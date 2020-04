„Maria Theresia“ auf Arte : Sie ist der Staat

Als der habsburgische Kaiser Karl VI. im Jahr 1740 ohne männlichen Nachkommen bei einem Jagdunfall stirbt, halten sich in der Wiener Hofburg hartnäckig Gerüchte, er sei vom preußischen Gesandten vergiftet worden. Karls einziger Sohn, Kronprinz Leopold, hatte nicht einmal das Windelalter überlebt. Trotz tätigem Bemühen und vielen Gebeten war Karl VI. (Fritz Karl) kein weiterer Sohn geschenkt worden. Kein Wunder, wie ihm die Leibärzte in der vierteiligen Spielfilm-Großproduktion „Maria Theresia“ schonend beizubringen versucht hatten: Kaiserin Elisabeth Christine (Zuzana Stivinova), der mit ärztlich verschriebenem Hochprozentigen die Duldung beim allerhöchsten Staatsakt ermöglicht werden sollte, war wohl schon in der Menopause.

Der kümmerlichen Pflichterfüllung des Kaisers und Mannes verhalfen die frivolen Gemälde aus Frankreich, die ihm die Kaiserin seufzend ins Gemach bringen ließ, auch nicht immer weiter. So war es bei den freilich zärtlich geliebten Töchtern, den Erzherzoginnen Maria Theresia (Marie-Luise Stockinger) und Anna Maria (Anna Posch) geblieben. Es hatte gegolten, die Älteste möglichst vorteilhaft unter die Haube zu bringen. Denn regieren, so bedeutete es Prinz Eugen von Savoyen (Karl Markovics), der „edle Ritter“ und einflussreichster Berater, der jungen Frau, würde selbstverständlich einmal ihr Mann. Weswegen sich die willensstarke Maria Theresia die Grundlagen der Staatskunst und der militärischen Strategie in der Bibliothek nur heimlich hatte beibringen können. Ihr Lehrer wurde der Hofchronist Gottfried Philipp Spannagel (Cornelius Obonya). Einen Gatten hatte sie sich im Übrigen mit zwölf Jahren selbst ausgesucht.

Preußen hat, wie die anderen europäischen Mächte, der österreichischen weiblichen Erbfolge in der sogenannten „Pragmatischen Sanktion“ zugestimmt, aber ihre Durchführung ist 1740 alles andere als sicher. Alle wollen den Zerfall des Vielvölkerstaats Österreich. Zwar steht die Macht der Erzherzogin Maria Theresia als künftiger Kaiserin fest – aber eben nur auf dem Papier. Die Nachbarstaaten – Frankreich, Bayern, Preußen – halten das Reich für leichte Beute. Im Osten drohen die Osmanen. In Ungarn ist der Adel wie immer unbotmäßig. Bald wird Friedrich in Schlesien einfallen, die Franzosen werden vor Prag stehen und der Wiener Hochadel der jungen Regentin jeden erdenklichen Knüppel zwischen die Beine werfen

Die ersten Jahre dieser Regentschaft erlebt Maria Theresia als Dauerkrise. Sie wird sie nicht nur überstehen, sondern ihre Macht festigen und bedeutende Reformen durchführen. Durch ihre Agrarreform steigt der allgemeine Wohlstand. Sie führt kostenlose Volksschulen ein. Mit ihrem Gatten, dem Aufklärer Franz Stephan von Lothringen (Vojtech Kotek), wird die Macht der Jesuiten zurückgedrängt. Franz Stephan, der lange mit seiner Rolle hadert, wird dem Merkantilismus Impulse geben, später als Förderer des grenzüberschreitenden Handels und Manufakturenbetreiber reich werden. Inmitten von höfischen Intrigen, persönlichen Leidenschaftskonflikten und politischem Dauerbeschuss wird Maria Theresia vierzig Jahre lang als Mutter der Nationen regieren und nebenbei sechzehn Kinder gebären.

„Maria Theresia“ ist die opulent ausgestattete, süffisant-plastische und mit majestätischer Geste erzählte österreichisch-tschechisch-slowakische Antwort auf die Serien „The Crown“ (Netflix) und „Catherine, the Great“ (Sky/HBO). Bezaubernd durchsetzungsstark aufspielend: Marie-Luise Stockinger. Beide Folgen wurden 2017 schon einmal ausgestrahlt. Neu sind die Folgen drei und vier mit veränderter Besetzung. Die barocke Musikgestaltung von Roman Kariolou kommentiert das Geschehen weiterhin wie in einer frühen Oper. Die ältere Maria Theresia wird nun von Stefanie Reinsperger als feministisch-mütterliche Ikone zwischen liebevoller Ehefrau und politischer Dampfmaschine verkörpert. Reinspergers Maria Theresia ist dabei das Spiegelbild der freigeistigen, intellektuell brillanten und skrupellosen Katharina der Großen, wie sie Dame Helen Mirren in der HBO-Serie vor kurzem entworfen hat. So kapriziös Mirren ist, die in ihrer Rolle attraktive Männer zum Frühstück verspeist, dabei aber nur den Feldherrn Potemkin wirklich liebt, so treu zeigt Reinsperger Maria Theresia als mächtigste Ehefrau Europas – und als Idealbild der empfindsam bürgerlichen Hausfrau auf dem Thron.

„Maria Theresia“ schaut dabei zwar unter die seidenen Staatsprunkgewänder, aber mehr noch in die Köpfe unter den gepuderten Perücken. Die Filmreihe vereint barockes Sittengemälde, Geschichtsstunde und feministische Leidenschaft mit großem Gewebefaltenwurf. Nicht alles ist historisch korrekt, aber manches in seiner Erfindung historisch sogar sprechender als die staubige Faktennachzeichnung. Wenn im Garten des Belvedere sich der Hof in Lustbarkeiten ergeht, erkennt man in der Anordnung der Figuren und ihren Bewegungen ohne weiteres diskursives Bemühen das choreographisch exakt entworfene Staatsballett. Maskenbälle sind politisch komplexe Vergnügungsentwürfe. Alle vier Folgen ergeben insgesamt mehr als sechs Stunden üppige Geschichtsanschauung – nebst Nachhilfe in historischer Diskriminierung des weiblichen Geschlechts.

