer animierten „Star Wars“-Serie auf: George Lucas’ „The Clone Wars“ (2008–2014), während derer Anakin Skywalker, der spätere Darth Vader, die junge Kämpferin vom weisen Jedi-Meister Yoda als Padawan zugewiesen bekommt. Im Folgenden aber, so ist in der ebenfalls animierten, düsteren Serie „Rebels“ von Dave Filoni (2014–2018) zu sehen, geht die enge Beziehung zwischen Ahsoka und Anakin in die Brüche. Sie kehrt ihrem Meister und den Jedi den Rücken, um künftig im Verborgenen und an der Seite wechselnder Widerständler gegen das Imperium zu kämpfen.

Ursprünglich verrissen viele Fans die von George Lucas und Dave Filoni gemeinsam erschaffene Figur der Ahsoka – die freche Göre, die ihren Meister unter Verhunzung seines Nachnamens Skywalker als „Skyguy“ ansprach, schien nicht ins Bild der ehrwürdigen Jedi zu passen. Doch dann wurde Ahsoka eine der beliebtesten „Star Wars“-Figuren, denn wie sich zeigte, hatte sie eine zentrale Rolle in dem Epos inne. Anakins Übergang zur Dunklen Seite der Macht wird auch seiner Kränkung zugeschrieben, Ahsoka verloren zu haben und damit als Jedi gescheitert zu sein.

Nun nimmt „Rebels“-Schöpfer Dave Filoni den Faden wieder auf. Dreißig Jahre später (Darth Vader hat das Zeitliche gesegnet; Ahsoka ist seiner Rache mithilfe des Jedi-Padawans Ezra Bridger entgangen; die Republik hat das Imperium zumindest vorläufig besiegt) ist Ahsoka eine erwachsene Kämpferin. „Nichts ist einfach daran, ein Jedi zu sein“, sagt sie zu ihrer einstigen Schülerin Sabine Wren. „Dann wäre ich ein guter Jedi geworden“, gibt diese zurück. Beide haben sich vom Jedi-Orden abgewandt. Wie fragil sie mit besonderen Kräften ausgestattet sind, wird offenbar, als durchaus fähige Anhänger des Imperiums auftauchen, die dem Regime, wie Ahsoka bemerkt, „nicht aus Loyalität, sondern aus Gier“ die Treue halten.

Eine sehenswerte Ergänzung des Star Wars-Universums

Während in den bisherigen Fernsehablegern – „The Mandalorian“, „The Book of Boba Fett“, „Obi-Wan Kenobi“ und „Andor“ – Männer das Zepter führten, ist dies der erste Frauenfilm unter den „Star Wars“-Serien. Rosario Dawson, aber auch Natasha Liu Bordizzo als Rock ’n’ Rollerin Sabine Wren und Ivanna Sakhno als düstere Shin Hati, die hier mit ihrem Meister Baylan Skoll (Ray Stevenson in einer seiner letzten Rollen) unterwegs ist, können Figuren wie Diego Lunas Andor und Pedro Pascals Mandalorian mühelos das Wasser reichen. Ein bisschen mehr Jedi-Fokus darf man sich indes von den Machern wünschen – zumindest anfangs kommt die Geschichte allzu gemächlich in Schwung, und mehr als einmal wird die Logik der Story ihrem Fortgang untergeordnet.

Dennoch deuten die ersten zwei Episoden auf einen profunden neuen Ableger im offenbar grenzenlosen erzählerischen Universum von George Lucas’ Space-Märchen hin (weitere sind schon in Arbeit – „Skeleton Crew“ und „The Acolyte“, in der Postproduktion, „Lando“ in Entwicklung). Gleich zu Beginn werden hier wirkungsvoll zentrale Elemente der „Star Wars“-Saga versammelt, und nicht nur Fans dürften sich schnell in diesem Stück zu Hause fühlen. Ahsokas weißes Laserschwert und ihr kämpferisches Vermögen, die Meister-Schüler-Dynamik, der unorthodoxe Stil von Sabine Wren und Hinweise auf die „Welt zwischen den Welten“, eine mythische Dimension, die Zeit und Raum überbrückt, versprechen eine sehenswerte „Star Wars“-Serie.

Mehr zum Thema 1/

Star Wars: Ahsoka läuft bei Disney+.