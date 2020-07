„P-Valley“ auf Starzplay : Diese Tänzerinnen sind keine Staffage

Die Serie „P-Valley“ zeigt den Existenzkampf junger Frauen, die in einem Stripclub am Mississippi arbeiten. Produzentin Katori Hall weiß, wovon sie erzählt.

Mercedes betritt die Bühne. Roter String, rote Stiefel. Schon bevor die Performance beginnt, regnet es Dollarscheine. Dann setzt der Beat ein, dann johlt das Publikum, dann legt sie los. Sie wirft sich an die Poledance-Stange und verrenkt ihren Körper, klettert hoch und verharrt in einer zirkusreifen Pose. Während Musik und Zuschauer leiser werden, hören wir, wie schwer sie atmet. Der Moment markiert einen Bruch, sagt er doch: Diese Frau arbeitet hart und ist keine Staffage wie etwa die nackten Dekorationspüppchen in „Game of Thrones“. Nach wenigen Sekunden ist die Erzählung wieder in der Spur. Mercedes rutscht die Stange herunter, der Bass wummert weiter.

Für diese Szene aus der Pilotfolge von „P-Valley“ gilt dasselbe, was die Serie im Ganzen auszeichnet: Sie spielt auf der Grenze, hier Schmuddelberuf, dort Artistik, hier voyeuristisches Gaffen, dort unvoreingenommener Blick. Immer wieder sucht die Kamera Mercedes’ Körper, um über ihn hinwegzugleiten; immer wieder erinnert der Wechsel zwischen schwebenden Aufnahmen aus der Vogelperspektive und Close-ups mit der Steadicam an die Ästhetik von Musikvideos. Allerdings interessiert sich die Macherin der Show, Katori Hall, weniger für die Kurven der Tänzerin als für ihre Mimik und Gesamterscheinung. So entsteht der Eindruck, wir würden das Geschehen miterleben und nicht bloß von außen betrachten.

Theatralische Wucht

Das ganze Ensemble bildet einen Gegenentwurf zu den demographischen Vorlieben des Fernsehens und Kinos. Die meisten Figuren sind schwarz, weiblich und Mitglieder der Arbeiterklasse. Ihnen erscheinen die Vereinigten Staaten als Land der sehr begrenzten Möglichkeiten, welche es gleichwohl zu nutzen gilt. Mercedes (Brandee Evans) hat mit ihrem Job nach sieben Jahren abgeschlossen und möchte ein Sportstudio eröffnen. Autumn (Elarica Johnson) fängt dagegen gerade erst an zu strippen. Sie ist neu in Chucalissa, einer heruntergekommenen Stadt am Mississippi-Delta, und schleppt ein in Rückblenden angedeutetes Trauma mit sich herum. Uncle Clifford (Nicco Annan), deren – jawohl: deren – Club „The Pynk“ das Gravitationszentrum des Plots bildet, ist in finanziellen Schwierigkeiten und verfällt dem Möchtegernrapper Lil’ Murda (J. Alphonse Nicholson).

Katori Hall, 1981 in Memphis geboren, weiß, wovon sie erzählt. Über mehrere Jahre hat sie Stripclubs an den Küsten und in den Südstaaten Amerikas besucht, über die theatralische Wucht der Shows gestaunt und mehr als vierzig Tänzerinnen interviewt. Während der Recherche wurde ihr immer klarer, dass Striptease ein Knochenjob ist, der sich als Dreh- und Angelpunkt für ein Bühnenstück eignet: „Pussy Valley“ feierte 2015 im Mixed Blood Theatre von Minneapolis Premiere. Kritiker konnten dem Drama, das seine Heldinnen nicht zu Ausstellungsstücken herabstuft, sondern ernst nimmt, einiges abgewinnen, mäkelten jedoch, der Stoff sei zu ausufernd für einen Abend. Hall sah das genauso und fand die Lösung des Problems im Serienformat.

„Gott ist immer dankbar für eine Gabe“

Bei den bislang acht Episoden haben ausschließlich Frauen Regie geführt. Sie inszenieren das „Pynk“ als Hexenkessel zwischen Befreiung und Ausbeutung. Wer sich dort verausgabt, kämpft mit athletischer Hoheit ums Überleben. Dass dies halb entblößt beim Lapdance oder an der Stange passiert, kommt der authentischen Anmutung der Serie entgegen und wird durch die Alltagsszenen abgefedert: Autumn, die in ihrer trostlosen Wohnung kauert, Mercedes, die sich mit ihrer religiösen Mutter Patrice (Harriett D. Foy) streitet.

Der Refrain dieser beständig schwelenden Auseinandersetzung geht so: „Strippen ist Blasphemie.“ – „Nein, es ist Kunst.“ Als Schiedsrichter ruft Patrice am liebsten Gott herbei, der eine Sünderin niemals durch die Himmelspforte spazieren lasse. Auf der anderen Seite hat sie nichts dagegen, wenn ihre Tochter das zusammengetanzte Geld in die Kirchenkollekte gibt. Entsprechend schnell verpuffen alle Erlösungsbitten – „Errette sie, Herr, errette sie“ –, sobald Mercedes ihrer Mutter eine Tüte mit Banknoten vor die Nase hält: „Gott ist immer dankbar für eine Gabe.“

Die Ironie der Szene liegt darin, dass Gott in „P-Valley“ kein metaphysisches Wesen ist, sondern das Gesicht von George Washington, Ulysses S. Grant oder Benjamin Franklin trägt. Gott ist nicht dankbar für die Gabe, Gott ist die Gabe. Insofern erscheint es konsequent, wenn die Existenz des „Pynk“, wo jeden Abend Dollars die Bühne bedecken, ausgerechnet durch ein Casino bedroht wird, das neu errichtet werden soll und schnell zur Pilgerstätte werden dürfte. „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon“, heißt es im Evangelium nach Matthäus. Das allerdings, lehrt uns „P-Valley“, ist Auslegungssache.

P-Valley startet an diesem Sonntag auf Starzplay/Amazon.