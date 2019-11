ARD-Serie „Bonusfamilie“ : Vier Eltern, acht Großeltern – das passt!

Aus Schweden kommen Sachen, die andere Länder alt aussehen lassen. Ikeas designgewordene Inklusivität. Eine ungezwungene Duzkultur, die den König einschließt, und ein zumindest außerhalb Schwedens bewundertes Wohlfahrtssystem. Filme werden im Original gesendet, weswegen Schweden akzentfrei Englisch sprechen. Sjöwall und Wahlöö haben den sozialkritischen Kriminalroman ersonnen, „Kommissarin Lund“ ist als weibliche Antiheldin im Schlabberpulli in Krimiserie gegangen. Selbst zerrüttete Familien sind seit je moderner als anderswo. Pipi Langstrumpf, eine Halbwaise mit abwesendem Vater, erzog sich selbst und lehrte die Lehrerin Mores. Während andernorts mit dem Lebensmodell der „Patchworkfamilie“ gehadert wird, haben die Schweden mit der Erfindung eines neuen Begriffs auch die Sache selbst ins Positive gewendet.

Was darauf schließen lässt, dass ihnen in punkto Problemlösungskompetenz keiner etwas vormacht. Oder beweist, dass auch „Patchworkfamilie“, was sofort an hauswirtschaftsunterrichtlichen Zwang und verhunzte Nähte denken lässt, ganz toll sein kann. Zumindest für diejenigen Erwachsenen, die in Schweden das Wort „Bonusfamilie“ kreiert haben. Und daraus eine Familienserie gleichen Namens gemacht, deren deutsche Adaption im Ersten in drei aufeinander folgenden Doppelsendungen läuft. Bonusfamilie, das heißt übersetzt: von jedem mehr. Acht Großeltern statt vier, vier Eltern statt langweiliger zwei, ein Haufen Geschwister, viele Ansprechpartner, Wärme, Kummerkästen, Unterstützer. Geteiltes Leid ist halbes Leid, geteilte Freude zählt doppelt. Ein Glas, das nicht bloß halb leer ist, sondern ganz und gar prallvoll.

Für die deutsche Umsetzung haben sich drei Fernsehspielchefinnen der ARD-Sendeanstalten als Redakteurinnen und ausgesprochene Fans der schwedischen Vorlage angenommen. Bettina Ricklefs (BR), Jana Brandt (MDR) und Barbara Biermann (SWR) haben mit Antonia Rothe-Liermann eine Autorin gefunden, die manches anders gewichtet als das Original. Isabel Braak (Regie) und Lars Liebold (Kamera) setzen das Buch zudem mit viel Tempo und Liebe zum individuellen Detail in Szene. Dass Adaptionen eigenen Charme besitzen können, hat nicht zuletzt die Vox-Serie „Club der roten Bänder“, entstanden nach einem katalanischen Vorbild, gezeigt.

Auch „Bonusfamilie“ macht mehr her, als der Titel vermuten lässt. Es beginnt mit den Kindern. Sowohl Eddie (Fillin Mayer) als auch William (Levis Kachel) feiern zehnten Geburtstag, weswegen Lisa (Inez Bjorg David) und Patrick (Lucas Prisor) ihnen eine Party ausrichten wollen. Kompliziert werden die Vorbereitungen, weil die Kinder mitnichten ungleiche Zwillinge sind (der eine ein Rowdy mit ADHS-Verdacht und Stinkefinger-Drang; der andere ein schachspielender Schulstreber mit Seitenscheitel und Nerd-Tendenzen), sondern erst vor kurzem zur Neufamilie „zusammengewürfelt“ wurden. Lisa und Patrick haben ihre Partner für den gemeinsamen Neubeginn verlassen, was sich als anstrengender erweist als gedacht. Lisas Idee, die Ex-Partner zur Geburtstagsparty einzuladen, endet im Krankenhaus. Lisas Exmann Martin (Steve Windolf), der als unmotivierter Möbelhausangestellter keine Rücklagen hat, um Mamas Dachboden zu entfliehen, tut sein Bestes, um der fünfzehnjährigen Tochter Bianca (Louise Sophie Arnold) und dem „schwierigen“ Eddie ein guter Vater zu sein; Patricks kontrollierte Noch-Frau Katja (Anna Schäfer) balanciert ihr Leben zwischen Architekturbüro ohne Feierabend und Sohnemann, quetscht sich „Quality Time“ für William ab. Alle leben das Wechselmodell, bei dem die Kinder Woche für Woche von einem Elternteil zum anderen ziehen. Außer Bianca, die sich weigert und beim Vater geblieben ist.

Zwei Folgen gab es vorab zu sehen. Am Ende der zweiten, nachdem eine Art Kinder-Teambildungsmaßnahme des Gymnasiallehrers Patrick schief ging, Lisa schnell wieder schwanger wurde und Martin keine Wohnung fand, weil Patrick strikt dagegen ist, dass Lisa für den Ex bürgt, und das Kinderzimmer eine Trennwand brauchte, könnte man den Begriff „Bonusfamilie“ beiseite schieben. „Zusammenrauffamilie mit Silberstreif am Horizont“ wäre passender. Aber man möchte man schon wissen, wie es weitergeht mit allen. Zum Beispiel, nachdem Martin in der Duschwanne mit den trocknenden Stretchbuxen seiner Mutter Bekanntschaft gemacht hat, die Frauenärztin beim Kontrolltermin mit Lisa und Patrick von vergangenen Zeiten schwärmte und Eddie und William gemeinsam vom Dach gefallen sind.

„Bonusfamilie“ zeigt, dass Familie auch in der zusammengewürfelten Variante kein Wunschkonzert ist und „Coaching“, respektive Kommunikationstraining, nicht schadet. Hier weicht die Serie vom Original ab. In der schwedischen Ausgabe wird den Therapiesitzungen mehr Raum eingeräumt, in Deutschland sind die Nebenfiguren (Ex-Partner) präsenter. Obwohl in der Anlage etwas konstruiert (die zehnjährigen Söhne als stereotype Gegensätze), zeigt „Bonusfamilie“ ein ansehnliches Verhältnis von Humor und Ernsthaftigkeit. Warum sollten die Schweden das für sich ganz allein behalten?

Bonusfamilie, um 20.15 Uhr im Ersten