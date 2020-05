„I Know This Much Is True“

„I Know This Much Is True“ : Gott fehlt manchmal auch im Kleinen

Nur die Musik erlöst den Zuschauer dann und wann: „I Know This Much Is true“ erzählt die todtraurige Geschichte zweier Brüder – Mark Ruffalo glänzt in einer anspruchsvollen Doppelrolle.

Zwei Zwillingsbrüder: Der eine ist im Jahr 1949 geboren. Der andere im Jahr 1950. Zwischen ihnen liegen sechs Minuten – es sind Neujahrskinder – und gleichzeitig Welten. Einer der beiden, Thomas, ist krank: paranoide Schizophrenie, Wahnvorstellungen, Störungen des Ich-Bewusstseins und Halluzinationen. Im Leben des anderen, Dominick, beansprucht er den meisten Platz. Mark Ruffalo spielt sie beide in einer Doppelrolle – und wie!

Vorweg sei gesagt, dass diese Serie Kraft verlangt. Das übliche 20.15-Uhr-Problemfernsehen wird vielen danach vorkommen wie visuelle Zuckerwatte. Es braucht emotionale Reserven. Und die Geduld, einer Erzählung bei dem Wagnis zuzusehen, zu zeigen, wie viel Verantwortung und Unbill ein Mensch ertragen kann, bevor er zerbricht. Als Zuschauer – vorausgesetzt man mutet sich das zu – ist man von dieser Gratwanderung gefesselt: Jeden Moment, so meint man, müsste auch die Geschichte selbst unter all den Dramen zusammenbrechen, die sie ihrem Helden in einem fort aufbürdet.

Immer, wenn man glaubt, es könne nicht schlimmer werden, kommt eine weitere Scherbe zu diesem todtraurigen Mosaik hinzu. Bis man glaubt, dass, wenn man jetzt abschalte, man die Augen vor dem verschlösse, was Menschen im Leben widerfahren kann. Also guckt man; wird fast gezwungen, hinzusehen und über den Titel nachzudenken: „I Know This Much Is true“.

Glück wird nur gezeigt, um die Höhe des Falls zu steigern

Dieses Fernsehereignis leiht ihn sich vom gleichnamigen Buch des Amerikaners Wally Lamb. Derek Cianfrance (Buch und Regie) hat es für den Bildschirm aufbereitet und auch er gewährt weder den Figuren noch seinem Publikum kaum je Gnade. Stattdessen bringt er sie ganz dicht zusammen: In manchen Momenten ist die Kamera so nahe an den Schauspielern, dass man beinahe sieht, wie die Poren ihrer Haut einzeln von ihren Tränen geflutet werden.

All die kleinen und großen Unglücke – Glück wird nur gezeigt, um die Höhe des Falls zu steigern – entfalten sich zwischen zwei exemplarischen Szenen: In der ersten sitzen die Brüder als Achtjährige (Rocco und Donnie Masihi) während einer Klassenfahrt am New Yorker Hafen auf einem Zaun und blicken, gefilmt von hinten, der Fähre nach Liberty Island hinterher. Neben ihnen steht der Busfahrer. Thomas hatte sich nicht auf das Schiff getraut. Dominick bleibt bei ihm. In der anderen Szene, etwa vierzig Jahre später, ist Thomas allein. Es ist die Zeit des zweiten Golfkriegs und er sitzt in der Gemeindebücherei von Three Rivers, Connecticut. Er betet laut. Bibliothekarin und Besucher versuchen ihn zu beruhigen. Er zieht ein Messer. Alle laufen schreiend davon. Dann trennt er sich die Hand ab. Im Krankenhaus sagt er später, es sei „ein Opfer“, ein „religiöser Akt“ gegenüber Gott, um den Krieg im Irak zu beenden. Er bittet, man möge ihm die Hand nicht wieder annähen. Die Ärzte beknien Dominick, doch er entscheidet, seinen verstümmelten Bruder gewähren zu lassen: „Zum ersten Mal in zwanzig Jahren hat er die Kontrolle.“ Nicht lange: Thomas wird in eine psychiatrische Klinik eingewiesen – und als hätte Dominick nicht genug zu tun, ist es nun an ihm, seinen Bruder aus diesem Unort, aber auch aus den Mühlen der behördlichen Bürokratie zu befreien.