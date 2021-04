Die TV-Serie „Baghdad Central“ : Fackeln im Wüstensturm

Krieg und Frieden, das ahnte schon Leo Tolstoi, können ununterscheidbar werden. Zwei kurze Szenen zu Beginn von „Baghdad Central“ (deutsch: „Bagdad nach dem Sturm“), einer dramatischen Familien-Thriller-Serie auf geopolitisch schwankendem Grund, springen ins Auge. Mit ihnen wird eine Matrix aufgespannt, in der die Handlung der sechs Folgen zu verorten ist. So sehnt zu Beginn die junge Sawsan (Leem Lubany) mit Blick auf ein Wandgemälde Saddam Husseins den Einmarsch der Koalition herbei. Krieg ändere etwas, „und das ist dringend notwendig“, lässt sie ihren Vater Muhsin Kadr al-Khafaji (Waleed Zuaiter), einen Polizisten, und die Schwester Mrouj (July Namir) wissen.

In der zweiten, bedeutungsschweren Episode steht ein schönes, edles Pferd verloren auf einer Straßenkreuzung von Bagdad. „Ein echtes arabisches Vollblut“, kommentiert Professorin Rachid (Clara Khoury) gerührt, als eine gepanzerte Kolonne der Koalitionstruppen vorüberdonnert und das Tier tot von der Straße fegt. „Hurensöhne von Soldaten“, fluchen die Iraker. Wenig später bewerfen sie die Militärfahrzeuge mit Steinen, während ein amerikanischer Soldat vom Ausguck herunterbrüllt: „Wir haben euch befreit! Respekt, ihr Idioten!“ Es gelingt Regisseurin Alice Troughton, solche prononciert anmutenden Kollisionen elegant in den Erzählfluss zu integrieren, ohne ihnen ihre Symbolkraft zu nehmen. Wie sehr das arabische Blut kocht, wird vor allem durch die konsequent durchgehaltene irakische Perspektive auf das Geschehen im Land deutlich, eine willkommene, überfällige Abwechslung zu Invasions-Epen à la „Homeland“.

Was bedeutete die Invasion für die Bevölkerung?

Die packende Verfilmung von Elliott Collas gleichnamigem Roman – Drehbuchautor ist Stephen Butchard („The Last Kingdom“), Regie führten Troughton und Ben A. Williams – könnte man vielleicht einen „Eastern“ nennen. Dass der sich mitunter ausnimmt wie ein in die flirrende Wüstenluft projizierter Einzelkämpfer-Western, dann wieder wie ein Familienmelodram (samt krankem Kind) oder wie ein militarisierter Krimi-Thriller, mag damit zu tun haben, dass die Genannten allesamt Briten oder Amerikaner sind. Doch zumindest Colla, Arabist an der Georgetown University, ist ein profunder Kenner der Kultur des Mittleren Ostens. Seine Romanvorlage, ein halbes Sachbuch, nutzt den Krimiplot vor allem, um davon zu erzählen, was die Invasion des Iraks für dessen Bevölkerung bedeutete. In der Serie wird solches Hintergrundwissen weniger deutlich ausbuchstabiert. Die Spannungen zwischen Schiiten, Sunniten und Kurden sind eher atmosphärisch zu spüren; die zunehmend von Religiösen gekaperte Radikalisierung des Widerstands gegen die Besatzer wird nur angedeutet. Aber all das ist dennoch da, beeinflusst das Geschehen.