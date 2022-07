Serie „Il Re“ bei Sky : Der gute Despot

„Die Sichtbarkeit ist eine Falle“ – das kennzeichnet für Michel Foucault in „Überwachen und Strafen“ einen Umbruch in der Geschichte der Disziplinierung. Der „Panoptismus“ kehrt demnach das „Prinzip des Kerkers“ um. Von dessen drei Funktionen – „einsperren, verdunkeln und verbergen“ – werde nur die erste aufrechterhalten. Die Delinquenten konnten sich in den neuen Gefängnisbauten dem Blick des Auf­sehers nicht mehr entziehen. Das Überwachen sei seither die Disziplinartechnik der Wahl.

Insofern ist die illegale Ausstattung des gesamten Gefängnisses von San Michele – ein fiktiver Knast bei Triest, bildlich zusammengesetzt allerdings aus echten, nicht mehr genutzten Strafanstalten in Turin und Rom – mit Überwachungskameras und Mikrofonen nur die Fortziehung dieser Linie in die Gegenwart, keine reine Idiosynkrasie des selbstherrlichen Direktors Bruno Testori (prächtig bullterriermäßig gespielt von Luca Zingaretti). Auch sonst wirft diese wuchtige italienische Sky-Serie über einen nahezu mafiös agierenden „König“ in seinem sonnenabgewandten Reich gesellschaftspolitisch virulente Fragen auf. Nur mit den Antworten ist es so eine Sache.

Den Blick des charismatischen, koksenden Direktors einzunehmen, nicht die in Gefängnisdramen übliche Perspektive der Insassen, ist das narrative Haupt­charakteristikum der von Giuseppe Ga­gliardi als Regisseur und Showrunner verantworteten Serie „Il Re“. Außerhalb der Anstalt wirkt der Testosteronbolzen Testori verloren. Seine Familie ist zerbrochen, auch wenn Ex-Frau Gloria (Barbara Bobulova) trotz eines neuen Geliebten noch Gefühle für ihn zu haben scheint und die vom Krebs geheilte Tochter Adele (Alida Baldari Calabria) gern Zeit mit ihm verbringt. Der einzige Freund Brunos ist seine rechte Hand Iaccarino (Giorgio Colangeli). Sein einziger Besitz ein kleines Boot.

Zurück auf den Boden von Recht und Ordnung

Innerhalb der Mauern seiner dunklen Welt jedoch, im toten Winkel einer Justiz, die ihre Ruhe vor Schwerverbrechern haben möchte, herrscht der Direktor nach absolutistischer Manier: ein Colonel Kurtz von Triest. Brunos treu ergebene Prätorianer behandeln die Insassen in seinem Namen wie Untergebene; allein die einzige Frau der Kernwachmannschaft (Isabella Ragonese) hat Bedenken gegen solche Selbstjustiz. Brunos Truppe hat auch das Drogengeschäft fest in der Hand. Ausgewählte Häftlinge übernehmen den Verkauf und stellen so die übrigen Insassen ruhig; man darf an die korrupten Polizisten in „The Shield“ denken. Eines Nachts aber wird Brunos Freund Iaccarino auf seinem Rundgang brutal ermordet. Schnell stellt sich heraus, dass ausgerechnet Lackovic (Ivan Franek), der Vertraute des Direktors für das Drogengeschäft, verantwortlich sein muss.

Damit ist plötzlich die Machtfrage gestellt. Dass Bruno Testori seine Herrschaft zu entgleiten scheint, wird noch dadurch potenziert, dass sich eine aufgrund des Mords herbeigezogene Staatsanwältin (Anna Bonaiuto) auf die Fahnen geschrieben hat, das mittelalterlich anmutende San-Michele-System auf den Boden von Recht und Ordnung zurück­zuholen. Niemand ist bekanntlich so ge­fährlich wie ein in die Ecke gedrängtes Raubtier. So also zieht der „König“ gegen sein eigenes „Volk“ und gegen das System in den Krieg; besonders auf den muslimischen Flügel des Gefängnisses schießt er sich ein. Ganz falsch liegt er damit nicht, denn plötzlich tun sich Verbindungen nach Syrien auf. Abgesehen vom nicht allzu glaubwürdigen Finale ist das packend erzählt und mitreißend gespielt.

Inszeniert wird der realistisch und direkt wirkende, mitunter brutale Kampf sehr physisch aus der Nahperspektive. Handkameras sind die Regel. Und zugleich ist da eine fast malerische Weichheit des Lichts, die den heruntergekommenen, bräunlichen Räumen – echten Zellen – eine melancholische Aura verleiht. Zur emotional dichten Atmosphäre tragen auch die alten Panoramaobjektive bei, die Gagliardi verwendet, nach eigener Auskunft, um der Serie die Anmutung des Siebzigerjahrekinos zu verleihen. Insbesondere „Apocalypse Now“ habe ihn stilistisch inspiriert.

Wie in den meisten Gefängnisdramen werden hier Konflikte der Außenwelt in verdichteter Form ausgetragen. Eine komplexe Auseinandersetzung mit den Unzulänglichkeiten des Strafsystems und dem Machtmissbrauch durch die Exekutive kann „Il Re“ aber kaum genannt werden, dafür ist die Rolle des Protagonisten viel zu heroisch geraten. Wacker geißelt zwar die Ermittlerin dessen Despotismus. Doch stellt die Serie sie als Plagegeist dar. Beinahe wäre so verhindert worden, dass der König mit seinen un­lauteren, aber effektiven Methoden die Gesellschaft vor einer gewaltigen Bedrohung bewahrt. Sympathielenkung ist eine Falle. Letztlich werden auf diese Weise Werte wie Loyalität, Stärke und ein innerer Gerechtigkeitskompass propagiert.

Die Gewaltenteilung infrage zu stellen – „An Ihre staatliche Justiz, die Kriminelle auf ihre Taten reduziert, ohne nach den Gründen zu fragen, glaube ich nicht mehr“ – und dabei als Held im Widerstand zu wirken, das hat im Land der Mafia einen besonderen Bei­geschmack. Dieser sehr maskuline Zugang mag auch damit zusammenhängen, dass die in ihrem Licht-Finsternis-Dualismus fast gnostische Genreserie von einem durchweg männlichen Team geschrieben wurde: Peppe Fiore, Stefano Bises, Bernardo Pellegrini, Davide Serino und Massimo Reale. Vielleicht haben sich die Macher aber auch nur ein Stück zu sehr in die Idee vom Siebzigerjahrekino verliebt.

Sky Atlantic zeigt Il Re dienstags, ab 21.05 Uhr, in Doppelfolgen. Abrufbar auch über Sky Q.