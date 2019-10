Antihelden mit Superkräften : Die Versehrten schlagen zurück

Manchmal ist es ja ganz einfach herauszufinden, ob eine Serie etwas für einen ist – sogar nach nur zwei Folgen, mehr rückte die Produktionsfirma Warner vor dem Starttermin auch nicht raus. Hier also gilt: Wem es zu blöd oder zu albern ist, wenn ein Esel die Zeilen „The Mind Is the Limit“ auspupst, die danach grün leuchtend am Nachthimmel stehen, für den ist „Doom Patrol“ wahrscheinlich nicht ganz die richtige Serie. Wem so etwas also nicht gefällt, der darf hier und jetzt getrost aufhören zu lesen.

Da wir nun unter uns sind: Der Esel ist ein Portal. Macht es das besser? Schwer zu sagen. Es macht auf jeden Fall alles noch ein bisschen schräger, und darum ist „Doom Patrol“ sowieso bemüht (Buch Jeremy Carver). Die Serie basiert auf einer Reihe von gleichnamigen Comics von DC, die bis ins Jahr 1963 zurückdatieren. Ihre Helden haben eines gemeinsam: Sie können nicht unerkannt unter Menschen leben. Entweder sie haben ihre Fähigkeiten so schlecht unter Kontrolle, dass sie zu unliebsamen Zeitpunkten ausbrechen und bei den meisten nicht wie Fähigkeiten aussehen, sondern eher wie ein Krankheitsschub. Oder sie sind so entstellt, dass sie in Bandagen gewickelt, respektive zum Cyborg umgerüstet sind.

Weltuntergangssekte statt Start-up-Kultur

Das ist ungewöhnlich, schließlich gehört es bei vielen klassischen Superhelden wie Batman, Superman oder Spiderman gerade zu ihrem Charme, dass sie unerkannt unter Menschen leben. Außerdem sind die meisten konventionell gutaussehend bis anbetungswürdig wunderschön – Gal Gadot als Wonder Woman sprengt diese Skala sogar. Nicht so die Doom Patrol, deren einzige Ausnahme Rita (April Bowlby) ist, eine ehemalige Schauspielerin. Doch auch sie hat einen Schönheitsfehler: Unter Stress verliert sie ihre Körperform – in der mildesten Ausprägung dieser Kraft bekommt sie Elefantenbeine, mit denen sie kaum noch laufen kann, und ihr Gesicht sieht wie geschmolzen aus. Dann gibt es noch Cliff (Brendan Fraser/Riley Shanahan), dessen Gehirn nach einem Autounfall in einem notdürftig zusammengeschmiedetem Metallkörper weiterlebt; Vic (Joivan Wade), der nach einer Explosion, die ihn zwei Gliedmaßen kostete, zum Cyborg aufgerüstet wurde; das Brandopfer Larry (Matt Bomer), immer in Bandagen gewickelt, um die zerstörerische Energie, die in ihm wohnt, im Zaum zu halten. Bleibt Crazy Jane (Diane Guerrero), die ganz normal aussieht, aber in vierundsechzig Persönlichkeiten gespalten ist, von denen die meisten nicht gerade sehr sozialverträglich sind.

Neu

2,95 FAZ.NET komplett Zugang zu allen exklusiven F+Artikeln und somit zur ganzen Vielfalt von FAZ.NET – für nur 2,95 Euro pro Woche Mehr erfahren

Dieser Reigen trifft im Doom Manor des Chiefs (Timothy Dalton) aufeinander, wo Letzterer sich um sie kümmert. Das Ganze wirkt eher wie ein Sanatorium als ein Hauptquartier; die genretypische Retro-Ästhetik trägt ihren Teil dazu bei. Während bei Marvel die „Avengers“ eine aufpeitschende Start-up-Kultur pflegen, herrscht hier die Stimmung einer Weltuntergangssekte. Trotzdem beschließt die zusammengewürfelte Truppe, die nahe liegende Kleinstadt Cloverton, Ohio, vor einer Bedrohung zu retten. Man kann allerdings nicht behaupten, dass dies gelänge. Cloverton liegt zügig in Schutt und Asche.

Mehr zum Thema 1/

Die Erzählweise von „Doom Patrol“ ist etwas verwirrend: Etliche Rückblenden sollen dem Zuschauer Dinge verraten, mit denen er teilweise noch gar nichts anfangen kann. Störender sind allerdings gleich die ersten paar Sekunden, in denen die Kamera einen Seitensprung filmt und nacheinander auf mehrere Frauenhintern und dann auf die schreiende kleine Tochter der betrogenen Frau zoomt – solcherlei Kameraführung dürfte man sonst nur noch bei Scripted-Reality-Formaten finden. Wer das über sich ergehen lässt, bekommt mit einiger Reflexion, die einem die Serie nicht abnimmt, immerhin einen interessanten Blickwinkel: Die Superkräfte dieser Helden scheinen eher wie psychosomatische Krankheiten, wie Selbstverletzungen, unbeherrschbar. Dass diese Antihelden sie irgendwann zu beherrschen lernen, wissen wir aus den Comics. Es könnte aufbauend sein, sie dabei zu beobachten.