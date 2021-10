„Squid Game“ bei Netflix : Hier stirbt’s sich spielend

Die koreanische Serie „Squid Game“ ist der große Überraschungshit bei Netflix. Sie zeigt eine zynische Gesellschaft, in der die Ärmsten um ihr Leben kämpfen. Wird sie deshalb geschaut oder weil sie so brutal ist?

Squid Game ist die Art von Serie, auf die einen jemand in der Kneipe anspricht: Kennst Du eigentlich...? Da wird von einer gnadenlosen Serie erzählt, von der man sich kaum losreißen kann. Warum, das versuchen jetzt viele zu ergründen. Man hat Netflix häufig im Verdacht, es würde das Erfolgspotential einer Produktion zuvor präzise durchkalkulieren. Zumindest in seiner Bewerbung und Auswahl der Serien für bestimmte Märkte folgt der Streamingdienst seiner eigenen Logik, um die er ein großes Geheimnis macht. Erfolg und dessen Anbahnung durch Marketing lassen sich gewiss in Teilen steuern. Doch letztlich ist es in der Unterhaltung wie beim Pferderennen: Es kann ein edles Tier sein, in Bestform, von einem erfahrenen Jockey, doch ob es ein Gewinner ist, weiß man immer erst hinter der Ziellinie.

Gi-hun Seong (Lee Jung-jae) – Mechaniker, 46 Jahre alt, seit drei Jahren geschieden, zehnjährige Tochter, kranke Mutter, mehr als 410 Millionen Won (325.000 Euro) Schulden – ist ein Taugenichts und Tagedieb. Am Geburtstag seiner Tochter klaut er der Mutter die Bankkarte, hebt ihr Erspartes ab und geht mit einem Kumpel auf die Rennbahn. Er verliert und gewinnt, wird von Schuldeneintreibern abgefangen, die ihn handgreiflich dazu zwingen, einen Schuldschein zu unterschreiben, für den er mit seinem Körper haftet. Schließlich macht er sich, sichtlich lädiert, mit einem schwarz verpackten Geschenk aus einem dieser gezinkten Greifarmautomaten auf zu seiner Tochter. Das Geschenk entpuppt sich als Feuerzeug, in Form einer Pistole.