Serie „House of the Dragon“ : Lieben wir nicht alle eine gute Tragödie?

Wie löst man sich aus dem Schatten von „Game of Thrones“? Ein Gespräch mit Ryan Condal und Miguel Sapochnik, den Showrunnern der Serie „House of the Dragon“.

Ryan Condal und Miguel Sapochnik haben eine Mammutaufgabe übernommen. Sie produzieren mit „House of the Dragon“ das sogenannte Prequel zur HBO-Serie „Game of Thrones“. Es stößt bei Fans und Kritikern auf gemischte Reaktionen. Condal fungiert neben seiner Rolle als Showrunner als Autor, Sapochnik als Regisseur. An ihrer Arbeit wird sich entscheiden, wie es mit dem filmischen Umsetzung der Bücher von George R. R. Martin weitergeht. Bereitet es den Weg für weitere Serienerzählungen aus Westeros? In Londoner Corinthia-Hotel empfangen die beiden zum Interview. Sie scheinen in die Rolle des guten und des bösen Cops zu schlüpfen, obwohl sie selbst befragt werden. Ryan Condal gibt sich sachlich, aus Sapochniks Augen blitzt der Schalk. Es wird ein langer Tag für sie, und die Postproduktion ist noch längst nicht in trockenen Tüchern.

Bevor wir ans Eingemachte gehen, könnten Sie unseren Lesern und mir einen re­präsentativen Tag ihrer Arbeit als Showrunner und in ihrem Fall, Herr Sapochnik, zudem als Regisseur beschreiben?