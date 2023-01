Familienhorror im ZDF : Ein Mord kommt in der besten Familie vor

An ihrem 44. Geburtstag ersticht der angesehene Rechtsanwalt Peter Klettmann (Torben Liebrecht) seine Ehefrau Anna (Maria Simon), die Mutter seiner drei Kinder, wie aus heiterem Himmel. Die Tat ist für das Umfeld der nach außen harmonischen Familie unerklärlich. Die Klettmanns waren ein Paar, das vor fünfundzwanzig Jahren im Abschlussjahrgang einer exklusiven Privatschule zusammenfand und miteinander die Zukunft aufbaute. Die Kinder Vivi (Julia Beautx) und Dani (Vico Magno) setzen die Familientradition fort, gehen auf dieselbe Schule, um Bildung und den „richtigen“ Umgang genießen.

Wäre die Grundschule der jüngsten Tochter (Nele Richter) nicht ausgerechnet an diesem lichten Sommertag wegen Läusealarm geschlossen worden, wäre Anna nicht gestorben. Wäre Hund Bruno nicht plötzlich verschwunden gewesen, sie wäre auch nicht gestorben. Oder doch? Im Lauf der enthüllenden, manches wieder verbergenden fünf Stunden von „Gestern waren wir noch Kinder“ stellen sich Kausalitäten ein, werden obsolet, erzählen sich Dramen mit neuen Gewissheiten, wird die Möglichkeit von Vorbestimmung angedeutet und zurückgenommen, bekommen die Nornen beim Knüpfen ihrer Schicksalsnetze es mit einer Menge Aufribbelarbeit zu tun.

Eltern mit einer angeblich perfekten Lebensführung

Die Struktur des erzählten Geheimnisses, das zu der scheinbar unmotivierten Bluttat führt, kennt man aus Streaming­serien wie „Big Little Lies“. Hinter den Fassaden der Reichen und Superreichen, hierzulande auch gern der „Bildungsbürger“, tun sich die Abgründe auf. Und es ist nicht zufällig eine Eliteschule mit ihrem angeblich gelebten Humanismus, von der die Tragödie ausgeht. In der Wirklichkeit dieser Serie sind jedoch nicht die Schüler die schlimmsten Früchtchen, sondern ihre Eltern mit ihrer angeblich perfekten Lebensführung.

Vor fünfundzwanzig Jahren, beim Abiball von Peter (in Jung: Damian Hardung), Anna (Rieke Seja), dem späteren Sportlehrer Robert Krug (Peter Schneider) und dem bildhübschen Schulschwarm Luisa (Milena Tscharntke) wurde der Grundstein gelegt für alle Katas­trophen, die das Leben der nächsten Generation, vielleicht der übernächsten, bestimmen werden. Aber auch diese Jugendlichen der Neunzigerjahre sind nicht der Beginn. Peters Vater (Ulrich Tukur), reicher Kanzleibesitzer, „hart wie Kruppstahl“, und seine zunehmend verwirrte Frau (Karoline Eichhorn) sind genauso schuldig oder unschuldig an Peters Gewalttat. Die systemische Familientherapie hätte hier ein weites Feld. Die letzten Worte richtet die sterbende Anna freilich an den jungen Polizisten Tim (Julius Nitschkoff), der als Erster am Tatort eintrifft. Die Worte bleiben unverständlich. Der junge Mann, anscheinend selbst traumatisiert, entwickelt eine Obsession für die Tochter Vivi. Oder will er den Kindern, die nach der Verhaftung des Vaters irgendwie zurechtkommen müssen, bloß Stabilität bieten?

„Gestern waren wir noch Kinder“ ist nicht innovativ inszeniert (Regie Nina Wolfrum), auch die Kamera von Mathias Neumann wirkt eher solide als raffiniert. Das Erzähltempo ist bisweilen geradezu bedächtig. Der Mehrteiler nimmt sich ungewöhnlich viel Zeit, Doppelbödigkeit ins Bild zu setzen, vor allem aber, die Sprachlosigkeit oder Sprechhemmungen als Scharnierstellen der Geschichte wirkungsvoll einzusetzen.

Zum Ende fünf langer, trotzdem konzentrierter Stunden, in denen bis auf den Dauerblick auf Hände wenig überflüssig scheint, werden die Ereignisse des Beginns sinnverdrehend ergänzt. Ein Brief, den der Vater Tochter Vivi aus der JVA schreibt, durchwebt mit Andeutungen und bestürzenden Neuigkeiten das Erzählmuster. Es wird schließlich unheimlich, wozu auch das Sounddesign von Johannes Brandt und Dominik Giesriegl mit seiner Mischung aus Neunzigerjahre-Songs und Mysteryklängen maßgeblich beiträgt.

Der Plot ist gelungen, aber nicht herausragend, zumal am Ende ein bloßes Missverständnis als Auslöser der Kettenreaktion herhalten muss. „Gestern waren wir noch Kinder“ wirkt vor allem durch das genau beobachtende Buch von Natalie Scharf (die auch als Produzentin zeichnet). Es punktet mit Charakterzeichnung genauso wie mit seinen vielsagenden Auslassungen. Eindeutig richtet sich die Produktion an ein jüngeres Publikum, das, so mag man beim ZDF hoffen, der Lifestyle-Influencerin Julia Beautx (die als Hauptdarstellerin beachtliches Talent mitbringt) auch einmal ins lineare Fernsehen oder zumindest in die ZDF-Mediathek folgt. Es könnte gelingen.

Gestern waren wir noch Kinder läuft an diesem Montag, 9., am 10. und 11. Januar ab 20.15 Uhr im ZDF. In der ZDF-Mediathek als siebenteilige Serie abrufbar.