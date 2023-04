Würde sich auch in einem Musical mit Songs aus den Achtzigern gut machen: Mitglieder der Familie Lord am Strand Bild: Sky Studios

Gerade hat man sich darauf eingerichtet, dass Nick Loves temporeicher Thriller um den jüngsten Sprössling einer einst furchteinflößenden Verbrecherfamilie aus Süd-London, der mit seiner Freundin an der Costa del Sol strandet, eine schwarze Achtzigerjahre-Komödie im Stil von Guy Ritchie ist, da wird es plötzlich erschreckend ernst. Oder sentimental. Oder absurd. Immer wieder zieht „A Town Called Malice“ seinen Zuschauern den Teppich unter den Füßen weg, weil das Stück nicht genau zu wissen scheint, was es eigentlich sein möchte. Lovestory? Krimikomödie? Thriller? Familiendrama?

Ein Abend in der Disco bringt den jungen Gene Lord (Jack Rowan) mit der anziehenden Cindy (Tahira Sharif) zusammen. Gene entstammt zwar einer, zumindest unter den Discobesuchern, stadtbekannten Gangsterdynastie, will aber lieber als Journalist Karriere machen. Aber so einfach ist es nicht, sich von dem eigenen Clan loszusagen.

Eine Verbrecherfamilie, deren Ruhm verblasst

Dieser setzt sich aus denkbar schrägen Verwandten zusammen: Der Patriarch Albert (Jason Flemyng) ist ein Choleriker, dem seine Frau Mint Ma (Martha Plimpton) den Rücken freihält, der älteste Sohn Leonard (Lex Shrapnel) überspielt seinen mangelnden Grips nur mühsam mit cooler Attitüde, und der dritte Bruder Kelly (Daniel Sharman) passt als jemand, der gern im Pelzmantel zu Popsongs tanzt, so gar nicht in die Verbrecherfamilie, deren Ruhm und Ansehen in der Londoner Halbwelt offenbar im Verblassen begriffen ist.

Aber kaum stellt Gene seine Cindy in der Familie vor, wird die Arme mit der ganzen Mischpoke in eine Keilerei mit einer rivalisierenden Gang gezogen – und gleich darauf müssen sich Gene und Cindy sicherheitshalber nach Spanien absetzen, wo Onkel Tony (Dougray Scott) den Lebemann mit gelbem Rolls-Royce und Villa über dem Meer spielt. Bald ist fast die gesamte Familie aus London an die Costa del Sol umgesiedelt, um einen womöglich enorm lukrativen Deal um Land abzuschließen, den Tony eingefädelt hat – und endlich wieder im kriminellen Geschäft mitzuspielen. Dummerweise leben auf dem fraglichen Land aber auch noch mehrere Roma, seit Generationen. Und dann sind da noch eine eisenharte Londoner Polizistin und ein spanischer Cop, die dem Lord-Clan auf den Fersen sind. Bald stapeln sich die Leichen, und im Schatten machen einige Figuren ihre eigenen Deals.

Und immer wieder Pop-Klassiker der Achtziger

Das Geschehen ist musikalisch durchsetzt mit Pop-Klassikern der Achtziger: Boney M, Foreigner, Annie Lennox, Billy Idol, Toto. Bisweilen wird die Serie fast zum Musical, wenn ihre Figuren beseelt die Hits mitschmettern. Das Setdesign schwelgt in grellen Farben und Metallic-Elementen, die Männer tragen Rollkragen, die Frauen himmelblauen Lidschatten, und man ist in Fila-Pullovern, Goldkettchen und türkisfarbenen Stone­washed-Jeans unterwegs. Wer in den Achtzigerjahren groß geworden ist, darf sich optisch und musikalisch zu Hause fühlen. Aber was wie eine Gute-Laune-Show voller Ohrwürmer, Neonfarben und schräger Familienmitglieder beginnt, irritiert bald mit kruden Inkonsistenzen in der Figurenzeichnung und im Tonfall. Ein Hitzkopf mutiert überraschend zur Heulsuse, ein Narr entpuppt sich plötzlich als total fieser Typ, und die Serie ruckelt zwischen Melodram und Gewaltorgie hin und her.

Der Engländer Nick Love („The Firm“, „The Sweeney“) hat mit „The Business“ schon vor achtzehn Jahren einen Film über kriminelle Machenschaften englischer Unterweltler an der Costa del Sol vorgelegt, der ebenfalls in den Achtzigern spielt und einen Soundtrack voller Hits aus dieser Ära auflegt. Darin ging es um den Aufstieg und Fall eines Drogenschmugglers, der ins spanische Exil flüchtet. „A Town Called Malice“ ist anders aufgestellt: Es ist im Grunde die Story einer Handvoll Außenseiter, die von Größerem träumen. Aber wie ihre Figuren schafft die Serie von Nick Loves es einfach nicht, sich zu etwas Großem aufzuschwingen – nicht zuletzt, weil sie total überladen ist.

Mehr zum Thema 1/

„Lord by name, Lord by nature“ ist das Familienmotto, und wie vieles hier ist das extradick aufgetragen, um den fehlenden Unterbau zu kaschieren. Es ist schade, dass die Figuren so comichaft bleiben (große Ausnahme: Martha Plimptons Mint Ma) und die Geschichte sich immer wieder an sich selbst verschluckt. Denn eigentlich möchte man sie mögen, diese Lords. Und unterhaltsam ist das Stück schon, zumindest wenn man sich auf allerlei wilde Wendungen zwischen Kitsch und Krimi einlassen kann und das Ganze einfach als kunterbunten, bisweilen fröhlich dissonanten Popsong goutiert.

A Town Called Malice, Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic.