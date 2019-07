Emmy-Awards : Game-of-Thrones-Schauspieler nominieren sich selbst

Obwohl die letzte Staffel von Game of Thrones viele Fans enttäuschte, stellte die Fantasyserie in diesem Jahr mit 32 Emmy-Nominierungen einen Rekord auf.

Der amerikanische Sender HBO hatte für die Darsteller-Kategorien zahlreiche Schauspieler vorgeschlagen. Darunter Kit Harington als Jon Schnee und Emilia Clarke als Daenerys Targaryen. Beide wurden als beste Hauptdarsteller in einer Dramaserie nominiert, zudem Lena Headey als Cersei Lennister, Sophie Turner als Sansa Stark und Maisie Williams als Arya Stark in der Kategorie „beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie“ sowie Nikolaj Coster-Waldau als Jaime Lennister und Peter Dinklage als Tyrion Lennister als „bester Nebendarsteller in einer Dramaserie“.

Im Netz werden die Stars für ihre Selbstnominierung gefeiert

Schauspielerkollegen wie Gwendoline Christie, Alfie Allen und Carice van Houten wurden von HBO nicht für den Fersehpreis vorgeschlagen – und stellten sich daraufhin kurzerhand selbst auf: Christie als Brienne von Tarth in der Kategorie „beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie“, Allen alias Theon Graufreud als „bester Nebendarsteller in einer Dramaserie“ und Carice van Houten alias Melisandre als „beste Gastdarstellerin in einer Dramaserie“.

Das Branchenblatt „The Hollywood Reporter" berichtete, der Sender HBO habe bestätigt, dass das Trio nicht von ihnen bei der Academy of Television Arts & Sciences für den Fernsehpreis vorgeschlagen wurde. Die Gebühr von 225 Dollar (umgerechnet rund 200 Euro) mussten die Schauspieler deshalb selbst bezahlen.

Unüblich sei eine Selbstnominierung jedoch nicht, bloß dass diese in einer Nominierung gipfeln, sei selten. Im Netz wird Christie von ihren Fans für diesen Schritt gefeiert. Es sei gut, dass sie von ihrer eigenen Leistung überzeugt sei und sich nicht direkt geschlagen gebe. Wer einen Emmy gewinnen wird, zeigt sich bei der Verleihung am 15. September 2019.