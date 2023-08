„Dies ist eine fiktionale Darstellung exakt recherchierter Tatsachen und Ereignisse.“ Mit dem Satz beginnt die erste Folge der Miniserie „Ghosts of Beirut“. Sie erzählt die Geschichte von der Jagd auf Imad Mughniyeh. Er war ein Mitgründer der islamistischen, schiitischen Terrorbewegung Hizbullah, wird für Dutzende Terrorattacken mit Hunderten, wenn nicht Tausenden Opfern verantwortlich gemacht und war mehr als zwei Jahrzehnte lang einer der meistgesuchten Terroristen der Welt. Im Februar 2008 kam er bei einem von der CIA und dem israelischen Mossad geplanten Anschlag ums Leben.

Die Serie rollt die Geschichte zunächst zeitlich von hinten auf: Hizbullah-Terroristen stürmen, verkleidet als amerikanische Soldaten, am 20. Januar 2007 das Hauptquartier der amerikanischen Truppen im Süden Iraks und entführen vier Amerikaner, die sie später in der Wüste ermorden. Die CIA-Agentin Lena Asayran (Dina Shihabi) ist sich sicher: Hinter dem Angriff steckt Imad Mughniyeh, alias Radwan, alias „Vater des Rauchs“, alias „Der Geist“ oder das „machiavellistische Superhirn“ der Hizbullah.

Aus Sünde wird Märtyrertum

Zu dessen Anfängen als Terrorist führt uns der Regisseur Greg Barker mit einem Schnitt: Wir sind im Jahr 1982 in Beirut, mitten im Libanonkrieg. Der damals zwanzig Jahre alte Mughniyeh (Amir Khoury) will den Libanon von seinen „Feinden“, also Israel und den Vereinigten Staaten, befreien. Bomben und Selbstmordattentate sind die Mittel seiner Wahl.

Zu solchen Anschlägen muss Mughniyeh die Täter erst einmal überreden. Und er weiß, wie. Der Suizid gilt im Islam als Sünde, also muss man ihn begehen, um ein vermeintlich höheres Ziel zu erreichen. Mugh­niyeh überzeugt einen Verwandten, einen jungen Mann, der um seine Familie trauert, sich in Tyros am israelischen Militärhauptquartier in die Luft zu sprengen. Das sei keine Sünde, sondern Märtyrertum im „Heiligen Krieg“: „Du drückst auf den Knopf und kommst ins Paradies.“

Ein Mann mit Charisma

Mughniyehs Manipulationsrede ist überzeugend, nicht nur bei dieser Gelegenheit. Er rekrutiert Attentäter, übt Druck aus, klügelt Anschläge aus, mordet und foltert, tritt unter seinesgleichen und gegenüber ahnungslosen Dritten derweil bescheiden auf und – hat Charisma, das der Regisseur Barker mit einfacher Bildsprache in Szene setzt. Mughniyeh sitzt in einer Szene neben einem hellen Vorhang, verschwindet aber fast vollständig in der Dunkelheit, nur sein Gesicht ist zu sehen.

Der Mann im Schatten dominiert die Serie, seine Widersacher sterben durch seine Bomben oder werden, wie der Chef des Beiruter CIA-Büros, William F. Buckley (gespielt von Garret Dillahunt), entführt, gefoltert, ermordet. Erst die CIA-Agentin Lena Asayran kommt gemeinsam mit dem Mossad-Kollegen Teddy (Iddo Goldberg) dem Mastermind des Terrors (nun gespielt von Hisham Suleiman) auf die Schliche. Mit Mughniyeh werden wir ausgiebig und in all seinen Rollen bekannt gemacht. Wir sehen ihn als Terroristen, als Vater, Bruder, Ehemann und – als Fremdgänger. Er hat ein Verhältnis mit einer aus Iran stammenden, modern lebenden Geliebten. In dieser Beziehung wird er unvorsichtig.

„Ghosts of Beirut“ kommt trotz seines von Grausamkeit, Folter und Mord bestimmten Sujets, trotz Bomben und Gräueltaten ohne übermäßige Gewaltdarstellungen aus. Etwas anderes hätte man von den Drehbuchautoren Avi Issacharoff und Lior Raz auch nicht erwartet. In ihrer Serie „Fauda“, in der Raz auch eine Hauptrolle spielte, haben sie den Nahostkonflikt bereits kenntnisreich und spannend beleuchtet und dabei nicht nur auf eine Seite geblickt. Das ist hier ähnlich, und ebenso wie in „Fauda“ wird bei „Ghosts of Beirut“ mehr als eine Sprache gesprochen – Englisch, Arabisch und Hebräisch, auch von den Experten, Politikern, ehemaligen Agenten der CIA und des Mossad und Journalisten, die in zwischengeschnittenen Interviewpassagen zu Wort kommen. So wirkt „Ghosts of Beirut“ eher wie ein Dokudrama.

Das Ende des Terroristen, von dem es hieß, er sei – vor Bin Ladens Terror – derjenige gewesen, der am meisten Amerikaner und Israelis auf dem Gewissen habe, kam am 12. Februar 2008 in Damaskus: Mughniyeh kehrt am späten Abend von einer Party zu seinem geparkten Wagen zurück und – wird durch eine ferngezündete Autobombe getötet. Der an der Vorbereitung des Attentats beteiligte Mossad-Agent Teddy fordert seine Kollegen auf, nun nicht zu jubeln oder zu klatschen. Auf der Gegenseite würde man das wohl anders halten.

Ghosts of Beirut läuft auf Paramount+.