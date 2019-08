Real-Life-Serie auf Amazon : Der Gegenschlag

Hierzulande gäbe es dafür den Bambi Integration: Ein schwarzer junger Mann entkommt dank seines musikalisch-poetischen Talents dem Getto-Kreislauf aus Perspektivlosigkeit und Kriminalität, verhält sich während einer frappierend langen Bewährungsstrafe mustergültig, ermutigt Jugendliche aus armen Verhältnissen, an sich zu glauben, und entwickelt sich zu einem höchst reflektiert auftretenden Rapper, was auch bedeutet, sich in der lustvoll materialistischen Goldketten-Branche nicht nur als Dicke-Hose-Liebhaber luxuriöser Autos und klobiger Uhren, sondern auch als liebevoller Vater und Vorkämpfer für Gleichheit vor dem Gesetz zu inszenieren. Mehr Vorbild geht kaum.

In Philadelphia, Pennsylvania, aber ist einiges anders. Meek Mill, mit bürgerlichem Namen Robert Rihmeek Williams, Rapper und Superstar, entkommt ein Jahrzehnt lang dem amerikanischen Überwachungs- und Strafsystem nicht mehr, nachdem er im Jahre 2008 aufgrund eher dürftiger Beweise wegen Drogenhandels und unerlaubten Waffenbesitzes verurteilt worden war.

Mit geradezu böswilliger Energie lädt die für Williams zuständige Richterin Genece Brinkley den Rapper immer wieder vor. Aufgrund von Lappalien, die sie als Verstöße gegen Bewährungsauflagen wertet (etwa der spontane Wechsel der Location eines Videodrehs innerhalb Philadelphias, ohne vorher eine Genehmigung einzuholen), brummt sie ihm Hausarreste, Tour- und Arbeitsverbote auf: Dreißig Millionen Dollar sollen Meek Mill so entgangen sein. Seine Alben werden trotz der Probleme immer erfolgreicher. Mehrfach verlängert Brinkley die Bewährungszeit. Schließlich bringt sie Meek Mill Ende 2017 wegen gefährlichen Motorradfahrens (ein Wheelie) sowie einer Rauferei – beide Vorfälle führten nicht einmal zu einer Anklage – für bis zu vier Jahre hinter Gitter.

Diese dritte Haftstrafe war auch die Initialzündung für die #Freemeek-Bewegung, mit der öffentlicher Druck aufgebaut wurde. Meek Mill avancierte zur Ikone im Kampf gegen ein vorurteilsanfälliges Justizsystem, das er zum Battle herausforderte: „Seen my dreams unfold, nightmares come true / It was time to marry the game and I said ,Yeah, I do‘.“ Wenn selbst jemand wie er, der Millionen Dollar in Anwälte investieren kann und zuletzt gar die Staatsanwaltschaft auf seiner Seite hatte, der Willkür einer Richterin ausgesetzt bleibe, dann lasse sich erahnen, wie viele vor allem schwarze Menschen in den Vereinigten Staaten ungerechtfertigterweise gegängelt würden oder im Gefängnis landeten, argumentierten die führenden Aktivisten der Bewegung über Eck, aber nachvollziehbar.

Im Januar 2019 schließlich gründeten der auf Kaution freie Meek Mill, der Rapper Jay-Z und der Unternehmer Michael Rubin, Milliardär und Miteigentümer des Basketballclubs „Philadelphia 76ers“, eine „Reform-Allianz“, die sich der Durchsetzung einer tiefgreifenden Justizreform verschrieben hat. Die von Jay-Z (und seinem Label Roc Nation) gemeinsam mit der Produktionsfirma The Intellectual Property Corporation für Amazon Prime produzierte, fünfteilige Dokumentation „Free Meek“ gehört in diesen Kontext. Dass sie programmatisch Partei ergreift, so ehrenwert das Ziel auch sein mag, macht diese Real-Life-Drama-Serie eigenwillig, aber auch interessant.