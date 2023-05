Stark anfangen, stark nachlassen. Nach diesem Prinzip, das die Aufmerksamkeitsspanne der Qualitätskontrolle ebenso wie die Trägheit des Publikums ausnutzt, funktioniert mittlerweile recht viel im Streaming-Bereich. Der spanische Sechsteiler „Stumm“, der im Original sehr viel schöner „El Silencio“ heißt, lockt mit dreißig Minuten peppigem Thrill.

Und dann folgen vier Stunden Däumchendrehen bis zur Sehnenscheidenentzündung, weil einem in diesem optisch schmucken, aber dramaturgisch dahingeklatschten Drama alles gleichgültig ist – der traurigschöne Sergio (Arón Piper aus „Elite“), den sie den „Balkonmörder“ nennen, die besessene Ana (Almudena Amor aus „La Abuela“), die ihn mit orwellschen Mitteln bis in die Dusche verfolgt, die Modeverkäuferin (Cristina Kovani), der man so gar keine Eigenschaften zuschreiben kann, und erst recht der Phrasendrescher vom Dienst (Ramiro Blas aus „Las Cumbres“), der den „Balkonmörder“ mit Bibelzitaten belästigt.

Natürlich lässt sich nicht ausschließen, dass „Stumm“ trotzdem zum Quotenhit hochgejubelt wird. „Der Schluss ist doch super“ werden diejenigen sagen, die bis zum Ende dranbleiben. Und ja, das muss man zugeben: Der Schluss ist okay. Aber er entschädigt nicht für die Zeit, die man durch die narrative Salamitaktik des Serienschöpfers Aitor Gabilondo und die Vielzahl schlichter Dialogzeilen als vergeudet empfindet. Die vom selben Drehbuchautor geschriebene Baskenterror-Reihe „Patria“ auf HBO, eine bislang noch nicht in den deutschen Markt gehobene Adaption des Bestsellers von Fernando Aramburu, scheint von anderem Kaliber zu sein.

Experiment à la „Big Brother“

Die Grundidee von „Stumm“ ist ein Experiment à la „Big Brother“: Der hochbegabte Sergio, der für die Ermordung seiner Eltern verantwortlich gemacht wurde und seit der Festnahme beharrlich schwieg, wird nach sechs Jahren Jugendstrafanstalt auf Bewährung entlassen – und nun von einem Team um die besessene Psychiaterin Ana, die einst am Gutachten für die Gerichtsverhandlung beteiligt war, rund um die Uhr mithilfe versteckter Überwachungskameras und einem Pulsmesser in seiner Fußfessel verfolgt. Der Aufwand ist beinahe so groß wie bei einer Terrorermittlung: Für das Projekt steht ein Großraumbüro voller Monitore und Mitarbeiter zur Verfügung.

Aber was es soll und rechtfertigt, bleibt über das Stichworte Gefährdungsanalyse hinaus ebenso mysteriös wie das Geschehen, das Sergio das Gefängnis einbrachte. Als Zuschauer dürfen wir bloß wissen, dass er tatsächlich in der Wohnung war, als seine Eltern vom Balkon vor eine Radfahrerin stürzten, dass er über Glasscherben zum Zimmer seiner kleinen Schwester Noa zurück wankte und sie mit einem „Es ist vorbei“ in den Arm nahm. Und dass er nach der Rückkehr aus dem Gefängnis als Erstes ein kleines Fläschchen in der Wohnung findet und zertrümmert.

Justizirrum oder ein pathologischer Killer?

Wir kommen ins Grübeln: „Stumm“ könnte die Geschichte eines Jugendlichen sein, der durchaus Gründe für einen Ausraster hat. Oder die eines Justizirrtums. Oder auch die eines pathologischen Killers, der nach Verbüßung seiner Strafe für zwei Morde eine tickende Zeitbombe bleibt und im Blick behalten werden muss. Wie gesagt: Die erste halbe Stunde läuft rund. Folge eins können sie alle.

Kaum hat Sergio die pittoreske Schwebefähre von Bilbao in Richtung eines nicht minder pittoresken Gewächshauses genommen, geht „Stumm“ allerdings die Luft aus. Einen anstrengenderen Typen als den evangelikalen Natanael, der die Resozialisierung Sergios mit Sinnsprüchen begleitet („Erzürne nicht unseren Herrn!“), hat man lange nicht gesehen. Die Verkäuferin Marta, die sich im Medienwirbel um den „Balkonmörder“ in ihn verliebte und mit der Ausstrahlung einer Schaufensterpuppe erwartet, ist auch nicht gerade ein Charakter in 3-D. Selbiges gilt für den älteren Herrn, der sich verschwörerisch auf einem Industriegelände, in einer Waschstraße oder auf einem Schiff mit einem Polizisten trifft.

Und eigentlich müsste man nun auch Zweifel daran anmelden, dass es wirklich ein Innenleben von Sergio und seiner Beobachterin Ana Dussuel gibt. Hätte man im Nachhinein nicht doch die Auflösung im Kopf. Das ist eben der Nachteil an einem Konzept, das dem Zuschauer so viel wie möglich so lange wie möglich vorzuenthalten versucht. Die Protagonisten haben erst spät eine Geschichte. Vielleicht muss man einfach ein Fan der Hochglanz-Teenie-Serie „Elite“ sein, damit das Blut hier von Anfang bis Ende in Wallung gerät.

Stumm startet heute bei Netflix.