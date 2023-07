Serie „Then you run“ bei Sky : Ihr ist so wild nach einem Erdbeerhof

In „Then you run“ rasen vier plappernde Gören auf der Flucht vor einem Drogendealer von einer Leiche zur nächsten. Für diese britisch-deutsche Serie braucht es eine Einkaufswagenladung Popcorn.

Yasmin Monet Prince, Vivian Oparah, Isidora Fairhurst und Leah McNamara in „Then you run“ Bild: Sky Studios

Es versteht sich von selbst, dass ein Roadmovie, das zum Großteil in Deutschland spielt, mit einem Stau beginnt. Das endlose Warten, mit dem die britisch-deutsche Serie „Then you run“ einsteigt, hat mit dem Verkehrsinfarkt trotzdem wenig zu tun. Es ist das Ergebnis eines nächtlichen Schneesturms, der alles lahmlegt, und derart streng, wie die Kamera das Szenario sortiert, wirken die stumm hintereinandergereihten, unter dickem Weiß begrabenen Gefährte wie ein gespenstisches Stück moderner Kunst oder der Auftakt zu einem apokalyptischen Erbauungsfilm. Kein Mensch ist zu sehen und kein Ton zu hören – mit Ausnahme eines Mannes im mittleren Alter. Er geht majestätisch von Auto zu Auto, öffnet die Türen und ermordet die Insassen. Bis zu den ersten Sonnenstrahlen am Morgen zieht sich das hin.

„Der Reisende“ heißt dieser Mörder in der literarischen Vorlage „Du“ von Zoran Drvenkar. Die Zahl seiner Opfer ist statistisch nicht fassbar. Und auch sonst geht es in dieser Serie selten so harmlos zu wie in einer Küchenszene, in der ein Taugenichts von Sohn einen Mixer bedient und erreicht, dass die Wand dank der roten Zutaten aussieht wie nach einem Gemetzel. Hier sterben Menschen in Hülle und Fülle.

Diese Teenager sind ein Naturereignis

Mit dem „Reisenden“ beginnen die ersten Episoden des schwarzhumorigen, im Stile der Coen-Brüder aufgezogenen Achtteilers von Sky. Der „Reisende“ mordet sich knochenkrachend durch den Stau, ein voll besetztes Motel und einen außerplanmäßig haltenden Nachtzug. Anschließend springt die Handlung jeweils einige Jahre voran – zu einer Gruppe lebenslustiger Teenager, die Drvenkar im Buch „die süßen Schlampen“ genannt hat und auch in der bissigen Fernseh-Adaption von Ben Chanan ein Naturereignis sind. Tara (Leah McNamara), Ruth (Yasmin Monet Prince), Nessi (Isidora Fairhurst) und Stink (Vivian Oparah) reden ohne Punkt und Komma, können nicht mal einer Beerdigung ohne unangebrachte Dialoge beiwohnen, halten zusammen wie Nagel und Lack und im Zweifel nichts zurück, was ihnen hochkommt.

In einem atemberaubenden Tempo reisen sie in „Then you run“ von London nach Rotterdam, helfen dort Tara aus der Patsche, die in einem Moment der Unbeherrschtheit ihren Musiker-Vater mit einem Laptop erschlug, geraten durch den Fund von einigen Beuteln Koks auf die Abschussliste des Drogendealers Reagan (Richard Coyle), fliehen über die Autobahn in Richtung Hamburg, verfahren sich zu einem bunten Erdbeerhof bei Berlin und landen nach einer Fährfahrt an einem norwegischen Beachhotel ohne Beach.

Großartige Drehorte

Die Fährfahrt ist eher mau, und an die schönste aller filmisch verewigten Skandinavien-Überfahrten, die von Trinkern beseelte Finnlandfähre aus dem Roadmovie „Zugvögel . . . Einmal nach Inari“ mit Joachim Król, kommt die Bootstour der überdrehten Engländerinnen sowieso nicht heran. Vorher und nachher aber ist „Then you run“ voller Szenen, für die man sich eine Einkaufswagenladung Popcorn bereitlegen sollte. Und wie schick kommt dieses chaotische, von der britischen Filmfirma Kudos (Broadchurch, Utopia, River) zusammen mit Madefor aus Deutschland produzierte Palaver daher: Die Drehorte wurden großartig gewählt und von den Kameraleuten Annika Summerson, Sam Heasman und Craig Feather mit sicherem Gespür für Bildaufteilung und Farben in Szene gesetzt. Auf der Musikspur liegt knalliger Pop mit wummerndem Subbass, auch dies superb ausgewählt.

So geht „Then you run“ direkt ins Blut. Man sollte nur nicht zu viel Tiefgang beim angeschnittenen Thema Väter und Mütter und Töchter und Söhne erwarten oder hoffen, dass die Story um den „Reisenden“ (Christian Rubeck) zügig verständlich würde. Sie läuft auf einem Nebengleis genüsslich Amok, bis die beiden Erzählstränge – der kleine um den „Reisenden“ und der große um die Flucht der vier Gören vor dem Drogenbaron – für das hyperventilierende Finale zusammenfinden. Eine tolle Serie für einen beschwipsten Ferienabend. Ein grausames, aber extrem kurzweiliges Freundschaftsfest besonderer Güte.

Then you run läuft auf Sky und Wow.