ZDFneo-Serie „Ruby“ : Die Königin des Uncool-Seins

So geht Beförderung im Finanzgewerbe heute – oder auch nicht. „Sie erinnern mich an mein junges Ich. Groß, plump, zielstrebig, Aussehen nicht so wichtig.“ Zack ist Ruby (Anna Böger) stellvertretende Filialleiterin der Kleinstadtbank. Obwohl die fleißige, superengagierte Kollegin Gilda (Sogol Faghani) der Abgesandten von der Bankzentrale, Frau Vollmer (Kerstin Thielemann), eben noch sämtliche Titel ihrer beeindruckenden Qualifikation aufgezählt hat. Frau Vollmer aber steht nicht auf Studiengänge mit Phantasienamen, sondern auf „machen statt labern“. Wie im Fall von Ruby, bei der die Leute vor dem Büro Schlange stehen. Nicht als Kunden, sondern bloß, um sich während der Arbeitszeit zur privaten Speedpuzzlemeisterschaft an­zu­melden.

Leider steht auch Ruby nicht auf Karriere. Sie trägt Hosen mit Gummizug, um nach Feierabend schneller aus den Klamotten zu sein. Oder tritt gleich im Regenbogen-Einhornkostüm auf, in der Öffentlichkeit allerdings bloß auf der Kirmes. Aber bei Frau Vollmer wird Gleichstellung großgeschrieben, ob frau will oder nicht. Sehr groß. So groß wie Ruby, also überragende fast ein Meter neunzig. Was auch schon einen Teil des Witzes ausmacht, auf dem „Ruby“ basiert, einer Adaption der BBC-Charaktersitcom „Miranda“, neu in­terpretiert von Giulia Becker aus dem „Neo Magazin Royale“-Gagschreiberteam und inszeniert von Natascha Beller.

Einfach brachial mittendurch

Dabei ist das Lustigmachen über körperliche Eigentümlichkeiten ein Humortabu, jedenfalls dort, wo es um den Feinsinn geht. Weil Humor sich zwar meistens mit Tabubruch und getäuschten Erwartungen befasst, aber lieber in eindeutig definierten Grenzen des guten Geschmacks. Mensch­liche Schwächen ja, Spleen gern – aber in Maßen. Bei Bananenschalen und Sahnetorten im Gesicht lacht es sich schon unter Niveau.

Die Briten sollen in dieser Hinsicht schmerzbefreiter sein, oder auch radikaler. Man erinnere an John Cleeses „Fawlty Towers“ (Geschichte und Krieg), an Monty Pythons „Leben des Brian“ (Religion), „After Life“ von Ricky Gervais (Tod) oder „The Office“ vom selben Autor (als deutsche Adaption „Stromberg“, selbsterklärend). „Ruby“ fährt genau wie das eng­lische Vorbild „Miranda“ mit den Feinheiten von Scherz, Ironie und tieferer Bedeutung Schlitten wie die Elefantin im Porzellanladen (sic!). Einfach brachial mittendurch. Bezeichnend ist, dass die Scherz­artikelladenbesitzerin Miranda in der deut­schen Ausgabe zur Bankangestellten wird. Einer Bank allerdings, in der alles Mög­liche gemacht wird, außer Geschäften.

Witze über Körpergröße, Behinderungen, Schmerzen der Menstruation oder männlich-peinliche Einfälle zur Feier des Frauentages gibt es in „Ruby“ im Dutzend billiger. Im Zentrum, oder eher haarscharf neben dem Zentrum, das mit Rubys Eigenartigkeiten gebildet wird, stehen ihre übergriffige Mutter Alexa (Irene Rindje), die gern Fotos vom ersten großen Geschäft des Ruby-Babys präsentiert, der schwule Bankangestellte Herr Becker (Andreas Berg) oder der Wirt David (Camill Jammal), dem Ruby Geld bezahlt, um nicht bei ihm essen zu müssen. Ferner Figuren wie der Schädlingsbekämpfer, der sich von der hygienisch beanstandeten Bäckerei mit Erdbeersahnetorte bestechen lässt. Am wichtigsten aber ist Simone (Rosina Kaleab), Rubys beste Freundin und Partnerin in crime. Freundschaft ist für Ruby wichtiger als Partnerschaft, und mit Himmeln voller Geigen kann man(n) sie jagen.

Das eigentlich Große an Ruby, und das macht die achtteilige ZDFneo-Sitcom interessant, ist ihre effizient defensive Art, den Kalamitäten und Zumutungen der Umwelt mit eigenartigen Interessen und in sich ruhendem Charakter zu be­gegnen. Ihre Strategie gegen den Unbill der Welt: Geflügelfachzeitschriften lesen. Faibles haben, die niemandem wehtun außer ihr selbst: Rutschen, Escape-Rooms, Slush-Trinken bis zum Zuckerschock, T-Shirts mit Kleinkindmustern tragen, Gutmütigsein.

Von der britischen Zeitung „The Guardian“ wurde Miranda Hart, Autorin und Darstellerin des semiautobiographischen Vorbilds „Miranda“, „TV’s Queen of Uncool“ genannt. Uncool ist auch Anna Böger als Ruby. Auf eine gu­te Weise. Gäbe es mehr Leute wie Ruby oder mehr Frauen wie sie, wäre unser Alltag entspannter. Karriere wäre etwas für die, die das möchten. Insofern ist „Ruby“ eine Utopie der geteilten Wünsche und Le­bensentwürfe. Mit Bananenschalen und Fallstricken, damit es nicht zu langweilig wird.

Ruby läuft heute um 21.45 Uhr bei ZDFneo und ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.