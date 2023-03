Ist der Typ hinter dir her oder du hinter ihm?“, wird Weir (Kiefer Sutherland) in einer Szene gefragt. „Beides“, antwortet er, und das ist die Prämisse der Spionageserie „Rabbit Hole“, die von einer Handvoll Paranoiker handelt. Oder sind sie gar nicht dem Verfolgungswahn verfallen?

Sutherland spielt einen psychologisch versierten Datenanalytiker, der sich als Industriespion verdingt. Im Auftrag vermögender Kunden inszeniert er geschickte Täuschungen, um die Konkurrenz auszumanövrieren, einflussreiche Finanzleute in die Irre zu führen, politische Skandale auszulösen. Aber Weir ist offenbar mental instabil – also das, was man einen unverlässlichen Erzähler nennt – und bald droht er sich im Gestrüpp der Täuschungen und Geheimnisse zu verlieren.

Einem One-Night-Stand mit einer unschuldig wirkenden Schönheit namens Hailey Winton (Meta Golding) folgt eine Kette von Ereignissen, in deren Folge Weir vom Jäger zum Gejagten wird und nicht mehr weiß, was er glauben und wem er trauen kann. Ist sein ehemaliger Geschäftspartner Miles Valence (Jason Butler Harner), in dessen Auftrag er sein jüngstes Manöver arrangiert hat, in eine Verschwörung gegen Weir verstrickt? Was hat es mit einer Reihe mysteriöser Selbstmorde auf sich? Ist Hailey tatsächlich, wer sie vorgibt zu sein – oder hat man sie auf Weir angesetzt? Und welche Rolle spielt der seltsame Psychologe Ben Wilson (Charles Dance)?

Gewollte Desorientierung

Als Zuschauer ist man gut beraten, solchen Fragen nicht allzu viel Bedeutung beizumessen. Die Serienschöpfer John Requa und Glenn Ficarra haben nämlich einen Mordsspaß daran, die Dinge immer wieder auf den Kopf zu stellen, und die Wendungen dieser Story sind so zahlreich, dass es einem schwindlig werden kann. „In jeder Folge fassen wir den Rahmen der Geschichte neu“, sagten Requa und Ficarra in einem Statement. Dass sie ihre Geschichte zeitlich verschachtelt erzählen, trägt zur gewollten Desorientierung der Zuschauer bei: Immer wieder gibt es lange Rückblenden in die Kindheit von Weir und Valence, dann sind wir im Jahr 2013, oder 2018, oder „drei Wochen früher“.

„Wir belügen die Zuschauer“, so Requa und Ficarra, „aber hoffentlich mit einer eleganten Lüge“. Sutherland bekannte in einem Gespräch mit „Entertainment Weekly“, er sei ein großer Fan von Spionagefilmen der Siebzigerjahre wie „The Parallax View“ und „Three Days Of The Condor“, an die er diese Serie angelehnt sieht. „Es ist interessant, eine Figur zu spielen, die durch und durch von Furcht motiviert ist”, so Sutherland.

Zeitgemäße Themen

„Rabbit Hole“ ist mit der dauernden Infragestellung der Wahrheit durchaus zeitgemäß. Es gibt Parallelen zu dubiosen Firmen wie „Cambridge Analytica“ (Weirs Firma heißt „Arda Analytics“), die 2018 mit geklauten Daten von Facebook hausieren ging und ihren Kunden – darunter Donald Trump – weismachte, sie könne ge­naue Psychogramme der Nutzer erstellen und deren Wahlverhalten beeinflussen.

Der Psychologe Dr. Ben Wilson zählt in einer Szene die Schritte zur Unterwerfung einer Gesellschaft auf: Man bezichtige die Medien der Lüge, polarisiere die Gesellschaft, stelle Experten in Frage und hebe schließlich jemanden ins Amt, der „Ordnung wiederherstellen“ kann. Kommt uns das bekannt vor?

Eine Serie mit Längen

In „Rabbit Hole“ wimmelt es nur so von Verweisen auf verborgene Machenschaften der Reichen und Mächtigen, die Manipulation der Massen, hysterische Youtube-Talker, einen kryptischen „Plan“, dem es zu vertrauen gilt. Die Serie ist aber auch durchgedreht und desinteressiert an Folgerichtigkeit und Logik. „Das einzige, dessen ich mir sicher bin, ist dass nichts hiervon Sinn ergibt“, sagt Weir an einer Stelle, und das könnte der Titel dieser Serie sein, die von ihren Zuschauern ganz schön viel Langmut verlangt.

Für John Weir gilt es, eine Weltverschwörung aufzudecken, ein Kindheitstrauma zu bewältigen und einem Haftbefehl für einen Mord, den er nicht begangen hat (oder doch?) zu entwischen. Allzu ernst kann man das alles nicht nehmen, wenn sich die Charaktere gegenseitig vorwerfen, Wahnvorstellung zu haben. Die einzige Figur, die zumindest in den ersten vier Episoden Bodenhaftung zu haben scheint, ist die Ermittlerin Jo Madi (Enid Graham), die Finanzverbrechen verfolgt und Weir schon seit Längerem auf dem Kieker hat.

Am Ende von Episode vier beginnen die erzählerischen Volten zu ermüden. Aber „Rabbit Hole“ arbeitet versiert mit einem bunten Repertoire von Spionagethriller-Versatzstücken, die temporeich und überaus unterhaltsam arrangiert sind. Die Spiellaune von Sutherland und das Charisma von Charles Dance geben dem Stück immer wieder genügend Gewicht zum Weitergucken. Solange man weder Tiefgründigkeit noch Logik erwartet, kann man sich gut unterhalten fühlen, während man Sutherland in den titelgebenden Kaninchenbau folgt, immer tiefer und tiefer, mit einer Verzweigung nach der nächsten: ab in den Irrgarten.

Rabbit Hole läuft bei Paramount+.