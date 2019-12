„Harter Brocken“ im Ersten : High Noon im Harz

In „Harter Brocken“ regelt Aljoscha Stadelmann als Polizist auf dem Land von echtem Schrot und Korn die Dinge auf seine Art. An diesem Sheriff kommt keiner vorbei.

Es ist wieder High Noon in St. Andreasberg im Harz. Nicht lang und die Ruhe des Sheriffs Frank Koops (Aljoscha Stadelmann) wird einmal mehr von Durchreisenden mit finsteren Absichten gestört. Nichts ist mehr mit Speckstein schnitzen oder Halma spielen im Saloon beziehungsweise Wirtshaus mit seinem Freund Heiner Kelzenberg (Moritz Führmann), dem in Polizeikollegin Mette Vogt (Anna Fischer) sturzverliebten Postboten. Jeder, der hier „Outlaw“ spielen will, bekommt es mit Koops gesammelter Anständigkeit zu tun. Denn niemand steht über dem Gesetz. Frank Koops ist das Gesetz. Also steht niemand über Frank Koops, auch wenn er selbst im Dienst nicht viel redet, wie überhaupt jeder anständige „lonesome cowboy“. Seine Dienstauffassung ist Stoff für Legenden.

Zum vierten Mal führt „Harter Brocken“ mit „Der Geheimcode“ in den Harz. Terrorismusverdächtige Camper, Scharfschützen und andere Gesetzesbrecher scheinen vom Außenposten-Revier in St. Andreasberg so angezogen zu werden wie Motten vom Licht. In den vergangenen drei Folgen führte das schon zu einer ganzen Reihe Verfolgungsjagden durch den hier besonders pittoresken Wald, über kurvenreiche Panorama-Landstraßen und wiederholt auf eine Talsperrenbrücke, deren Erbauer an den Primat der Duelltauglichkeit schon gedacht haben müssen. Die Kamera von Kristian Leschner fasst die Naturaufnahmen weit wie Ansichten der Prärie und zeigt die Häuser als dienliche Zweckbauten, denen höchstens Tränken fehlen. Die Pferde allerdings werden von Autos verkörpert, an denen man hier so hängt wie an einem „Partner in crime“. Deckung kann auch ein fahrender Lieferwagen bieten.

Zufällig ist Koops nicht weit, als Biochemiker Schürer (Heinrich Cuipers) mit seinem rollenden Gefährt in der Nähe des mobilen Radargeräts verunglückt. Sterbend steckt er dem Polizisten einen Brief zu, darin der dritte Teil eines Codes zur Entschlüsselung einer Formel, die Menschenleben retten, in den falschen Händen eines Pharmagroßkonzerns aber auch zur weltweiten Ausbeutung der Armen führen könnte.

Merkwürdigerweise hatte Schürer mit Claudia Böhm (Franziska Weisz) eine professionelle Personenschützerin nach St. Andreasberg beordert. Das scheint auch nötig. Koops und Böhm geraten ins Visier des Heckenschützen Winter (Holger Handtke). Jetzt ist Verstärkung teuer, denn zwei weitere Codeempfänger werden zum Präsentierteller-Stelldichein auf der Brücke erwartet: Maria Joseph (Sibylle Canonica), eine unerschrockene Philosophieprofessorin, und die ängstliche Annett Kruse (Maike Jüttendonk), die unter falschem Namen im Hotel eincheckt und umgehend entführt wird.

Ein Wissenschaftler, eine Philosophin, eine Frau, deren Aufgabe sich nicht erschließt – und ein Vermächtnis, hinter dem gleich mehrere Verbrecher her sind. Autor Holger Karsten Schmidt und Regisseur Markus Sehrs Regie spielen die Motive auf ein moralphilosophisches Dilemma zu, welches entfernt an Ferdinand von Schirachs „Terror“ erinnert und schließlich von Frank Koops elegant gelöst wird.

„Harter Brocken“ hebt sich wie schon die Vorgängerfilme durch seinen filmgeschichtlich inspirierten, lakonischen Westernhelden, die einprägsame Gewichtung von Natur- und Zivilisationsbildern und ein wenig Moralzugabe aus der Krimikonfektionsware heraus. Der neuen ARD-Streamingumbauidee „Online first“ folgend, steht „Harter Brocken – Der Geheimcode“ schon seit einigen Tagen in der Mediathek zum Abruf zur Verfügung.

Harter Brocken: Der Geheimcode läuft heute um 20.15 Uhr in der ARD.