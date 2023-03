Aktualisiert am

In der italienischen Mystery-Serie „Christian“ entwickelt ausgerechnet der brutale Handlanger eines Gangsters wundersame Kräfte. Daraus könnte eines der Serienhighlights des Jahres werden.

Unter den Beton gewordenen Träumen von einem Wohnblock, in dem an alles gedacht ist, zählt Mario Fiorentinos Hochhaus „Nuovo Corviale“ im Südwesten von Rom zu den spektakulärsten – ein Kilometer lang, neun Stockwerke hoch, 1200 Wohnungen unterschiedlicher Größe, Geschäftszeilen, Kindergärten, Schulen, Versammlungsräume, Kirche und Theater im Freien. Und auch dieses Projekt der siebziger Jahre ist krachend gescheitert. Corviale wurde zum sozialen Brennpunkt.

Bedanken können sich dafür allenfalls die Regisseure Stefano Lodovichi und Roberto Cinardi. Inspiriert vom Comic „Stigmata“ von Lorenz Mattotti und Claudio Piersanti, das nach seinem Erscheinen 1999 mit einem „mittelalterlichen Mysterienspiel“ verglichen wurde und durchweg in ausdrucksstarkem schwarzweiß gehalten ist, schufen sie eine atmosphärisch ungeheuer einnehmende Serie namens „Christian“, die in Corviale den perfekten Schauplatz entdeckt und die Anlage zum Symbol des gesellschaftlichen Verfalls stilisiert.

Ein warmherziger Knochenbrecher

„Christian“ handelt von Menschen am äußersten Rand, von Armen und Alten und Kranken und Flüchtlingen und Huren und Gangstern. Zwischen denen plötzlich der Heiland auftaucht. Jedenfalls will es so scheinen, als ausgerechnet Christian (Edoardo Pesce), jener Handlanger, den die mafiösen Herren von Corviale zwecks Knochenzertrümmerung säumiger Schuldner anrufen, wundersame Kräfte zu entwickeln beginnt.

Eine tolle Figur. Sie wurde mit einem Schauspieler besetzt, der neben dicken Oberarmen und kräftigem Bartwuchs auch die Warmherzigkeit mitbringt, die diese Rolle verlangt. Und das Drehbuchteam um Valerio Cilio, der zuletzt für „Gomorrha“ schrieb, betont diese Wärme schon beim ersten Auftritt des Titelhelden: Fürsorglich erkundigt sich Christian bei einem Barkeeper, dem er den Arm brechen muss, ob er denn Rechts- oder Linkshändler sei. Auch das Eis gegen die Schmerzen hat er bereits dabei.

Man hält das zunächst für eine Masche. Auch Lino (Giordano De Plano), der unantastbare Gangsterboss der implodierten Wohnmaschine und Chef von Christian, besitzt schließlich eine gefühlvolle Seite. Er nutzt sie vorwiegend zur trügerischen Besänftigung seiner Opfer in spe, weiß von der Lammzucht, dass das beim Schlachten hilft und eine bessere Qualität des Fleischs garantiert. Christian ist hingegen tatsächlich ein netter Kerl, wenn er nicht gerade im Auftrag von Lino einen Mann aus dem Fenster herausbaumeln lässt. Er sorgt sich rührend um seine demenzkranke Mutter Italia (Lina Sastri).

Und erst recht ist er ein Mann, der im abbruchreifen Corviale noch hinsieht, wenn Schlimmes geschieht. Eines Abends liegt die drogensüchtige Prostituierte Rachele (Silvia D’Amico) leblos im Aufzug. Christian sieht die Tote, berührt sie mit Händen, die in den letzten Tagen eher ein Fall für die Berufsunfähigskeitsversicherung zu werden schienen. Und Rachele erwacht. Anschwellendes Orchester. Großes Orchester. So ein Orchester mit dramatisch fidelnden Geigen und einem Davy Jones an der Orgel (Musik: Giorgio Giampà), das einem ein Schauer über den Rücken läuft.

Nur Sekunden zuvor war ein lichterloh in der Nacht brennendes Kreuz zu sehen gewesen. Es stand in einer Bergstadt, in der ein Betrüger mit einer angeblich blutenden Jesusfigur Kasse zu machen verstand, bis ihm ein unheimlicher Kontrolleur (Claudio Santamaria) auffliegen ließ. Jetzt sehen wir Christian, der Rachele links liegen lässt und panisch sein Badezimmer zu erreichen versucht. Ihm bluten die Hände.

Kommt der Messias zurück?

So findet die erste Staffel von „Christian“ ins Thema: bildgewaltig (Benjamin Maier), spannend, formidabel besetzt. Um Kitsch und Pathos kommt sie bei der Frage, ob im prekären Corviale wirklich der Erlöser zurückkommt, nicht drumherum. Damit hatte sich auch kürzlich die Netflix-Serie „Messiah“ beschäftigt.

Doch als Gegengewicht dient hier das harte Gangster-Setting, die düstere Parallelspur um den unorthodoxen Vatikan-Vertreter aus dem Bergdorf, der bald nach der wundersamen Rettung Racheles im Betonbunker auftaucht. Die Serienschöpfer haben auch verstanden, dass sie ohne eine wohldosierte Portion Humor und Coolness mit dieser Nummer nicht weit kommen würden.

Bislang sind nur zwei Folgen zu sehen; mehr wurden auch Rezensenten nicht zur Verfügung gestellt. Aber unabhängig davon, was die Story noch vorhat wirkt „Christian“ schon jetzt wie eines der Serienhighlights des Jahres. Es gibt viele Serien mit einer phantastischen Kulisse, in denen die Kulisse nicht hilft, weil uns die Figuren völlig kalt lassen; die lang erwartete und wahnsinnig teure deutsche Netflix-Serie „1899“ gehört ebenso dazu wie „Der Schwarm“ im ZDF mit seinen ernsten Gesichtern.

Mehr zum Thema 1/

Hier besticht die dunkle, noch dunkler gefilmte Kulisse, das hoffnungslose Beton-Labyrinth von Corviale, das im übrigen auch 2018 von Papst Franziskus besuchte („Auch die Mafiosi sind Kinder Gottes“), und die Männer und Frauen nehmen uns emotional sofort mit. Eine junge Frau, die in eine Kamera spricht und behauptet, Jungfrau und doch schwanger zu sein, gibt es natürlich auch.

Christian läuft auf Sky und startet heute um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic und bei Sky Q.