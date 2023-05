Frisch das Abitur bestanden, vom Dorf in die Stadt gezogen, zum ersten Mal ohne die Eltern wohnend – die Studienzeit ist prägend fürs Leben. Für Lennart Schowiak (Mirko Muhshoff) in „Irgendwas mit Medien“ ist diese Zeit besonders hart. Als sich selbst überschätzendes Muttersöhnchen in einer Fernbeziehung beginnt er in Weimar mit seinem Bachelorstudium in Medienkunst und lässt den Zuschauer der Ufa-„Mockumentary“ im MDR daran teilhaben. Das Genre bedeutet, dass das Ganze real erscheinen soll, aber eben gerade das nicht ist. Die Realität soll eher im Sinne des Wortes „mock“ verspottet werden.

Eine weitere wichtige Eigenart des beliebten Genres, neben der Teilhabe der Kamera am Geschehen wie in einer Dokumentation, ist die Fremdscham. Das haben „Stromberg“, dessen englische Version „The Office“ oder „Jerks“ bewiesen. Und dafür bietet „Irgendwas mit Medien“ reichlich Potential. Ob es bei einer Hausparty ist, die Lennart unterbricht, weil er Angst vor einer Corona-Infektion hat, oder bei einem Fotoprojekt, bei dem er sich anmalt und erklärt: „Ich wäre gerne schwarz.“

Lennart, aufgewachsen als Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter, ist von Grund auf naiv, sein dick aufgetragener Tatendrang ist grenzenlos. Damit geht der „Ersti“ seinem Umfeld auf die Nerven. Etwa dem Langzeit-Studenten Simon (Jano Kaltenbach), der seit fünf Jahren im gleichen Bachelorstudiengang festhängt und einfach für jegliche Fleißarbeit zu faul ist.

Situationskomik hätte geholfen

Dabei bieten die acht Folgen einen charmanten Wendepunkt. Während sich Lennart im Laufe seines ersten Semesters bei seinen Kommilitonen immer unbeliebter macht, wird Simon, seinerseits im elften Semester, zu seinem einzigen Freund. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Es entsteht eine Hassliebe. Simon wird den von ihm als Querulant empfundenen Lennart einfach nicht mehr los. Oder will er das auch gar nicht? Während seines langwierigen Studiums hat Simon viele Freunde verloren. Und er schätzt Lennarts Loyalität. Die Einsamkeit eint beide. Und sie bekommen beide eine Lektion: Lennart wird im Schnelldurchgang mit der Realität des Lebens konfrontiert, genauso wie der Bummler Simon, der gerade das lange vermeiden wollte.

Mit den Schauplätzen Schule, Supermarkt („Discounter“) und Arbeitsplatz haben Mockumentarys im deutschen Fernsehen schon gezeigt, was das Genre hergibt. Die Universität bietet gute Bedingungen, um sich einzureihen. Der studentische Alltag gibt nicht wenige Anlässe her, eigentlich Ernsthaftes ins Komische zu ziehen. Dabei geht es zum Beispiel um die erste Wohngemeinschaft, den Einstieg in das Universitätsleben, die Beziehung zwischen Professor und Student, aber auch um die Auseinandersetzung mit der sexuellen Orientierung und mit der großen Frage, was man im Leben eigentlich erreichen will. Also all die Dinge, die junge Menschen beschäftigen.

„Irgendwas mit Medien“ schlachtet all das mit schwarzem Humor aus und hat die aktuellen Debattenthemen parat. Ein positiver Tripper-Test wird mit einem Corona-Test verwechselt, die Aussprache von Ausländern wird pedantisch verbessert, und polygame Formen eines Beziehungslebens werden als „heteronormatives Blabla“ abgestempelt.

Die Relevanz ist da, die Sprüche stimmen, und doch hakt es bei „Irgendwas mit Medien“ an der Umsetzung. Die Pointen der einzelnen Episoden, die jeweils ein gesellschaftliches Thema wie Inklusion, Migration oder eben Beziehungen bedienen, sind stark zugespitzt und fast ausschließlich auf Humor zum Fremdschämen abonniert. Ein bisschen Komik aus der Situation heraus hätte geholfen. Der Zuschauer will zu oft wegsehen – und die Dramaturgie zieht in solchen Momenten auch nicht an.

Trotzdem gelingt es den beiden Regisseuren, Drehbuchautoren und Hauptdarstellern Mirko Muhshoff und Jano Kaltenbach, dem Zuschauer Erlebnisse im ersten Studiumssemester authentisch näherzubringen. Dass die beiden an der Bauhaus-Universität in Weimar Medienkunst und Gestaltung studiert haben, hat sicherlich geholfen.

Die erste Staffel von Irgendwas mit Medien ist in der ARD-Mediathek abrufbar.