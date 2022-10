Neue Staffel „Babylon Berlin“ : Der Triumph der Babylonmaschine

Die dritte Staffel von „Babylon Berlin“ endete mit dem Bild einer Riesenschlange, die unter dem Straßenpflaster vor der Berliner Börse durch die Kanalisation brauste wie ein U-Bahnzug, dunkel, dröhnend, unaufhaltsam. Die vierte Staffel der Serie mündet nun in die Aussicht auf einen Kasernenhof voller gesichtsloser Gestalten in Habachthaltung und schwarzer Montur. Sie warteten nur auf einen Befehl, sagt der dämonische Doktor Schmidt zu Gereon Rath, und wir wissen genau, was er meint. Nur dass nicht Rath den Befehl geben wird, sondern ein Mann, der in der Serie bisher nur gelegentlich als Herr Hitler aus München erwähnt wird. Aber seine Bedeutung, das ist klar, wird mit jeder weiteren Staffel wachsen, bis sie den gesamten Horizont der Handlung überwölbt.

Andreas Kilb Feuilletonkorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Der Lindwurm der Geschichte fährt in die Kaserne – das ist nicht ganz das Fazit dieser neuen zwölf Folgen, aber es bietet eine passende Metapher für die Verwandlungen, die der Stoff der Serie beim Übergang von den Zwanziger- in die Dreißigerjahre durchläuft. Denn auch „Babylon Berlin“ kann das Tempo, das die beiden ersten Staffeln vorgelegt haben, nicht halten. Um keinen der vielen Fäden zu verlieren, die ihre Erzähler geknüpft haben, muss die Story notwendig in die Breite gehen, sich verzweigen, Raum gewinnen, um ihr zahlreiches Personal darin unterzubringen.

Die Gesichter nämlich, die wir kennen, sind fast alle wieder da: neben Kommissar Rath und seiner neuen Kollegin Charlotte Ritter vor allem deren Schwester Toni, die auf der Straße lebt und in der ersten Folge von der Polizei durch die Gänge des Kaufhauses Tietz am Tauentzien gejagt wird; dann die Ringvereine der Berliner Unterwelt, deren mächtigster jetzt allein von Ronald Zehrfeld alias Walter Weintraub geleitet wird, nachdem sein Kompagnon Edgar Kasabian bei einer Explosion ums Leben gekommen ist; und dazu das herbstbunte Typenkabinett der untergehenden Weimarer Re­pu­blik, von der Soldatenwitwe Behnke bis zum Arbeiteranwalt Litten, von der Generalstochter Malu Seegers bis zum Enthüllungsjournalisten Katelbach.

Einige der Figuren sind historisch, andere – die meisten – nicht, aber der Serie ge­lingt es, diesen Unterschied zu verwischen. Auf diesem Trick beruht die Aura und der Welterfolg von „Babylon Berlin“: Reale Personen und Ereignisse sind maskiert oder unmaskiert – wie Hans Litten, der 1938 im KZ Dachau starb – in die Handlung eingewoben. Malu Seegers beispielsweise, die von Saskia Rosendahl mit kon­spira­tivem Feuer verkörpert wird, ist nach Marie Luise von Hammerstein modelliert, der Tochter des damaligen Chefs der Heeresleitung, während das Gerichtsverfahren, bei dem Katelbach und der Chefredakteur der „Vossischen Zeitung“ wegen Ge­heim­nis­ver­rats verurteilt werden, ein Echo des „Weltbühne“-Prozesses von 1931 ist. Auch die SA-Krawalle auf dem Kurfürstendamm, die im Mittelpunkt der Eröffnungsepisode stehen, hat es gegeben, nur dass sie im September 1931 und nicht, wie hier, in der Neujahrsnacht stattfanden.