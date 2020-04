„Frau Jordan stellt gleich“ : Frauen, Männer und der ganze Rest

Nach enttäuschenden Quoten versendet Pro Sieben an diesem Mittwochabend alle ausstehenden Folgen der neuen Serie „Frau Jordan stellt gleich“ (mit Katrin Bauerfeind) und gleich darauf „Check Check“ (mit Klaas Heufer-Umlauf). Sowohl von Bauerfeinds Gleichstellungsquatsch mit so sprechenden Folgentiteln wie „Titten und Taten“ oder „Hintern und Arschlöcher“ als auch von Heufer-Umlaufs Flughafenpersonalkrampf wird es eine zweite Staffel geben.

Wie kommt es? Der Grund ist die neue Universalstrategie der Fernsehsender, „Digital First“. Wo ARD und ZDF mit „Serienoffensiven“ (für Offensiven freilich sind die Budgets dann doch so üppig nicht) zum Streamingdienst umbauen möchten, hat Pro Sieben mit Joyn schon seine digitale Abrufstation. Hier läuft auch „Jerks“, eine Comedy, die sich vorzugsweise unter der Gürtellinie aufhält. Bei Joyn müssen diese Comedys funktionieren, der Rest, das heißt die Ausstrahlung im Linearsender Pro Sieben, ist Mitnahmeeffekt.

Im Fall von „Frau Jordan stellt gleich“ kommt der allerdings einer Geschäftsschädigung gleich. Obwohl das feministische Engagement in lustig auf dem Papier zunächst vielversprechend klingt. Hauptautor ist Ralf Husmann, dem wir die Bürosatire „Stromberg“ verdanken. „Stromberg“ war zwar die Übertragung eines britischen Originals des Komikers Ricky Gervais, aber mit Christoph Maria Herbst und Bjarne Mädel hatte diese ihre ganz eigene, entschieden trocken amtsdeutsche Note vorzuzeigen. „Frau Jordan stellt gleich“ arbeitet nun zwar auch mit der Überzeichnung von Frauen-Männer-Klischees und sexistischen Sprüchen am Arbeitsplatz, ist aber nicht lustig, sondern hochnotpeinlich.

Eva Jordan (Bauerfeind) ist leitende Gleichstellungsbeauftragte im Stadthaus. Mit – in Husmanns Vorstellung eher „unter“ ihr – arbeiten die übersexualisierte Lesbierin Yvonne (Natalia Belitski), die sich im Fahrstuhl vor Mitfahrerinnen damit brüstet, es ihrer Freundin dreißigmal in einer Nacht besorgt zu haben, Philip (Alexander Khuon), den seine Mutter (Victoria Trauttmansdorff) unter der Fuchtel hält, und die unbedarfte und herzensgute Renate (Mira Partecke), die niemand-weiß-wie auf der Planstelle gelandet zu sein scheint. Man schlägt sich mit Straßenumbenennungen, #MeToo-Klassikern der sexuellen Belästigung, genderneutraler Sprache und gendergerechtem Kita-Spielzeug herum, gelegentlich gilt es auch, Männer vor Diskriminierung zu schützen (warum sollte ein Mann kein Pekip-Kursleiter sein?). Die Gagdichte ist niedrig, der Bürgermeister Brinkmann (Ulrich Gebauer) haut Sprüche raus, die selbst den „Jerks“Figuren zu abgedroschen wären.

Um Politik geht es auch, ab der fünften Folge beginnt der Bürgermeisterinnen-Anwärterinnen-Wahlkampf zwischen Frau Jordan und der agilen Frau Sommerfeld (Adina Vetter), die ein Beraterteam engagiert und mit „traditionellen Werten“ punkten will, während die Gleichstellungsbeauftragte nur ihre Chaostruppe hat. Tiefpunkt ist die Folge „Lesben und Katholikinnen“, in der sich die als verfolgte Minderheit gerierende Papistin Frau Lowitz (Katrin Wichmann) aus dem Bauamt wegen Diskriminierung beschwert und ein Kruzifix ans Gleichstellungsbüro nageln will. Überhaupt ist Frau Lowitz eine Querulantin, das weiß im Stadthaus jeder. Andererseits weiß man als Zuschauerin auch nach zehn Folgen nicht, ob es hier um Haltung oder Satire gehen soll. „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“Sprüche treffen mit Katrin Bauerfeinds Frau Jordan auf eine Figur, die am Ende nämlich doch alles furchtbar ernst meint, was sie sagt. Weil sie alles andere, aber Feministinnen nicht lächerlich machen will. Ohne Treffer versenkt.

Frau Jordan stellt gleich, 20.15 Uhr, Pro7